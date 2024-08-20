Самые популярные пляжные курорты Франции: сравним цены

Скажите "бонжур" Лазурному берегу. Куда поехать на отдых и сколько это будет стоить читайте ниже.

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Ницца

Город находится на юго-востоке страны. Здесь преобладает средиземноморский климат. Средняя температура воздуха колеблется от +20°C до +30°C.

Муниципальные пляжи коммуны Centenaire и Carras славятся чистым песком и ухоженной территорией. Но, к сожалению, они не имеют дополнительных удобств. Здесь не стоят кабинки для переодевания, туалеты или душевые. Для некурящих идеальным выбором станут Centennial или Lenval.

Чаще всего туристы посещают Beau Rivage. Здесь хорошо развита инфраструктура. А еще сюда постоянно приезжают любители дайвинга. В сети существует более 40 сайтов, где можно найти интересные местные локации для погружения. Самая популярная из них – Baie de Villefranche. Здесь находится коралловая пещера, а еще лежит самолет на глубине 42 метров. Также путешественники смогут заняться парасейлингом или прокатиться на вейкборде или водном мотоцикле.

Рекомендуем прогуляться по Английской набережной, которая простирается на 7 километров. Именно здесь работает неоклассическая гостиница Негреско. В нем когда-то отдыхали Коко Шанель и Эрнест Хемингуэй. А еще сходите в местный оперный театр, который открыл свои двери в далеком 1790-м. Здесь можно посмотреть оперу, балет и концерты классической музыки. А на площади Массена обязательно осмотрите постройки XIX века.

Дорога из Варшавы будет стоить около 176 евро в обе стороны. Цены в отелях отличаются. Двухместный номер в 1,5 километрах от пляжа за 5 ночей обойдется примерно в €421. Апартаменты с одной спальней в 250 метрах от побережья – €400 в сутки.

Канны

Город расположен на берегу Средиземного моря на юге страны. Именно здесь проходит всемирно известный Международный кинофестиваль. В регионе преобладает умеренно теплый климат. Средняя температура воздуха колеблется от 20°C до 27°C. Лучший период для путешествия – с июня по сентябрь.

Самый популярный пляж – Croisette Beach Cannes. Он находится на знаменитой набережной Круазет. Кстати, ее внесли в реестр культурного наследия Франции. Здесь располагаются роскошные отели и магазины всемирно известных брендов.

Для семейного отдыха рекомендуем выбрать Plage Macé. Здесь можно арендовать шезлонги и зонты. Для гостей доступны туалеты, раздевалки, камеры хранения и душ. А еще на берегу постоянно караулит спасатель. Также работает ресторан Barrière Beach The Majestic Cannes, где можно перекусить и приобрести напитки.

Обязательно посетите Дворец фестивалей и конгрессов. Здесь размещается известная красная дорожка, о которой мечтают все знаменитости.

Обязательно съездите на остров Святого Оноре. Уже более 1600 лет здесь находится аббатство монашеского ордена. Чтобы узнать больше об истории местности, посетите музей Мулен Форвиль. Здесь собрали книги, национальные костюмы, вышивки и т.д. Кстати, здесь когда-то проживал скульптор Виктор Тюби.

Билеты из Варшавы будут стоить около 177 евро в обе стороны. Двухместный номер в 900 метрах от пляжа за 5 ночей обойдется где-то в €477. Чем ближе к побережью, тем выше цены.

Сен-Тропе

Муниципалитет находится в регионе Прованс на Французской Ривьере. Туристический сезон длится с мая по сентябрь. Температура воздуха колеблется от 25°C до 30°C.

Самый известный пляж – Pampelonne Beach, который простирается примерно на 5 километров. Здесь работает множество клубов и ресторанов. Самый популярный из них — Le Club 55. Если вы ищете более уединенную местность, то отправляйтесь к Plages des Graniers. Он находится в бухте рядом с башней Сен-Тропе.

Любителям активного отдыха советуем ехать в La Bouillabaisse Plage. Здесь туристы смогут заняться виндсерфингом и парусным спортом. Кстати, в городе работает клуб Marine Air Sports, где можно прокатиться на дельтаплане, водных лыжах и скутерах.

Обязательно пойдите к местной цитадели. Ее построили еще в начале XVI столетия. Здесь осмотрите различные предметы быта Средневековья. Также внутри был открыт музей военно-морского флота. Конечно, отсюда открывается красивый панорамный вид, который точно стоит внимания.

Поклонникам старинных вещей советуем поехать в замок Сюффрен. Здесь размещается магазин антиквариата, где можно найти нечто особенное. А еще посетите дом бабочек. Их здесь более 35 тысяч видов.

Авиарейс из Варшавы обойдется примерно в 175 евро в обе стороны. Апартаменты с двумя спальнями в 750 метрах от побережья будут стоить где-то €3,174 за пять ночей. Номер с балконом будет стоить около €5,075. Комната с видом на сад – ориентировочно €1,870.

Погрузитесь во французскую атмосферу! Отдыхайте на берегах Средиземного моря!

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