В отпуск почти даром: лучшие бюджетные курорты Европы

Минимальная сумма средств в кошельке совсем не означает некачественный отдых. Стоит только узнать, где предлагают отличные условия для летнего путешествия не за все деньги мира. Куда поехать, чтобы не переживать за цифры на ценнике – рассказываем ниже.

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Кос, Греция

Небольшой остров располагается в Эгейском море. Здесь есть много доступных отелей, солнечный климат и красивая природа. Кстати, это один из ближайших архипелагов к Турции, до Бодрума всего 27 километров.

Мастихари

Один из самых чистых пляжей. Любителям виндсерфинга здесь точно понравится, ведь на территории постоянно дуют ветры. Инфраструктура достаточно развита. В распоряжении туристов магазины, прокат автомобилей и многочисленные таверны с морепродуктами.

С локации открывается великолепный вид на противоположный остров Калимнос. Кстати, на берегу не дежурят спасатели, потому что здесь мелко да и волны невысокие. А еще здесь малолюдно.

Комари-Кефалос

Городок построили на месте руин древнего поселения. Поэтому сюда очень часто приезжают поклонники археологии. На территории преобладают длинные песчаные побережья и голубая вода.

Кстати, поселение делится на две части: туристическую и для местных. Апартаменты для гостей находятся в Камаре. В Кефалосе проживают греки.

Кордомена

Развитый центр туризма с роскошными гостиницами и уютными номерами. В окрестностях курорта можно увидеть древний театр, храм Аполлона и базилику. Этот город отлично подойдет для молодежи, ведь здесь раскинулось множество пабов, баров и шумных клубов. А еще здесь часто проводятся театральные представления, танцевальные вечера и конкурсы.

Двухместный номер экономкласса за 5 ночей обойдется в $430 с завтраком. Обед в недорогом ресторане стоит от $10.

Фуншал, Португалия

Курорт славится величественными утесами, горными вершинами и богатой флорой. Обязательно пойдите в местные парки или ботанический сад. На территории локаций собрали экзотические растения из разных уголков мира. А еще посетите сад орхидей. Здесь растет множество сортов этих цветов.

Самый известный пляж Прая-Формоза располагается к западу от города. Кстати, он имеет отличие Голубой флаг. Это гарантирует туристам чистоту воды и наличие важной инфраструктуры: парковка, души и туалеты, спасательная станция и детская площадка. Бесплатные побережья Фуншала — Прая-ду-Горгульо и Прая-де-Сао-Тиаго.

Две односпальные кровати в отеле обойдутся в $731 за 5 ночей. Комплекс будет примерно находиться в 450 метрах от пляжа. Обед в недорогом ресторане стоит от $8,50.

Слима, Мальта

Самое важное и популярное место страны среди путешественников. Прибрежная зона славится золотым песком и прозрачной водой. Вдоль улиц располагается множество кафе.

Курорт особенно понравится дайверам. Здешнее море приготовило много тайн. Обязательно приобретите билет на круиз, яхты здесь отплывают регулярно.

Также рекомендуем посетить Палаццо Капуа. Резиденцию построили в XIX веке в неоклассическом стиле. Здесь часто проводят торжества. Пообедать в ресторане или отведать вкусную пиццу можно в Фортице Слима. Крепость построили англичане еще в индустриальную эпоху. Раньше она служила оборонительным объектом, сегодня здесь разместили разнообразные заведения питания. Чтобы достаточно полюбоваться местной архитектурой, направляйтесь в Старый город Rudolf Street.

Апартаменты с террасой в 550 метрах от набережной стоят от $584 за 5 дней для двоих. Ужин в бюджетном кафе будет стоить от $18,20.

Апулия, Италия

Самый известный регион страны. Если смотреть на карте, то это "каблук" так называемого итальянского "сапога".

Понежиться на красивых песчаных пляжах можно в Торре-дель-Орсо и Порто-Чезарео. Чтобы полюбоваться скалистыми берегами, рекомендуем поехать в Отранто и Санта-Мария-ди-Леука. Также рекомендуем отправиться в Национальные парки Мурдже и Гаргано.

Двухместный номер экономкласса с 1 кроватью или двумя отдельными обойдутся в $302 за 5 ночей для двоих. Обед в недорогом ресторане стоит от $15.

Пореч, Хорватия

Туристический центр известен активной ночной жизнью.

Кстати, набережная здесь не песчаная, а галечная. Из достопримечательностей советуем посетить Старый город, хранящий архитектурные шедевры времен Древнего Рима. Обязательно сходите к площади Марафор. Здесь находятся фрагменты старинной брусчатки и развалины храма Нептуна.

Самые популярные зоны для расслабления среди туристов: City Beach, романтический уголок Borik и Зеленая и Голубая Лагуна.

Первая линия, номер с гостиной и кухней обойдутся в $575 за 5 ночей для двух человек.

В городе построено множество кафе, где можно попробовать хорватскую уличную еду. Среди разнообразия вкусностей рекомендуем попробовать свеклу, загорские штрукли и грилированные овощи. Обед в недорогом ресторанчике стоит от $8,02.

Открывайте для себя неизведанные места, ведь миру есть чем удивлять. Пусть начнется ваше путешествие мечты!

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