Самые красивые маленькие города мира: куда поехать в незабываемый отпуск

Самые красивые маленькие города мира — это настоящие сокровища, где уют сочетается с красотой природы, культуры и истории. От английских деревень с каменными коттеджами до японских поселений, покрытых снегом, каждое место имеет свою уникальную душу.

Видео дня

Эти города предлагают идеальный баланс между спокойствием, приключениями и культурным погружением, делая их идеальными для тех, кто стремится избежать суеты больших городов. В Travel + Leisure составили список таких городов, каждый из которых очаровывает своей неповторимой атмосферой и приглашает в путешествие, полное открытий.

Бибери, Англия

Расположенный в самом сердце региона Котсуолдс в Глостершире, Бибери является воплощением английской мечты о спокойной деревне. Признанный районом выдающейся природной красоты, он окружен пологими холмами и зелеными лугами, через которые протекает тихая река Колн.

Каменные коттеджи медового цвета, построенные столетия назад, создают атмосферу, будто время здесь остановилось. Арлингтон-Роу, ряд ткацких коттеджей XVII века, является одной из самых фотографируемых достопримечательностей Англии, а исторический постоялый двор "Лебедь", ныне бутик-отель, добавляет шарма. Бибери идеально подходит для неторопливых прогулок, где можно насладиться природой, посетить уютные чайные и почувствовать дух английских традиций.

Форналуч, Испания

Форналуч, часто называемый самой красивой деревней Испании, расположен в горах Трамунтана на острове Майорка. Это место с историей, насчитывающей более 1000 лет, очаровывает извилистыми мощеными тропами и известняковыми домами, которые излучают старинный шарм.

Расположенный на пороге паломнических путей, Форналуч идеально подходит для пеших прогулок, откуда открываются потрясающие виды на горы и долины. Деревня окружена террасами с оливковыми и виноградными садами, которые придают ей средиземноморской магии. Посетители могут исследовать узкие улочки, посетить местные кафе или отправиться в поход, чтобы открыть природную красоту Трамунтаны.

Дулин, Ирландия

Дулин — волшебная деревня на знаменитом Диком Атлантическом пути Ирландии, известная как ворота к скалам Мохер и островам Аран. Красочные дома, похожие на шоколадные коробки, уютные пабы и морские пейзажи создают атмосферу возвращения в прошлое.

Дулин славится как музыкальная столица Ирландии, где каждый вечер в местных пабах звучит живая традиционная музыка. Посетители могут прогуляться по прибрежным тропам, наслаждаясь драматическими пейзажами Атлантики, или отправиться на экскурсию к скалам Мохер. Это идеальное место для тех, кто ищет сочетание природы, культуры и ирландского гостеприимства.

Гриндельвальд, Швейцария

Гриндельвальд, расположенный в регионе Юнгфрау у подножия горы Айгер, является одной из самых живописных деревень Швейцарии.

Классические шале, окруженные величественными Альпами, создают идеальную картину для любителей природы. Зимой Гриндельвальд привлекает лыжников, а летом и осенью открывает одни из самых красивых горных пейзажей. Пешие маршруты, подъемники и панорамные смотровые площадки позволяют насладиться красотой региона. Это место идеально подходит для активного отдыха, будь то катание на лыжах или пешие прогулки, с остановками в уютных альпийских кафе.

Байе, Франция

Байе, известный благодаря гобелену XI века, является историческим городом в Нормандии, который избежал разрушений Второй мировой войны. Его мощеные улицы и средневековая архитектура, в частности величественный Байеский собор, переносят посетителей в прошлое.

Гобелен Байе, рассказывающий историю нормандского завоевания, является обязательным для посещения, как и Музей барона Жерара и Мемориальный музей битвы за Нормандию. Байе идеально подходит для любителей истории, которые хотят совместить культурные экскурсии с прогулками по уютным улочкам и наслаждением местной кухней.

Брум, Австралия

Брум, расположенный на северо-западе Австралии, поражает сочетанием дикой природы и роскоши.

Его лунные ландшафты и потрясающие закаты на пляже Кейбл-Бич, где верблюды и внедорожники добавляют экзотики, делают это место уникальным. Брум предлагает приключения, например посещение жемчужных ферм или рыбалку в заливе Робак, а также спокойный отдых на природе. Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать себя на краю света, наслаждаясь комфортом и красотой австралийского побережья.

Сиракава, Япония

Сиракава-го, спрятанное в Северных Альпах Японии, является объектом ЮНЕСКО благодаря своим фермерским домам гассо-дзукури с крутыми соломенными крышами. Зимой деревня, покрытая снегом, выглядит как сказка, а лесистые холмы и рисовые поля добавляют спокойствия.

Посетители могут исследовать музеи в исторических домах, узнавая о жизни фермеров, или наслаждаться вечерней иллюминацией. Пешие маршруты через Альпы открывают панорамные виды, делая Сиракава идеальным местом для погружения в японскую культуру и природу.

Лос-Оливос, США

Лос-Оливос, расположенный на Центральном побережье Калифорнии, в 2023 году был признан лучшим малым городом Америки за еду и культуру. Окруженное виноградниками и холмами, это место славится более 25 винодельнями, что делает его раем для ценителей вина.

Уютные улочки, наполненные галереями, ресторанами и дегустационными залами, создают непринужденную атмосферу. Лос-Оливос идеально подходит для однодневной поездки из Санта-Барбары или для выходных, посвященных вину, гастрономии и живописным пейзажам.

Германус, Южная Африка

Германус, небольшой прибрежный городок в Западной Капской провинции, славится одними из лучших в мире мест для наблюдения за китами с берега.

Его приморские скалы, природный заповедник Фернклуф с лесами, горами и побережьем, а также бескрайние океанские пейзажи создают незабываемую атмосферу. Утренние прогулки по прибрежным тропам и послеобеденные дегустации местных вин делают Германус идеальным для спокойного, но насыщенного отдыха. Это место, где природа и релакс сливаются в гармонии.

Сьюард, США

Сьюард, портовый городок на полуострове Кенай, Аляска, с населением менее 3000 человек, окруженный ледниками, фьордами и бирюзовыми водами.

Он является воротами в Национальный парк Кенай-Фиорды, где можно отправиться в круиз или каякинг, чтобы увидеть дикую природу. Центр города, украшенный фресками и галереями, предлагает местную атмосферу, идеальную для спокойных прогулок. Сьюард — это место для тех, кто ищет приключений, от рыбалки до пеших маршрутов, с захватывающими видами Аляски.

OBOZ.UA предлагает узнать, куда поехать в октябре на отдых.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.