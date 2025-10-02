Где побывать в октябре: назван идеальный вариант в Средиземноморье
Октябрь дарит путешественникам особую возможность увидеть популярные курорты без летней суеты: приятная погода и низкие цены делают путешествия значительно комфортнее. В это время Средиземноморье открывает свои лучшие черты – прозрачное море, культурные сокровища и аутентичную атмосферу.
И среди всех направлений особенно выделяется Мальта, компактный остров с богатой историей. Почему стоит посетить Мальту, рассказало издание Express.
Октябрьские температуры на Мальте достигают 24–26°C днем, а море сохраняет комфортные 23–24°C. В отличие от Греции, Италии или Хорватии, где туристический сезон летом часто превращает отдых в испытание, Мальта сохраняет свое расслабленное очарование даже осенью.
Несмотря на небольшие размеры(остров можно пересечь менее чем за час), Мальта предлагает впечатляющее разнообразие:
- песчаные пляжи и бирюзовые бухты;
- средневековые города и рыбацкие поселки,
- доисторические храмы, которые старше египетских пирамид.
Мальтийская столица Валлетта – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одна из самых маленьких столиц Европы, идеальная для прогулок пешком среди бастионов XVII века, барочных церквей и живописной гавани.
Любители истории оценят "Молчаливый город" Мдину, бывшую столицу острова и место съемок "Игры престолов". Гурманы же смогут попробовать stuffat tal-fenek – традиционное мальтийское блюдо из тушеного кролика.
С Мальты легко добраться на пароме до соседних островов:
- Гозо с живописными холмами, деревнями и известным дайвинг-спотом Blue Hole;
- Комино, где расположена легендарная Голубая лагуна – один из самых фотографируемых пляжей Средиземноморья.
Мальта остается приятным вариантом и для бюджета. Автобусы стоят всего несколько евро, паромы – доступны и часты. Отели среднего класса, демократичные рестораны и локальные кафе позволяют почувствовать настоящую мальтийскую жизнь без чрезмерных затрат.
В отличие от популярных курортов вроде Санторини или Дубровника, города Мальты живые и настоящие, а не превращены в декорации для туристов. Здесь можно получить аутентичный культурный опыт, насладиться теплым морем и яркой историей без летних очередей и высоких цен.
