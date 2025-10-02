Где побывать в октябре: назван идеальный вариант в Средиземноморье

Октябрь дарит путешественникам особую возможность увидеть популярные курорты без летней суеты: приятная погода и низкие цены делают путешествия значительно комфортнее. В это время Средиземноморье открывает свои лучшие черты – прозрачное море, культурные сокровища и аутентичную атмосферу.

Видео дня

И среди всех направлений особенно выделяется Мальта, компактный остров с богатой историей. Почему стоит посетить Мальту, рассказало издание Express.

Октябрьские температуры на Мальте достигают 24–26°C днем, а море сохраняет комфортные 23–24°C. В отличие от Греции, Италии или Хорватии, где туристический сезон летом часто превращает отдых в испытание, Мальта сохраняет свое расслабленное очарование даже осенью.

Несмотря на небольшие размеры(остров можно пересечь менее чем за час), Мальта предлагает впечатляющее разнообразие:

песчаные пляжи и бирюзовые бухты;

и бирюзовые бухты; средневековые города и рыбацкие поселки,

и рыбацкие поселки, доисторические храмы, которые старше египетских пирамид.

Мальтийская столица Валлетта – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одна из самых маленьких столиц Европы, идеальная для прогулок пешком среди бастионов XVII века, барочных церквей и живописной гавани.

Любители истории оценят "Молчаливый город" Мдину, бывшую столицу острова и место съемок "Игры престолов". Гурманы же смогут попробовать stuffat tal-fenek – традиционное мальтийское блюдо из тушеного кролика.

С Мальты легко добраться на пароме до соседних островов:

Гозо с живописными холмами, деревнями и известным дайвинг-спотом Blue Hole;

Комино, где расположена легендарная Голубая лагуна – один из самых фотографируемых пляжей Средиземноморья.

Мальта остается приятным вариантом и для бюджета. Автобусы стоят всего несколько евро, паромы – доступны и часты. Отели среднего класса, демократичные рестораны и локальные кафе позволяют почувствовать настоящую мальтийскую жизнь без чрезмерных затрат.

В отличие от популярных курортов вроде Санторини или Дубровника, города Мальты живые и настоящие, а не превращены в декорации для туристов. Здесь можно получить аутентичный культурный опыт, насладиться теплым морем и яркой историей без летних очередей и высоких цен.

OBOZ.UA ранее рассказывал, что эксперты назвали самое красивое направление для туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.