Самые красивые города Украины, которые можно осмотреть за несколько дней

Хочется путешествовать, но не выходит поехать за границу? Не беда! Ведь в Украине существует множество городков, которые следует посетить. Может быть, самое красивое место в мире находится всего за несколько часов езды?

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Мы подобрали вам несколько удивительных локаций, осмотреть которые можно всего за 2-3 дня. Так что выбирайте направление и готовьтесь отправляться!

Черновцы

Его часто называют "Жемчужиной Буковины" или "Маленьким Парижем", и не случайно. Город впитал в себя традиции Румынии, Австро-Венгрии и даже Османской империи.

Обязательной для посещения локацией является Резиденция митрополитов Буковины. В настоящее время в здании находится главный корпус национального университета. Достопримечательность архитектуры стала символом города и получила народное название "Черновицкий Хогвартс".

Рекомендуем прогуляться по улице Ольги Кобылянской – она считается главной пешеходной артерией Буковины. Здесь переплетаются разные эпохи, а каждое здание имеет свою неповторимую историю. Существует легенда, что когда-то брусчатку здесь подметали букетами роз и запрещали ходить по ней в грязной обуви.

Локации, которые следует посетить:

Театральная площадь;

Армянская церковь, функционирующая как органный зал;

площадь Филармонии;

Музей под открытым небом;

Дом-корабль.

Луцк

Столица Волыни – древний украинский город, объединяющий средневековый дух, природную красоту и современный ритм.

Визитной карточкой Луцка однозначно является Замок Любарта – одно из самых больших и хорошо сохранившихся фортификационных сооружений в Украине. Здесь расположено несколько музейных экспозиций: выставка колоколов, замкового оружия и художественный музей.

Недалеко расположен старинный римско-католический собор Святых Петра и Павла. Его архитектура сочетает в себе элементы ренессанса, барокко и классицизма. Храм славится своим подземельем, где вас ждут запутанные лабиринты и неизведанные тайны.

Локации, которые следует посетить:

Лютеранская кирха;

Кафедральный собор Святой Троицы;

солнечные часы;

памятник Андрею Кузьменко;

дом скульптора Голованя.

Винница

Прекрасный город, где можно насладиться интересной архитектурой и посетить уникальные достопримечательности, аналогов которым нет в Украине.

Начните знакомство с Винницей с водонапорной башни. За более 100 лет своего существования она успела изменить много ролей: создали ее для подачи воды из Буга, затем ее верхний ярус служил в качестве пожарной каланчи, а во время войны постройка стала наблюдательным пунктом.

Именно в этом городе находится единственный в Украине и самый большой в Европе плавающий фонтан. Каждый желающий может отдохнуть вечером на набережной, наблюдая необычное светомузыкальное представление на воде.

Локации, которые следует посетить:

Винницкие стены;

Спасо-Преображенский кафедральный собор;

еврейский квартал – Иерусалимка;

Центральный городской парк;

музей-усадьба Пирогова.

Чернигов

Древний живописный город, который на пике своего развития был одним из самых больших во всей Европе. Неудивительно, что именно здесь сохранилось шесть памятников, относящихся к временам Киевской Руси.

Первой локацией, которую стоит посетить, является Екатерининская церковь в стиле барокко. Далее советуем прогуляться по самой длинной улице Чернигова – по проспекту Мира. Здесь расположена областная филармония, Дворянский земельный банк, здание пожарного общества с 20-метровой башней, а также много уютных кафе и ресторанов.

Отправьтесь на экскурсию в самую древнюю часть города, называемую "валом". Прежде здесь была резиденция князя, палаты бояр и высшего духовенства, а также дружина. Сейчас это любимая локация для прогулок местных и путешественников.

Локации, которые следует посетить:

13-я пушка на валу;

церковь Параскевы-Пятницы;

курган Черная могила;

красный мост;

усадьба Григория Глебова.

Ужгород

Старинный город с богатой историей и уникальными достопримечательностями поражает своим европейским видом и яркой атмосферой.

Начните путешествие со знаменитого Ужгородского замка, который можно считать ровесником города. На территории можно осмотреть фундамент церкви, насладиться роскошным садом и огромными статуями.

Ценители эстетики точно обратят внимание на красоту Крестовоздвиженского кафедрального греко-католического собора, построенного в стиле рококо. Не забудьте зайти внутрь, чтобы рассмотреть огромный барочный иконостас и невероятные росписи.

Еще одна достопримечательность, которую невозможно не упомянуть, – удивительная еврейская синагога, построенная в особом неомавританском стиле. В настоящее время здание является филармонией.

Локации, которые следует посетить:

сквер Марии-Терезии;

Совиное гнездо;

липовая аллея;

костёл святого Юрия;

Горянская ротонда.

Отправляйтесь в путешествие и узнавайте неизведанные места родной Украины! Какое направление вы бы не выбрали, незабываемые впечатления вам гарантированы!

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