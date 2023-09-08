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Самые красивые города Украины, которые можно осмотреть за несколько дней

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
4,1 т.
Самые красивые города Украины, которые можно осмотреть за несколько дней

Хочется путешествовать, но не выходит поехать за границу? Не беда! Ведь в Украине существует множество городков, которые следует посетить. Может быть, самое красивое место в мире находится всего за несколько часов езды?

Видео дня

Мы подобрали вам несколько удивительных локаций, осмотреть которые можно всего за 2-3 дня. Так что выбирайте направление и готовьтесь отправляться!

Черновцы

Его часто называют "Жемчужиной Буковины" или "Маленьким Парижем", и не случайно. Город впитал в себя традиции Румынии, Австро-Венгрии и даже Османской империи.

Обязательной для посещения локацией является Резиденция митрополитов Буковины. В настоящее время в здании находится главный корпус национального университета. Достопримечательность архитектуры стала символом города и получила народное название "Черновицкий Хогвартс".

Рекомендуем прогуляться по улице Ольги Кобылянской – она считается главной пешеходной артерией Буковины. Здесь переплетаются разные эпохи, а каждое здание имеет свою неповторимую историю. Существует легенда, что когда-то брусчатку здесь подметали букетами роз и запрещали ходить по ней в грязной обуви.

Локации, которые следует посетить:

  • Театральная площадь;
  • Армянская церковь, функционирующая как органный зал;
  • площадь Филармонии;
  • Музей под открытым небом;
  • Дом-корабль.
Самые красивые города Украины, которые можно осмотреть за несколько дней

Луцк

Столица Волыни – древний украинский город, объединяющий средневековый дух, природную красоту и современный ритм.

Визитной карточкой Луцка однозначно является Замок Любарта – одно из самых больших и хорошо сохранившихся фортификационных сооружений в Украине. Здесь расположено несколько музейных экспозиций: выставка колоколов, замкового оружия и художественный музей.

Недалеко расположен старинный римско-католический собор Святых Петра и Павла. Его архитектура сочетает в себе элементы ренессанса, барокко и классицизма. Храм славится своим подземельем, где вас ждут запутанные лабиринты и неизведанные тайны.

Локации, которые следует посетить:

  • Лютеранская кирха;
  • Кафедральный собор Святой Троицы;
  • солнечные часы;
  • памятник Андрею Кузьменко;
  • дом скульптора Голованя.
Самые красивые города Украины, которые можно осмотреть за несколько дней

Винница

Прекрасный город, где можно насладиться интересной архитектурой и посетить уникальные достопримечательности, аналогов которым нет в Украине.

Начните знакомство с Винницей с водонапорной башни. За более 100 лет своего существования она успела изменить много ролей: создали ее для подачи воды из Буга, затем ее верхний ярус служил в качестве пожарной каланчи, а во время войны постройка стала наблюдательным пунктом.

Именно в этом городе находится единственный в Украине и самый большой в Европе плавающий фонтан. Каждый желающий может отдохнуть вечером на набережной, наблюдая необычное светомузыкальное представление на воде.

Локации, которые следует посетить:

  • Винницкие стены;
  • Спасо-Преображенский кафедральный собор;
  • еврейский квартал – Иерусалимка;
  • Центральный городской парк;
  • музей-усадьба Пирогова.
Самые красивые города Украины, которые можно осмотреть за несколько дней

Чернигов

Древний живописный город, который на пике своего развития был одним из самых больших во всей Европе. Неудивительно, что именно здесь сохранилось шесть памятников, относящихся к временам Киевской Руси.

Первой локацией, которую стоит посетить, является Екатерининская церковь в стиле барокко. Далее советуем прогуляться по самой длинной улице Чернигова – по проспекту Мира. Здесь расположена областная филармония, Дворянский земельный банк, здание пожарного общества с 20-метровой башней, а также много уютных кафе и ресторанов.

Отправьтесь на экскурсию в самую древнюю часть города, называемую "валом". Прежде здесь была резиденция князя, палаты бояр и высшего духовенства, а также дружина. Сейчас это любимая локация для прогулок местных и путешественников.

Локации, которые следует посетить:

  • 13-я пушка на валу;
  • церковь Параскевы-Пятницы;
  • курган Черная могила;
  • красный мост;
  • усадьба Григория Глебова.
Самые красивые города Украины, которые можно осмотреть за несколько дней

Ужгород

Старинный город с богатой историей и уникальными достопримечательностями поражает своим европейским видом и яркой атмосферой.

Начните путешествие со знаменитого Ужгородского замка, который можно считать ровесником города. На территории можно осмотреть фундамент церкви, насладиться роскошным садом и огромными статуями.

Ценители эстетики точно обратят внимание на красоту Крестовоздвиженского кафедрального греко-католического собора, построенного в стиле рококо. Не забудьте зайти внутрь, чтобы рассмотреть огромный барочный иконостас и невероятные росписи.

Еще одна достопримечательность, которую невозможно не упомянуть, – удивительная еврейская синагога, построенная в особом неомавританском стиле. В настоящее время здание является филармонией.

Локации, которые следует посетить:

  • сквер Марии-Терезии;
  • Совиное гнездо;
  • липовая аллея;
  • костёл святого Юрия;
  • Горянская ротонда.
Самые красивые города Украины, которые можно осмотреть за несколько дней

Отправляйтесь в путешествие и узнавайте неизведанные места родной Украины! Какое направление вы бы не выбрали, незабываемые впечатления вам гарантированы!

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