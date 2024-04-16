Самые интересные студенческие города Европы: где побывать во время следующего путешествия

Когда исторические центры начинают надоедать, туристы выбирают другие маршруты. Интересные, молодежные и совсем нетипичные. Сегодня предлагаем подборку локаций, где можно почувствовать себя на 10 лет моложе. Если хочется побывать среди абитуриентов и погрузиться в атмосферу веселья – вам сюда.

Лион, Франция

Город возник еще в 43 году до нашей эры. Его строили как римскую колонию под руководством помощника Юлия Цезаря. Но уже через некоторое время он стал столицей Галлии. Здесь даже родились два императора: Клавдий и Каракалла.

Лион расположен между Парижем и Марселем, на месте встречи двух рек: Роны и Соны. Здесь построено четыре университета мирового уровня. Здесь точно царит студенческая атмосфера. Очарование провинции добавляет местная кухня. Это подлинный гастрономический центр Франции.

В городе сохранилось множество достопримечательностей из разных эпох. Советуем посетить Гало-римский амфитеатр, опускающийся на пять этажей под землю. Во времена правления императора Тиберия здесь проводились масштабные гладиаторские бои. Сооружение вмещало более 20 тысяч зрителей. Рядом находится музей, где хранятся находки древней цивилизации и развалины театра.

Исследуйте трабули или так называемые сокровенные подъезды Лиона. На первый взгляд, это обычные жилые дома, ничем не отличающиеся от других. Но не все так просто. На самом деле это крытые пассажи, соединяющие городские постройки. Появились эти ходы еще в период Возрождения. Их использовали торговцы для передвижения между магазинами и мастерскими. Сегодня попасть к их стенам может каждый желающий. Так что не упустите такой шанс.

Не обходите главную святыню города — Базилику Нотр-Дам де Фуврьер. Церковь находится на высоком холме. Добраться до нее можно двумя способами: на фуникулере и пешком по крутой лестнице. Украшение храма действительно впечатляет. Здесь сохранились мраморные стены, винтажные фрески, позолоченный купол, на котором изображена Мадонна. Молитвенная двухуровневая. Можно спуститься в подвал, или подняться на смотровую площадку, чтобы полюбоваться красивыми панорамами.

Мюнхен, Германия

Среди туристов столица Баварии известна как пивной центр. Но на самом деле это один из самых лучших студенческих регионов страны. Здесь функционируют два ведущих учреждения государства: университет Людвига Максимилиана и технический вуз. Поэтому здесь всегда царит атмосфера веселья.

Особенно это ощутимо в сентябре. В этот период начинается учебный семестр и проходит ежегодный фестиваль Октоберфест. Совпадение это или нет — точно неизвестно.

Будете здесь, обязательно сходите в Охотничий замок. Его построили по приказу Альбрехта III, который обвенчался с возлюбленной вопреки запрету родителей. К сожалению, у истории несчастный конец. Папа герцога не смирился с выбором сына. Поэтому однажды он выманил его на разговор. За время отсутствия молодого человека девушку схватили подданные, связали и выбросили ее в реку. Впоследствии, парень простил главу семейства. А в память погибшей супруги на территории имения установил часовню.

Ценителям BMW рекомендуем посетить музей этой марки. Когда-то здесь функционировал завод, на котором собирали самолеты. После Первой мировой войны предприятие переквалифицировалось в производство автомобилей. Здесь сохранились ретро модели и множество интересных документов.

Из пабов рекомендуем пивной ресторан Хофбройхаус. Заведение открылось еще в начале XVI века. И с тех пор его дверь всегда открыта для посетителей. Бар славится своими размерами. Самый большой зал может вместить более 4 000 гостей. Кстати, здесь очень гибкая ценовая политика. Поэтому попробовать разные сорта пенного сможет каждый желающий.

Лозанна, Швейцария

В небольшом швейцарском городке построен только один университет с семью факультетами. Но это не помешало ему стать настоящим студенческим центром. Здесь учится около 12 тысяч молодых людей.

Лозанну называют Олимпийской столицей мира. Здесь расположены штаб-квартиры комитета, федераций и арбитражного суда. Первое поселение здесь появилось еще в V веке до нашей эры. Так что памятников хватает. Более того, вряд ли их реально обойти за несколько дней.

Сходите в Политехническую школу. Это современное артпространство для отдыха студентов. Здесь расположены кафе, фуд-корт и библиотека. Над проектом работали японские архитекторы, поэтому здание выглядит космически.

Кстати, в стенах учебного заведения находится исследовательский ядерный реактор CROCUS. А еще здесь преподает наша землячка – Марина Вязовская. В декабре 2016 года женщину пригласили на должность доцента, а уже в следующем году она получила ученое звание профессора и стала заведующей кафедрой теории чисел EPFL.

Не обходите Олимпийский музей. Здесь представлены экспозиции, начиная с древней Греции. Посетители смогут вживую увидеть знаменитый огонь, а также подробно рассмотреть исторические плакаты, факелы, одежду и снаряжение разных эпох.

Напоследок пройдитесь по улочкам Ouchy. Ранее на этом месте размещался рыбацкий поселок. Затем его присоединили к городу как порт. Впоследствии замок, построенный еще в XII веке, был переоборудован в гостиницу и ресторан высокой кухни. В настоящее время в районе работает множество новых баров и кафе.

Путешествуйте по неизведанной Европе. Посещайте нетипичные локации и пополняйте копилку воспоминаний. Приятного путешествия.

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