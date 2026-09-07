Самое отдаленное место на Земле: где находится знаменитая точка Немо

Посреди южной части Тихого океана находится место, до которого от любой суши – тысячи километров. Здесь нет ни острова, ни маяка, ни какого-либо другого ориентира – только бескрайняя вода. Этот участок известен как точка Немо, или океанический полюс недоступности.

Видео дня

Её координаты – примерно 48°52,6′ южной широты и 123°23,6′ западной долготы. От ближайшей суши точку Немо отделяет около 2688 километров. Ближайшими являются остров Дюси на севере, Моту-Нуи вблизи острова Пасхи на северо-востоке и остров Махер у Антарктиды на юге, сообщает Mirror.

Почему точку Немо называют кладбищем космических аппаратов

Изолированность точки Немо настолько велика, что с ней связан необычный факт. Когда Международная космическая станция пролетает над этой частью Тихого океана, ее экипаж может находиться значительно ближе к этой точке, чем любые люди на суше. МКС движется на высоте примерно 400 километров, тогда как ближайшая точка суши расположена почти в 2700 километрах.

Именно поэтому точку Немо часто называют одним из самых одиноких мест на планете.

Название тоже символично. "Nemo" с латыни переводится как "никто", а саму точку назвали в честь капитана Немо – героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой".

Глубина воды в этом районе достигает примерно четырёх километров. Район расположен в пределах Южно-Тихоокеанского круговорота и известен очень низким содержанием питательных веществ, поэтому его воды сравнительно бедны жизнью.

Огромное расстояние от населённых территорий придало этому месту еще одно назначение. Район вокруг точки Немо используют для контролируемого спуска с орбиты крупных космических аппаратов, которые уже завершили свою работу.

При возвращении в атмосферу большая часть конструкции разрушается и сгорает, но отдельные обломки могут достичь поверхности Земли. Поэтому для таких операций выбирают удаленный участок океана, где риск для людей минимален. NOAA называет эту часть Тихого океана "кладбищем космических аппаратов".

Здесь планируют завершить историю МКС

В будущем в этот район должен попасть и самый большой космический объект, который когда-либо создавало человечество на околоземной орбите, – Международная космическая станция.

Партнеры программы планируют эксплуатировать МКС до 2030 года, после чего станцию должны контролируемо свести с орбиты. Согласно текущим планам NASA, завершающий этап операции ожидается в 2031 году. Для этого SpaceX разрабатывает специальный американский аппарат U.S. Deorbit Vehicle, который поможет направить станцию в безлюдный участок океана.

Перед окончательным входом в атмосферу экипаж покинет МКС. После постепенного снижения орбиты будет выполнен заключительный маневр, чтобы обломки станции упали в заранее определенном безопасном районе океана. NASA прямо отмечает, что главная цель операции – не допустить падения обломков на населенные территории.

Таким образом, точка Немо интересна не только как географический рекорд. Самая удаленная от суши часть Мирового океана стала еще и своеобразной границей между историей Земли и космоса – местом, где завершали свои миссии десятки космических аппаратов и где однажды должна закончиться многолетняя история Международной космической станции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом тихом острове мира, где почти нет людей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.