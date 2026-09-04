Людей почти нет: назван самый тихий остров в мире

Для многих туристов идеальный отпуск – это не шумные курорты и переполненные пляжи, а место, где можно остаться почти наедине с природой. Именно поэтому всё большую популярность приобретают так называемые quietcation – путешествия ради тишины, покоя и отдыха от городского шума.

Видео дня

Специалисты BookRetreats проанализировали 100 островов мира и определили, где у туристов больше всего шансов обрести настоящую тишину. При этом учитывались количество природных территорий, плотность населения, дорожная сеть, авиасообщение, уровень светового загрязнения и доля незастроенного побережья, сообщает Timeout.

Почему остров Стюарт признали самым тихим

Первое место в рейтинге занял остров Стюарт в Новой Зеландии.

Стюарт – третий по площади остров Новой Зеландии, однако людей здесь крайне мало. На территории примерно 1680 квадратных километров проживает всего около 500 человек.

При этом около 85 % острова занимает территория национального парка. Здесь сохранились обширные лесные массивы, дикие бухты и почти нетронутые природные ландшафты.

Интересно, что птиц киви на острове значительно больше, чем людей. По приблизительным подсчётам, их насчитывается около 20 тысяч, то есть почти по 40 птиц на одного местного жителя.

Шумовой нагрузки здесь также немного. На острове есть лишь небольшой аэродром и практически нет крупных дорог. Зато туристам доступны около 280 км пешеходных маршрутов, проходящих через леса, побережье и отдаленные природные районы.

Еще одна особенность Стюарта – необычайно темное ночное небо. Остров имеет статус самого южного в мире International Dark Sky Sanctuary, поэтому сюда приезжают наблюдать за звездами, а при благоприятных условиях – и за южным сиянием.

Какие еще острова вошли в рейтинг

Второе место занял небольшой греческий остров Анафи, расположенный недалеко от знаменитого Санторини.

На Анафе проживает менее 300 человек, а плотность населения примерно в 30 раз ниже, чем на соседнем Санторини. Остров также получил высокие оценки благодаря небольшому количеству застройки и значительной доле природных территорий.

Даже в разгар туристического сезона местные пляжи Рукунас, Клисиди и Кацуни остаются значительно спокойнее, чем курорты более популярных греческих островов.

Сам Санторини, напротив, оказался почти в конце рейтинга – на 99-м месте из 100. На результат повлияли международный аэропорт, развитая дорожная сеть и значительно более высокая туристическая активность.

В пятерку самых тихих также вошли Илья-Гранди в Бразилии, остров Лорд-Гав в Австралии и Сент-Мартинс в Великобритании.

25 самых тихих островов мира

Стюарт – Новая Зеландия Анафи – Греция Илья-Гранди – Бразилия Лорд-Гав – Австралия Сент-Мартинс – Англия Тиоман – Малайзия Ко Чанг – Таиланд Ко Ронг – Камбоджа Хейвлок – Индия Санта-Каталина – США Скай – Шотландия Хольбош – Мексика Магнетик-Айленд – Австралия Герм – Нормандские острова Боа-Вишта – Кабо-Верде Солт-Спринг – Канада Млет – Хорватия Ла-Диг – Сейшельские острова Вис – Хорватия Палаван – Филиппины Вити-Леву – Фиджи Милос – Греция Салина – Италия Флореш – Португалия Ла-Гомера – Испания

Рейтинг показывает, что для настоящего отдыха от цивилизации вовсе не обязательно искать безлюдный клочок суши посреди океана. Наиболее важными оказались небольшое количество дорог и транспорта, низкая плотность населения и хорошо сохранившаяся природа.

OBOZ.UA писал о европейском городе, куда туристы мечтают попасть в октябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.