Самое известное гончарское поселение в Украине: как отдохнуть в Опошне современно и интересно

Полтавская область может похвастаться поселением, которое стало известно своими гончарными мастерами еще в XII веке. Благодаря глиняным изделиям, которые изготавливались каждой третьей семьей в селе, в Опошню направлялся народ со всего государства, чтобы прикупить посуды и горшков. Сегодня поселок туристический, имеет интересные места для посещения и современные остановки, которые могут стать вашей целью на уикенд.

Видео дня

Что посмотреть в Опошне

Расцвет городка и гончарства, припал на период с XVI–XVIII, когда керамика из Опошни оказалась на всемирных выставках и в лучших музеях мира.

Сам поселок, как сплошной музей гончарного искусства под открытым небом, однако, есть локации, где стоит остановиться и прогуляться, рассматривая интересные изделия, ставшие современными шедеврами. Национальный музей–заповедник гончарства в Опошне представлен в шести зданиях, а также мемориальных усадьбах.

Музей Кричевских

Музей–усадьба Пошивайло

Музей–усадьба Омеляненко

Музей–усадьба Николая Пошивайло

Музей–усадьба Селюченко

Кроме керамики и глиняных произведений искусства вы можете посетить "Старый хутор", чтобы рассмотреть старинный быт украинцев, окунуться в традиции и почувствовать идентичность. Обязательно попробуйте себя в гончарстве, приняв участие в мастер–классах музея, говорят, это очень терапевтическое занятие.

Будучи казацким поселением, и имея хорошее расположение для обороны, в Опошне была построена Сторожевая башня, которая сегодня работает, как музей и смотровая площадка. Прямо возле башни на холме соорудили деревянные качели, где можно романтично и спокойно провести время, глядя, как осень или зима украсили природу вокруг.

Поселок наполняли, не только мастера по гончарству, отделка этно–хат в Опошне до сих пор сохраняют в интерьере ткацкие изделия, деревянную мебель и кузнечные украшения.

Немного отойдя от поселка в лес, вы попадете на целебный источник "Колодец–Громовица". О его появлении в Опошне есть легенда, по которой от удара молнии появился источник. Местные обустроили источник в купель, в которую предлагают окунуться туристам, да и сами выстраиваются в очередь на Крещение.

Где остановиться в Опошне

Колоритный поселок может предложить разный уровень комфорта и хороший ценовой диапазон остановок. Ценители украинских традиций могут воспользоваться этно-хатами в "Старом Хуторе", чтобы погреться на настоящей печи, получить вкусный украинский обед от хозяйки и окунуться в воспоминания о каникулах у бабушки, при этом, сохранив современность бытового комфорта. Некоторые хаты в комплексе уже отпраздновали свое 100-летие, но имеют ухоженный и эстетически-красивый вид. Окутать себя украинским колоритом стоит от 3 500 грн в сутки.

Современным примером остановки в Опошне станет база отдыха "Obriy holiday village". Это комплекс, в который входят четыре дома с разной вместимостью. Самый большой коттедж вмещает 4 человека и стоит от 5 600 грн в сутки, двухместный от 2 800 грн в сутки. Здесь можно заказать еду в номер, отправиться на рыбалку со снаряжением, пожарить барбекю вечером, заказать услуги массажа, а также отдохнуть от людей и суеты. Заселение в коттеджи бесконтактное, а территория находится под охраной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: как интересно доехать из Луцка в Тернополь и хорошие локации Буковины для путешествий.