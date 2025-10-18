Луцк-Ровно-Тернополь: как превратить обычный маршрут в интересное путешествие

Из Луцка в Тернополь, через Ровно, можно добраться машиной за 3-4 часа, а можно превратить маршрут в интересное однодневное путешествие, добравшись до пункта назначения с большим количеством эмоций и приятных впечатлений. Стоит только отметить в навигаторе повороты, которые прячут интересные достопримечательности от ленивых туристов. Замки, форты, самая романтичная природная локация – все это может уместиться в 12-14 часов пути.

Олыка – Волынская область

Первая локация, куда стоит свернуть по дороге Луцк–Ровно – это Олыка. Буквально в апреле этого года населенному пункту был возвращен исторический статус города. История расцвета Олыки началась еще во времена Галицко–Волынского княжества и продолжалась более 5 веков. В этот период город можно было сравнивать с Луцком. Сегодня Олыка далека от процветания, но здесь сохранились "немые свидетели" событий древности, которые стоит увидеть.

Олыкский замок

Замок в Олыке был построен в XVI веке, хозяевами города, родом Радзивилл. К сожалению, из строения сохранились только несколько бастионов. Тем не менее, хорошо сохранился дворец, на который был перестроен замок двумя веками позже. Сегодня, здание замка–дворца не является музеем или галереей, здесь работает местная психбольница, от того, и от потрепанных стен кожа становится гусиной. Вход на территорию, как ни странно, свободный для туристов. Вы можете рассмотреть архитектурные решения и погулять замковыми бастионами, прикоснувшись к старине и сделав исторические фотографии для потомков.

Костел Святой Троицы

Расположен рядом с дворцом и сохранил много орнаментов и скульптур, которым более четырех веков.

Костел Святого Петра и Павла

Не отходя далеко от предыдущей духовной скульптуры, вы сможете увидеть самый старый костел Волыни. Ему более 500 лет.

Клевень – Ровенская область

История городка Клевань тесно переплетена с Олыком. Споры между двумя знатными магнатами Радзивил (Олицким) и Чарторыйским за земли, и распределение территорий, происходили длительное время, но договоренности были достигнуты. Клевенский замок, построенный над рекой Стубла Чарторыйским, был оставлен за хозяином. Замковые стены пережили много набегов, две мировые войны и невежество нескольких поколений. Сегодня сооружение входит в список 100 чудесных замков, дворцов и крепостей Украины, однако его состояние ждет лучших времен. Замок овеян легендами, которые можно послушать от местных гидов. Одна из них повествует печальную историю о двух влюбленных, которые были заживо замурованы в стенах величественного сооружения. Чтобы настроиться на романтический лад после посещения замка в Клевани, стоит посетить следующую локацию рядом.

Тоннель любви

Сюда стекаются влюбленные пары и молодожены. Тоннель любви в Клевани стал романтической декорацией для уникальных фотографий в разные сезоны. Четырех километровый природный тоннель рассекают железнодорожные пути, по которым ездят поезда. Растительная арка из деревьев и кустов сезонно меняет цвета, заманивая туристов не один раз посетить локацию и почувствовать неповторимую атмосферность.

Дубно – Ровенская область

На посещение исторического города можно потратить полдня, здесь сохранилось много архитектурных духовных памятников. Дубно компактное, тихое, его темп жизни снижен – это помогает расслабиться и насладиться разноцветными автобусами, маленькими магазинчиками и самыми популярными историческими аттракциями в городе.

Дубенский замок

Одно из 7 чудес Украины сегодня и княжеская сокровищница в прошлом, Дубенский замок уникальное сооружение средневековья, которое ежегодно посещает около 25 000 туристов. Лучше всего для посещения взять экскурсию, тогда вы сможете окунуться в исторические времена с головой, узнав о величественных событиях, легендах и призраках, а также значимость каждого артефакта замка. Желающих получить непревзойденный опыт и ощущения, приглашают на ночную экскурсию с факелами и спуском в подземелье.

Таракановский форт

Добравшись от Дубно до поселка Тараканов, можно увидеть военный комплекс со старинными казармами, подземельями и невероятно интересным расположением ходов. К посещению руин форта надо подготовиться (фонарик, удобная обувь, вода и т.д.) и точно не стоит ходить там самостоятельно. Комплекс довольно большой и внешне напоминает "Затерянный мир: арочные лабиринты закованы в плющ, вход в форт происходит через длинный тоннель, здание оснащено множеством тайных ходов. Чтобы получить хорошее впечатление, а не хлопоты, стоит быть осторожными и благоразумными.

Збараж – Тернопольская область

Если незадолго до Тернополя свернуть в сторону городка Збараж можно оказаться в эпицентре исторических сокровищ, некоторые из которых, вы можете узнать по роману "Огнем и мечом".

Збаражский замок

Жемчужина городка – Збаражский замок является примером застройки в стиле позднего ренессанса. Когда–то по стенами его палаца прогуливались Петр I и Иван Мазепа. Сегодня помещения работают, как музей и дарят возможность познакомиться с важной частью украинской истории. Интересным фактом-открытием стало соединение замка с Бернардинским монастырем в городе, с помощью тайного подземного хода.

Вы можете разбавить свой маршрут сразу всеми локациями, или выбрать несколько "поворотов", чтобы как следует насладиться найденными сокровищами.

