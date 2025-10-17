От "Буковинского глаза" до курорта Нимчич: крутые локации для путешествия по Буковине

Буковина — это историко–географический регион, расположенный на юго–западе Украины, в пределах современной Черновицкой области. Это только северная часть региона, южная – входит в состав Румынии. Название "родилось" благодаря буковым лесам, которые характерны для этой территории. Образовавшись между Карпатами и рекой Днестр, Буковина имеет очень разнообразный, но неизменно живописный ландшафт. Как равнинная часть, так и горная, могут предложить туристам лучшие впечатления и отдых. В этом списке самые крутые локации региона для путешествия на уикенд, от OBOZ.UA.

Радарная станция Памир

Расположенная высоко в горах, РЛС Памир — одна из самых популярных достопримечательностей в Карпатах. Впечатлением станет, не только сами купольные помещения, но и дорога к ним. Ближайшими поселками к станции является Верхний Яловец и Нижний Яловец, а также курортный поселок Шепот, где, кроме Памира, к отдыху можно добавить и природные сокровища. Когда–то радиостанция была совершенно секретной, сегодня ее можно рассмотреть снаружи и разглядеть изнутри.

Горный хребет Томнатик, на котором была построена радарная станция, еще в советское время, входит в систему Гуцульских Альп. Его высота в пиковой точке составляет 1565 м над уровнем моря. Хвойные и буковые леса на его склонах делают воздух кристально чистым и целебным.

Посещение этой локации рекомендуется в формате туров. Так вы повысите безопасность и выберете формат по душе. Самым популярным способом является джипинг, такой способ позволяет сделать однодневную экскурсию с минимумом физических затрат. Стоимость в среднем составляет 2 000 грн. Пеший поход подойдет подготовленному и выносливому человеку. Время поднятия может занять до 3 часов, дорога вверх не очень легкая и требует специальной одежды и обуви. Плюсом такого формата является супер-красоты, которыми можно налюбоваться вволю, полезная кардионагрузка (для относительно здорового человека) и целебная вентиляция легких. По дороге можно останавливаться у источников или смотровых площадок на разной высоте. Сухая осень прекрасно подойдет, как для первого варианта экскурсии на "Памир", так и для второго.

Озеро "Горный глаз" (Буковинский глаз)

Локация вызывает ВАУ–эффект в любое время года. Расположен водоем среди горных холмов, недалеко от поселка Нижний Яловец. В отличие от других горных озер Карат, водоем достаточно молодой, ему исполнилось около 500 лет, однако, происхождение его абсолютно естественное. Оползень земли создал своеобразную природную дамбу на высоте 1100 м над уровнем моря. Площадь небольшая, до 0,7 га, однако глубина озвучивается до 7 м.

Еловый лес вокруг является мистической и волшебной фоторамкой для озера. Здесь царит неописуемая, тихая атмосфера. Водное зеркало воды обманчиво приятные. Хотя вода чистая, ее температура не поднимается выше 14 градусов в жаркие дни, поэтому купаться строго запрещено. Кроме того, затопленные деревья еще больше повышают уровень опасности.

Вокруг озера расположены удобные беседки для отдыха и на выходных здесь собирается много местных. Надо помнить, что зона вокруг водоема является заповедной и здесь действуют свои правила и запреты, с которыми следует ознакомиться перед посещением, чтобы избежать штрафа.

Пещера Золушка

Поселок Подворное, Черновицкой области имеет свой вход в пещеру, которая с другой стороны выходит на сторону Молдовы. Это третья, по длине пещера в Украине, ее развитые ходы простираются на 90 км, а площадь достигает 200–250 тысяч м2. Потолки залов достигают 11 м высоты, а их ширина, может составлять 60–70 м. Эта удивительная гипсовая пещера имеет более 20 подземных озер, доступ к некоторым имеют и туристы. Часть пещеры до сих пор является затопленной и имеет большое количество колодцев.

Посетить пещеру можно, только в составе группы спелеологов и экскурсоводов, это связано с безопасностью и обязательным пограничным разрешением. Уровень спуска в пещеру сложный и не подстроен под детскую категорию. Для передвижения по залам понадобится специальное снаряжение и одежда.

Хотинская крепость

Она вошла в список "7 чудес Украины" и стала достопримечательностью, которую ежегодно посещают до 50 000 туристов. Расположена крепость в городе Хотин, а ее возраст составляет более 9 веков. Сама застройка сохранилась в очень хорошем состоянии. Сегодня ее залы и башни заполнены музейными экспонатами разных эпох. Чтобы осмотреть ее башни и подземные ходы понадобится не менее трех часов, стоит запланировать визит на целый день. Это подарит еще одно дополнительное впечатление: наслаждение увидеть невероятный закат над Днестром с высоты башен.

Крепость хранит не только историю за последнее тысячелетие, но и артефакты современных событий, поскольку локация часто становится съемочной площадкой и платформой для исторических фестивалей.

Горнолыжный курорт Нимчич

Первое название локации — перевал Нимчич, но путем образования здесь горнолыжного курорта, второе название прижилось больше. Если вам интересно, где покататься в Карпатах на лыжах, то Нимчич может стать хорошим вариантом. Два бугельных подъемника обслуживают вершину и дают возможность насладиться видами, а мультилифт для тех, кто хочет успеть больше спусков. У подножия подъема работает прокат снаряжения, вы также можете взять инструктора. Три трассы имеют перепад в 90 м и длину от 524 м до 659 м и подойдут для лыжников со средним уровнем (2 синих и 1 красная).

Зимний сезон дарит не только лыжные занятия, но и развлечения на санях, тюбинге, лошадях, сноубордах и тому подобное. Отдельным колоритным развлечением является катание на гуцульских гринджолах. Гостиничные комплексы вблизи трасс очень современные: имеют зоны СПА, бассейны и дополнительные развлечения на своей территории.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: секретах озера Синевир и лучших ландшафтных парках возле Киева.