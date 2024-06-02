Путешествие в Саудовскую Аравию: исследуем государство, где нет ни одной реки

Центр паломничества для мусульман все больше привлекает туристов. Что приготовило для гостей королевство – читайте дальше.

Мекка

Священный город ислама. Здесь был построен самый мощный на планете комплекс небоскребов Абрадж аль-Бейт. Однако навестить его практически невозможно. Доступ открыт только для тех, кто совершает хадж.

Медина

Здесь находится могила пророка Мухаммеда и двух халифов, признанных впоследствии праведниками. А еще здесь можно увидеть первую в мире мечеть. К сожалению, для туристов эти локации тоже закрыты. Въезд разрешен только мусульманам.

Эр-Рияд

Мегаполис с 7,5 миллионов населения. По сравнению с предыдущими центрами, путешественников здесь достаточно. В столице удачно соединились древние арабские традиции и современная архитектура.

Среди достопримечательностей стоит отметить Башню Королевства и Аль-Фасалию. Если захотите приобрести традиционную одежду – направляйтесь к базару Аль-Тумаири.

В городе можно посмотреть на верблюжьи прыжки и отведать фирменное блюдо хаши.

Также здесь построен самый престижный небоскреб Бурдж Аль-Мамлака. Он насчитывает 99 этажей. Кстати, его внешний вид напоминает игольное ушко. На верху разместили смотровую площадку, с которой открывается невероятный вид. Между прочим, он начинает работать с 14 часов. Поэтому планируйте время так, чтобы успеть сюда посетить.

Джедда

Мультикультурный порт находится на берегу Красного моря. Чаще всего путешественники посещают курортную зону Корниш. Здесь есть и роскошные отели, и песчаные пляжи, и разные скульптуры. А еще расположен знаменитый фонтан Фахда. Он выбрасывает струи воды на высоту 312 метров.

Не обходите дом-музей Матбули, возраст которого более 400 лет. Здесь хранятся старинные и антикварные артефакты.

Аль-Кхобар

Раньше рыбацкая деревня, а сейчас уютный и престижный городок. Красивые побережья, парки с фонтанами, необычные ландшафты и большие развлекательные комплексы здесь есть все для неторопливого "восточного" отдыха.

Больше всего гости ценят набережную Корниша. Она украшена фонтанами, ажурными беседками и декоративными бассейнами. Кстати, здесь также можно заказать экскурсии в музеи или исторические и архитектурные достопримечательности.

Даммам

Славится чистым и уютным побережьем. Если путешествуете с детьми, то обязательно посетите Деревню дельфинов и парк короля Фахда. Территория природного комплекса усеяна искусственными лагунами, фонтанами, аллеями и водопадами.

Любители пляжного отдыха точно оценят залив Полумесяца (Half Moon Bay) и искусственный остров Marjan.

Янбу

Нефтетопливный причал с перерабатывающими заводами и промышленными предприятиями. Кстати, в другой части города находится множество исторических достопримечательностей и отличная зона для отдыха.

А на рынке Аль-Лайл можно приобрести самые свежие морепродукты и традиционную аравийскую еду. Имейте в виду, здесь самые лучшие места для погружений. Любителям дайвинга точно понравится.

Тайф

Его часто называют "центром роз". Весной все горные склоны и равнины покрываются разноцветным цветением. Для тех, кто любит активный отдых, здесь предлагают множество развлечений. Например, можно посетить аквапарк Эль-Кар, прокатиться на болиде автомобильной трассой или подняться по канатной дороге.

Абха

Здесь находятся самые высокие горы Саудовской Аравии. Они достигают нвысоты более 2000 метров над уровнем моря. Локация известна холодным климатом. Чтобы познакомиться с природой региона, поезжайте в Национальный парк Ассир.

А еще рекомендуем заглянуть в исторический дворец Шадда. Когда-то здесь жили правители страны. Напоследок съездите в село Риджал Альма. Здесь до сих пор сохранились образцы глинобитных домов.

Мадаин-Салих

На территории комплекса стоят развалины поселения Херга. Раньше сюда приезжали торговцы со всего полуострова. Здесь собраны памятки архитектуры разных народов: ассирийцев, финикийцев и египтян. Идеальное место для тех, кто увлекается историей.

Руб-Эль-Халли

Море бескрайнего песка и барханов. Фантастическая пустыня, где летом температурные показатели бьют все рекорды. Поэтому тем, кто не переносит жару, лучше воздержаться от такого путешествия.

Правила, которых следует соблюдать во время путешествия

Еще недавно страна вообще не впускала к себе гостей. Здесь больше всего ценят законы. Имейте в виду, самостоятельно ездить женщине строго-настрого запрещено.

Для посещения общественных мест выбирайте закрытую одежду и покрывайте голову. Все заведения поделены на две зоны — мужскую и женскую. Во время беседы с местными не поднимайте политические и религиозные вопросы. Будьте внимательны, ведь сделать фото здесь не так-то просто. Не снимайте дома, принадлежащие членам королевской семьи. Кстати, женщин тоже, а мужчин — только с их разрешения. Не держите руки в карманах и не жестикулируйте. Не пляшите и не слушайте музыку в общественных местах.

Цены

Аренда квартиры стоит от $400 до $800 и выше. Всё зависит от расположения.

Питание в недорогом ресторане обойдется в $5, а в заведении среднего уровня обед будет стоитть в районе $30.

В продуктовых магазинах цена на воду составляет $0.30, на хлеб – $0.70, 1 килограмм бананов можно взять за $1.43.

В Саудовской Аравии хорошо развита транспортная система.

Одноразовый билет на автобус стоит $0.54. Средний тариф на такси фиксируется в районе $2.7. Аренда автомобиля стартует от $17500.

Планируете незабываемое путешествие? Собирайте чемоданы и отправляйтесь в невероятное путешествие по Саудовской Аравии.

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