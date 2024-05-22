Колоритные страны Азии, куда редко отправляются путешественники

Живописные пляжи Таиланда, величественные небоскребы Дубая или храмы Японии – это не все, чем способна удивлять Азия.

На этом континенте спрятаны настоящие сокровища, ожидающие путешественников. Сегодня рассказываем о четырех странах, которые часто остаются без внимания туристов. Куда же брать билеты – читайте ниже.

Кыргызстан

Славится своими изумительными горами, включая Тянь-Шань. Именно здесь расположена самая высокая вершина — пик Хан-Тенгри. Также здесь можно исследовать живописные озера, например Иссык-Куль. А еще познакомиться с кочевой культурой кыргызов.

Бишкек

Столицу окружают заснеженные хребты. Центральной площадью считается Ала-Тоо. Здесь находятся статуя Свободы Эркиндик и здание Парламента. А еще на площадке можно наблюдать за сменой караула возле Государственного флагштока. Действо происходит с 7 утра до 18 вечера.

Ош

Второй по величине город. Самой главной достопримечательностью признан "Трон Сулеймана", который нередко считают второй Меккой для мусульман. Многие верят, что он обладает целебными свойствами. У подножия стоит мечеть — одна из самых больших в регионе.

Каракол

Находится на перекрестке между Востоком и Западом. Лучше приезжать сюда зимой, когда начинают работать горнолыжные комплексы.

Джалал-Абад

Третий город по численности населения. Настоящий оздоровительный курорт с санаторием. Обязательно примите грязевые ванны или попробуйте кумысолечение.

Интересные факты

Местные жители до сих пор делятся на племена, которых около 20-ти. На каждый национальный праздник они проводят конные игры. Горы занимают более трех четвертей территории государства. На местных базарах принято торговаться. Для перемещения чаще всего используют маршрутки или специальные такси на 4-6 человек.

Туркменистан

Известен своими пустынями с горящими газовыми кратерами. Его часто посещают путешественники из Соединенных Штатов Америки, Германии и Франции. Здесь вам могут предложить отдых на берегу Каспийского моря.

Места, которые следует увидеть:

Мраморная столица. Ашхабад с многочисленными крепостями и дворцовыми залами. Не забудьте заехать на здешний рынок, чтобы купить ковер. Он станет особым сувениром, напоминающим об отпуске.

Ашхабад с многочисленными крепостями и дворцовыми залами. Не забудьте заехать на здешний рынок, чтобы купить ковер. Он станет особым сувениром, напоминающим об отпуске. Врата ада. Фантастическое зрелище, где должен побывать каждый. Это 60-метровое газовое отверстие, которое непрерывно пылает уже 49 лет.

Фантастическое зрелище, где должен побывать каждый. Это 60-метровое газовое отверстие, которое непрерывно пылает уже 49 лет. Карлюкские пещеры. Далее путешествуем к востоку. Здесь раскинуты хребты Кугитангтау и гроты с лабиринтами. Их протяженность достигает более 50 километров. Здесь следует рассмотреть узоры на скалах и сталактиты.

Интересные факты:

Местные жители считают, что лошадь – священное животное. Многие товары в стране признают как национальное достояние. Например, драгоценные камни, мумии, яд пчел, змей и мясо. Их запрещено вывозить за пределы республики.

Таджикистан

Славится своими вершинами. Самая высокая точка государства – пик Исмаила Самани. Сюда следуют, чтобы изучить живописные долины и познакомиться с таджикской культурой.

Поездка сюда – хороший выбор для тех, кто любит заниматься треккингом, рыбалкой и кататься на лодках.

Фанские горы. Популярны среди любителей альпинизма, и не только. Туристы здесь могут прогуляться возле волшебных изумрудных озер и водопадов. А еще встретить горных козлов и предков диких баранов – архаров.

Интересные факты:

Чтобы посетить страну, обязательно нужно получить визу. Лучшее время для путешествия с апреля по октябрь. Люди, встречающиеся по пути, часто обманывают или используют путешественников для собственной выгоды.

Узбекистан

Страну знают благодаря древним городам Самарканд, Бухара и Хива. Здесь построено множество удивительных мечетей, мавзолеев и медресе. А еще находится пустыня Кызылкум.

Хива

Настоящий "музей" под открытым небом. У стен исторических построек можно примерить и приобрести традиционный головной убор – тюбетейку. Кстати, во время прогулки по улочкам, обязательно обращайте внимание на узоры на изразцах. Считается, что их изготовили еще в далеком 1838 году.

Интересные факты:

Здесь "родилась" алгебра. Персидский ученый Абу Абдаллах Мухаммад популяризировал использование десятичных дробей. Цены для иностранцев в два раза выше, чем для здешних. Чаще здесь используют автомобили белого цвета, поскольку они меньше нагреваются в жару. Страна входит в пятерку крупнейших в мире производителей хлопка.

Неизведанная Азия – уникальный регион нашей планеты. Разнообразные горные пейзажи, пустынные просторы и древние городки – что еще нужно для хорошего отдыха?

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