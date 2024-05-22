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Колоритные страны Азии, куда редко отправляются путешественники

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
192
Колоритные страны Азии, куда редко отправляются путешественники

Живописные пляжи Таиланда, величественные небоскребы Дубая или храмы Японии – это не все, чем способна удивлять Азия.

На этом континенте спрятаны настоящие сокровища, ожидающие путешественников. Сегодня рассказываем о четырех странах, которые часто остаются без внимания туристов. Куда же брать билеты – читайте ниже.

Кыргызстан

Славится своими изумительными горами, включая Тянь-Шань. Именно здесь расположена самая высокая вершина — пик Хан-Тенгри. Также здесь можно исследовать живописные озера, например Иссык-Куль. А еще познакомиться с кочевой культурой кыргызов.

Бишкек

Столицу окружают заснеженные хребты. Центральной площадью считается Ала-Тоо. Здесь находятся статуя Свободы Эркиндик и здание Парламента. А еще на площадке можно наблюдать за сменой караула возле Государственного флагштока. Действо происходит с 7 утра до 18 вечера.

Ош

Второй по величине город. Самой главной достопримечательностью признан "Трон Сулеймана", который нередко считают второй Меккой для мусульман. Многие верят, что он обладает целебными свойствами. У подножия стоит мечеть — одна из самых больших в регионе.

Каракол

Находится на перекрестке между Востоком и Западом. Лучше приезжать сюда зимой, когда начинают работать горнолыжные комплексы.

Джалал-Абад

Третий город по численности населения. Настоящий оздоровительный курорт с санаторием. Обязательно примите грязевые ванны или попробуйте кумысолечение.

Интересные факты

  1. Местные жители до сих пор делятся на племена, которых около 20-ти.
  2. На каждый национальный праздник они проводят конные игры.
  3. Горы занимают более трех четвертей территории государства.
  4. На местных базарах принято торговаться.
  5. Для перемещения чаще всего используют маршрутки или специальные такси на 4-6 человек.
Колоритные страны Азии, куда редко отправляются путешественники

Туркменистан

Известен своими пустынями с горящими газовыми кратерами. Его часто посещают путешественники из Соединенных Штатов Америки, Германии и Франции. Здесь вам могут предложить отдых на берегу Каспийского моря.

Места, которые следует увидеть:

  • Мраморная столица. Ашхабад с многочисленными крепостями и дворцовыми залами. Не забудьте заехать на здешний рынок, чтобы купить ковер. Он станет особым сувениром, напоминающим об отпуске.
  • Врата ада. Фантастическое зрелище, где должен побывать каждый. Это 60-метровое газовое отверстие, которое непрерывно пылает уже 49 лет.
  • Карлюкские пещеры. Далее путешествуем к востоку. Здесь раскинуты хребты Кугитангтау и гроты с лабиринтами. Их протяженность достигает более 50 километров. Здесь следует рассмотреть узоры на скалах и сталактиты.

Интересные факты:

  1. Местные жители считают, что лошадь – священное животное.
  2. Многие товары в стране признают как национальное достояние. Например, драгоценные камни, мумии, яд пчел, змей и мясо. Их запрещено вывозить за пределы республики.
Колоритные страны Азии, куда редко отправляются путешественники

Таджикистан

Славится своими вершинами. Самая высокая точка государства – пик Исмаила Самани. Сюда следуют, чтобы изучить живописные долины и познакомиться с таджикской культурой.

Поездка сюда – хороший выбор для тех, кто любит заниматься треккингом, рыбалкой и кататься на лодках.

Фанские горы. Популярны среди любителей альпинизма, и не только. Туристы здесь могут прогуляться возле волшебных изумрудных озер и водопадов. А еще встретить горных козлов и предков диких баранов – архаров.

Интересные факты:

  1. Чтобы посетить страну, обязательно нужно получить визу.
  2. Лучшее время для путешествия с апреля по октябрь.
  3. Люди, встречающиеся по пути, часто обманывают или используют путешественников для собственной выгоды.
Колоритные страны Азии, куда редко отправляются путешественники

Узбекистан

Страну знают благодаря древним городам Самарканд, Бухара и Хива. Здесь построено множество удивительных мечетей, мавзолеев и медресе. А еще находится пустыня Кызылкум.

Хива

Настоящий "музей" под открытым небом. У стен исторических построек можно примерить и приобрести традиционный головной убор – тюбетейку. Кстати, во время прогулки по улочкам, обязательно обращайте внимание на узоры на изразцах. Считается, что их изготовили еще в далеком 1838 году.

Интересные факты:

  1. Здесь "родилась" алгебра. Персидский ученый Абу Абдаллах Мухаммад популяризировал использование десятичных дробей.
  2. Цены для иностранцев в два раза выше, чем для здешних.
  3. Чаще здесь используют автомобили белого цвета, поскольку они меньше нагреваются в жару.
  4. Страна входит в пятерку крупнейших в мире производителей хлопка.
Колоритные страны Азии, куда редко отправляются путешественники

Неизведанная Азия – уникальный регион нашей планеты. Разнообразные горные пейзажи, пустынные просторы и древние городки – что еще нужно для хорошего отдыха? 

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