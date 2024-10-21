Путешествие по подземельям Европы: катакомбы Берлина, Парижа, Рима и Праги

Устали от толп туристов возле Эйфелевой башни и Колизея? А стандартные туристические маршруты уже не интригуют? Тогда пора исследовать целый мир, который скрывается у нас под ногами. Какие же аттракции достойны вашего внимания — рассказываем ниже.

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Берлин

В 1945 году советская армия заняла город. Его практически полностью разрушили, а многие красивые здания уничтожили бомбами. Тогда под землей нашли большой тайник. Там хранили множество ценных вещей. Среди кладов можно выделить золото, которое археолог Генрих Шлиман нашел в Трое, картины из итальянских музеев, оружие, запасы взрывчатки и боевые самолеты.

В настоящее время место открыто для посетителей. Здесь туристы смогут увидеть бункер, где прятались тысячи людей, и прогуляться по туннелям под Берлинской стеной.

А еще здесь часто устраивают шоу с профессиональными актерами. Спектакли проходят на немецком и английском языках.

Аттракция разделена на несколько тематических зон: старая библиотека, камера пыток, тайный суд и другие.

Париж

Парижские катакомбы образовались в результате добычи известняка в карьерах. Осадочная горная порода считалась важным строительным материалом. Ее использовали для строительства многих известных зданий города. В частности, для Собора Парижской Богоматери и Лувра.

В XVIII веке кладбища переполнились, а антисанитарные условия угрожали здоровью населения. Тогда король Людовик XVI решил применить подземелье для перезахоронения. В 1786 году началась масштабная работа по переносу остатков тел.

Подвальный лабиринт простирается более чем на 300 километров. Здесь туристы смогут увидеть кости и черепа, которые сложили в разные фигуры.

Кстати, вход в тоннели находится в районе Монруж, недалеко от станции метро Denfert-Rochereau. Здесь патрулирует специальный спортивный отряд полиции, следящий за порядком. Ведь часто энтузиасты пытаются проникнуть вне туристических зон.

Имейте в виду, что температура в катакомбах держится на отметке около 14°C.

Рим

В итальянской столице каменоломни возникли с V по II век до нашей эры. Их создали с целью погребения христиан. Верующие выступали против кремации, а мест на кладбищах не хватало. А еще римское право запрещало хоронить последователей Христа на территории города.

В подземельях умерших окутывали простыней, клали в ниши и накрывали мраморными или глиняными плитами. На них высечены имена и христианские символы.

Со временем здесь начали проводить тайные встречи, на которых люди молились и чествовали мучеников.

Катакомбы состоят из узких тоннелей. Их общая длина может достигать нескольких десятков километров. Потолки тоннелей часто низкие, а стены обустроены аркосолями. А еще туристы смогут увидеть вытесанные разные религиозные символы: кресты, рыб, ягнят, виноградные лозы. Все перечисленные элементы символизируют Иисуса Христа и надежду на воскресение.

Самые популярные достопримечательности – Catacombe di San Callisto и Catacombe di San Sebastiano. Когда-то в подвальных помещениях Святого Каллиста существовала частная погребальная крипта. Здесь хоронили епископов, пап и мощи святых.

Прага

В городе старинные каменоломни использовали как хранилища. Они являются частью разветвленной системы подземных ходов, расположенных под историческими зданиями и центральными улицами.

Во время Тридцатилетней войны тоннели использовали как тайники. В Средние века под Церковью Святого Иакова хранили мощи святых и проводились религиозные церемонии. Также здесь стоит могила бывшего чешского канцлера Вратислава Митровицкого.

А под Староместской ратушей находится комплекс комнат и коридоров со старинными тюрьмами и камерами пыток. Их считают живыми свидетелями суровых реалий юстиции того времени.

Самый популярный маршрут – трасса С. Она размещается на глубине более 30 метров.

Мистические и одновременно загадочные достопримечательности уже заждались вас. Поэтому не медлите, а скорее планируйте путешествие!

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