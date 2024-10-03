Города-призраки: где нужно побывать самым ярым путешественникам

Прага уже надоела, из Будапешта недавно вернулись, а в Вене знаете каждый уголок? Тогда стоит присмотреться к локациям, давно забытым не только богом, но и людьми. Что это за места и как до них добраться — рассказываем ниже.

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Крако, Италия

Городок располагается в регионе Базиликата провинции Матера. Его основали греки в 540 году до н.э.. Когда-то здесь размещались университет и дворцы, и сполна бурлила жизнь. Но в 1656-м здесь началась эпидемия чумы, из-за чего часть населения эвакуировали. А после массовых миграций в Северную Америку, жителей практически не осталось.

Туристы могут записаться на экскурсию, которую проводят на итальянском и английском языках. Кстати, исторический уголок не раз становился съемочной площадкой для многих фильмов. В частности, "Квант милосердия", "Страсти Христовы" и "Божественное рождение".

Припять, Украина

Расположен в Вышгородском районе Киевской области. Город построили в 1970 году на берегу одноименной реки. В 1986 году здесь произошла экологически-гуманитарная катастрофа. Речь идет о взрыве четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, в результате какого местность стала непригодной для жизни. Радиоактивное облако распространилось на значительную часть Европы и США.

В настоящее время уровень радиации снизился. Сюда часто приезжают путешественники. Также некоторые турагентства организуют одно- или двухдневные туры. Смельчаки смогут посетить села Черевич и Залесье, детский сад. А еще смогут увидеть дворец культуры "Энергетик", гостиницу "Полесье" и смотровое колесо.

Но имейте в виду, что экскурсии сейчас не проводят, в связи с полномасштабным вторжением. Потому советуем ехать сюда после победы.

Орадур-сюр-Глан, Франция

Расположена в регионе Новая Аквитания. В 1936-м здесь проживало более 1,5 тысячи жителей. Поселок стал свидетелем одного из самых жестоких преступлений нацистов. В 1944 году немецкие военные сожгли женщин и детей в церкви, а мужчин расстреляли в сарае. Выжили только 30 человек.

Сегодня здесь можно увидеть только развалины жилых построек.

Вароша, Кипр

Квартал в Фамагусте. Когда-то его считали популярным туристическим направлением. Здесь строили новые отели, бары, ночные клубы и рестораны. Сюда ездили отдыхать актеры из разных стран. В частности, Элизабет Розмонд Тейлор, Ричард Бертон и Брижит Анн-Мари Бардо. Однако, в 1974 году, сюда вторглась турецкая армия. Курорт начала контролировать Турция, поэтому людей эвакуировали. В течение нескольких лет сюда не разрешали приезжать. И все же, несмотря на запрет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, локацию открыли для гражданских. С октября 2020-го по 1 января 2022-го ее посетили более 400 тысяч человек. За этот период здесь удалось обустроить пляж, установить шезлонги и зонты.

Кенникот, Соединенные Штаты Америки

Поселок в штате Аляска. В начале XX века здесь обнаружили залежи меди. Сотни людей отправлялись сюда, чтобы работать на шахтах. В период с 1909 по 1938 годы здесь было добыто более 4 миллионов тонн медной руды. Со временем месторождения опустели. Что привело к постепенному закрытию рудника и к упадку всей жилой ячейки.

Каякей, Турция

Поселок на юго-западе страны. До Первой мировой войны здесь обитали этнические греки. А после вооруженного конфликта с 1919 по 1922 годы жители покинули дома. Впоследствии здесь планировали поселить мусульман. Но они отказались от предложения, из-за страха увидеть привидения убитых. Сегодня исторический уголок стал музеем под открытым небом. Сейчас здесь стоят только развалины.

Плимут, Великобритания

Город располагается на заморской территории Монтсеррата. В 1995-м здесь произошло извержение вулкана Soufrière Hills, в результате которого начала течь лава, а пепел засыпал дома. Тогда власти эвакуировали более 4 тысяч жителей.

Впоследствии люди вернулись, но не надолго. Огненная гора вновь произвела опасный выброс, в результате которого погибли 19 человек. Раскаленные потоки почти достигли аэропорта и парализовали транспортное сообщение. Южную часть населённого пункта закрыли для посещения.

Сегодня сюда можно совершить экскурсию на вертолете.

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