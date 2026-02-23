Пустынный рай: туристам посоветовали остров, где живет всего 2 человека

Этот невероятный остров с богатой историей и потрясающими пейзажами называют "необитаемым раем". Это идеальное место отдыха для тех, кто хочет убежать от зимних холодов в феврале или марте, а заодно и спрятаться от толп туристов, которыми обычно переполнены популярные курорты.

Как пишет Express, этим тихим раем является сестринский для Мальты остров Комино. Несмотря на крошечные размеры всего в 3,5 квадратных километра, он поражает уникальной нетронутой красотой. Островок относится к Мальтийскому архипелагу и имеет рекордно малое население: по состоянию на 2026 год здесь постоянно проживает только одна семья – знаменитые на весь архипелаг представители рода Велла. Именно поэтому Комино является идеальным местом для уединения.

В феврале и марте средняя температура здесь колеблется от 16°C до 18°C. Это отличный вариант, чтобы погреться на зимнем солнце, не рискуя обгореть. Остров считается настоящим раем для пловцов, дайверов, пеших туристов и фотографов.

Комино: жемчужина Мальтийского архипелага

Комино известен своей ослепительной Голубой лагуной. А вот городов здесь нет, а значит нет и автомобилей, что делает пребывание на острове абсолютно уникальным опытом. Скалистый известняковый ландшафт, кристально чистая вода невероятных оттенков синего и скрытые бухты – лишь часть того, что делает этот остров особенным. Здесь можно найти и приключения, и спокойствие среди природы, причем за вполне доступные деньги.

Добраться сюда нетрудно: сначала нужно прилететь в международный аэропорт Мальты. С главного острова курсируют регулярные паромы от терминала Чиркевва (Ċirkewwa), которые доставят вас на Комино примерно за 35 минут. Если же вы находитесь на другом соседнем острове, Гоцо, то поездка на водном такси или небольшом пароме из гавани Мджарр (Mġarr) займет всего 15 минут.

Хотя остров почти безлюден, здесь есть киоски с напитками и едой возле популярных мест для дайвинга и пеших прогулок. Конечно, выбор ограничен. Но за шикарным ужином с большим выбором блюд всегда можно вернуться на большие острова.

Остров с богатой историей

Несмотря на крошечные размеры, Комино имеет насыщенное прошлое. В средневековье благодаря многочисленным пещерам он был известным логовом пиратов. В 1618 году рыцари ордена Святого Иоанна построили здесь башню Санта-Мария, которая до сих пор стоит и когда-то служила наблюдательным пунктом и станцией связи между островами.

Название острова происходит от слова "kemmuna" (тмин), который когда-то здесь выращивали в огромных количествах. В наполеоновские времена остров был карантинной станцией, а еще раньше – охотничьим угодьем, где водилось много диких кабанов и зайцев. Сегодня же Комино ценят за его дикую природу и исторические памятники.

Чем заняться на Комино

Для столь маленького острова здесь неожиданно много развлечений. Особенно он понравится любителям активного отдыха.

Голубая лагуна. Главная прелесть всего архипелага. Она расположена между Комино и островком Коминотто. Это мелководный залив с белоснежным песком и бирюзовой водой, идеальный для снорклинга.

Более тихая альтернатива Голубой лагуне для тех, кто не любит шумных толп. Пещеры Санта-Мария. Сложная сеть морских пещер и скальных образований, которые обожают дайверы.

Сложная сеть морских пещер и скальных образований, которые обожают дайверы. Башня Санта-Мария. Фортификация XVII века. Любители кино могут узнать ее – она "сыграла" роль замка Иф в фильме "Граф Монте-Кристо" 2002 года.

Весь остров можно обойти пешком примерно за три часа. Тропы пролегают сквозь заросли дикого тимьяна и здесь можно увидеть экзотических мигрирующих птиц и необычных ящериц на фоне захватывающих морских пейзажей.

