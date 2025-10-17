Почему не стоит садиться на самолет с грязной головой и что лучше одеть: секреты от стюардессы

Если вы думаете над тем, мыть ли голову перед посадкой на самолет, лучше сделайте это. Это не только важная составляющая личной гигиены, но также и проявление уважения к своим соседям.

Так, бортпроводница Силле Райделл рассказала, что мытье волос – это одно из обязательных мероприятий, которые вы можете сделать "для своего соседа по сиденью и для себя". Кроме того, она также уточнила, чего следует избегать перед полетом, пишет Express.

Если вы хотите путешествовать с комфортом и соблюдением надлежащего этикета, вам следует придерживаться девяти рекомендаций.

Избегайте свободных брюк или длинных юбок

Если вы наденете одежду, которая будет касаться потом пола в туалете, то можете пожалеть об этом из-за антисанитарии.

Избегайте сильных ароматов

Всем нравится приятно пахнуть. Однако, хотя ваш фирменный аромат может быть самым любимым, Силле отметила, что кто-то другой может не оценить его так же высоко.

К тому же, у некоторых людей даже может быть аллергия.

Обязательно примите душ и вымойте волосы заранее

То, что вы помыли волосы три дня назад, и они все еще выглядят удовлетворительно, не является достаточной причиной для того, чтобы не повторить эту процедуру перед путешествием самолетом.

"Сделайте это для своего соседа по сиденью и для себя", - сказала бортпроводница.

Надевайте компрессионные носки

Если вы летите дальним рейсом, наденьте компрессионные чулки. Они помогают улучшить кровообращение в ногах благодаря легкому давлению, что может минимизировать отек, предотвратить образование тромбов и снизить вероятность развития варикозного расширения вен.

Ношение компрессионных чулок помогает облегчить чувство усталости или тяжести в ногах, особенно после длительного стояния или сидения.

Никогда не ходите босиком

"Просто... пожалуйста, не надо. Особенно в туалете", – посоветовала стюардесса, объясняя, что ходить босыми отвратительно, потому что никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что может быть на полу.

Не носите сплошную одежду

Ваш универсальный комбинезон может выглядеть элегантно и привлекательно для ночного клуба, но не тогда, когда вы "полуголые в уборной, которая трясется от турбулентности".

Вместо этого выберите что-то вроде удобного, но стильного спортивного костюма.

Избегайте чрезмерного количества украшений и ремней

Силле отметила, что вам следует стараться "упаковать" свои ювелирные изделия и ремни, а не носить их, поскольку вы можете столкнуться с препятствиями со стороны безопасности, если вы носите слишком много блеска.

