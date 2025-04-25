Что нельзя делать на борту самолета: эти правила должны знать все

Авиаперелет – это не только удобный способ добраться до пункта назначения, но и зона повышенной ответственности. Воздушный транспорт требует строгого соблюдения правил как для соображений безопасности, так и для обеспечения комфорта всех пассажиров.

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OBOZ.UA рассказывает, что некоторые вещи запрещены однозначно, потому что за их нарушение могут даже снять с рейса. Остальные не являются прямыми нарушениями, но могут иметь серьезные последствия для здоровья.

Обязательные запреты

Курение на борту

Запрещено на всех рейсах без исключения. Это не только нарушение правил, но и потенциальная угроза пожара. Электронные сигареты также находятся под запретом.

Препятствование работе экипажа

Отвлекать стюардесс, мешать раздаче пищи или другим обязанностям персонала недопустимо. Для обращения к бортпроводнику достаточно нажать кнопку вызова.

Несоблюдение инструкций безопасности

Во время взлета и посадки обязательно оставаться пристегнутым, не вставать с места и соблюдать все инструкции экипажа.

Самовольное использование спасательного оборудования

Пользоваться аварийными средствами без крайней необходимости категорически запрещено.

Нарушение тишины и порядка

Громкие разговоры, крики, просмотр фильмов без наушников, конфликты с другими пассажирами – это создает дискомфорт и может привести к административной ответственности.

Злоупотребление электроникой

Во время взлета и посадки гаджеты должны быть выключены или переведены в авиарежим. Особое внимание обращают на модели, которые могут перегреваться или взрываться.

Рекомендации

Длительное сидение во время полета ухудшает кровообращение и может повлечь за собой образование тромбов. Поэтому даже на коротких рейсах важно периодически менять положение тела, выполнять легкие упражнения для ног или вставать и двигаться по салону.

В самолете очень сухой воздух, поэтому организм быстро обезвоживается. Пить воду нужно регулярно – небольшими глотками на протяжении всего перелета. Лучше выбирать обычную негазированную воду и избегать кофе, чая и алкоголя, которые только усиливают потерю влаги.

При взлете и посадке в салоне резко меняется давление. Если в этот момент вы спите, организм не успевает адаптироваться к изменениям, и это может повлечь за собой головокружение, головную боль, шум в ушах или даже травмы слуха.

Людям со склонностью к укачиванию лучше не садиться в хвосте самолета – именно там больше всего чувствуется турбулентность. Оптимальные места для таких пассажиров – поближе к носу, в районе крыла.

Контактные линзы, особенно жесткие, в условиях сухого воздуха могут вызвать раздражение глаз, жжение или "песок в глазах". Если есть возможность, лучше заменить линзы на очки на время полета.

Ходить в носках, а тем более босиком по салону не рекомендуется. Пол самолета не стерилен, и из-за большого количества пассажиров там могут оставаться бактерии, остатки жидкостей или даже кусочки пищи. Если очень хочется снять обувь, возьмите с собой легкие тапочки.

Газированные напитки и алкоголь в полете – не лучший выбор. Они могут вызвать вздутие живота из-за перепадов давления, а спиртное – усилить обезвоживание и отрицательно повлиять на самочувствие и поведение.

Поток воздуха из вентиляционной решетки над сиденьем помогает очищать окружающий воздух и создает барьер против бактерий. Не стоит его выключать даже если немного холодно – лучше одеться в что-нибудь теплое или взять плед.

Если при полете начинает ухудшаться самочувствие – не игнорируйте это. Даже легкое недомогание может быстро усилиться в закрытом пространстве, особенно на высоте. Обязательно сообщите бортпроводникам – они научены оказывать первую помощь.

Большинство поверхностей в салоне – не самые чистые. Откидывающиеся столики, подлокотники, пряжки ремней – все это может быть источником бактерий. Хорошо иметь антисептические салфетки, чтобы протереть все перед использованием.

Вкусовые рецепторы в условиях полета работают иначе, поэтому пища кажется менее соленой или менее сладкой, чем есть на самом деле. Это может провоцировать переедание. Если есть склонность к вздутию или дискомфорту – лучше выбирать легкую пищу, избегая избытка соли, сахара и жиров.

Не стоит терпеть и воздерживаться от посещения туалета. Это может не только вызвать дискомфорт, но и спровоцировать воспалительные процессы в мочевыводящих путях.

Пледы, подушки и наушники, выдаваемые в самолете, часто не стерильные. Даже если выглядят аккуратно, лучше использовать только упакованные. Идеально – иметь свои вещи, особенно когда путешествуешь с детьми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя брать с собой на борт самолета. Для безопасности авиакомпании имеют свой список запрещенных предметов, также существуют особые правила по перевозке некоторых веществ в ручной клади.

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