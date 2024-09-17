Отдых с палатками в Европе: живописные направления и основные правила

Предпочитаете активный отдых или просто любите утром любоваться невероятными видами? Сегодня делимся с вами проверенными местами для кемпинга. Куда поехать, чтобы почувствовать настоящую свободу и единение с природой – рассказываем ниже.

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Норвегия

Одна из лучших стран для горного путешествия. Даже в самых отдаленных уголках можно найти оборудованные территории с электричеством, водоснабжением и бесплатным Wi-Fi. А тем, кто хочет быть поближе к цивилизации, здесь предлагают аренду уютных деревянных домиков. Чаще всего туристы выбирают участок Квалторп, расположенный неподалеку от города Молде.

Государство позволяет туристам свободно путешествовать и отдыхать с палатками. Местное законодательство следует принципу "каждый имеет право". Однако точно не стоит ставить лагерь на частных землях, например, на фермерских угодьях или огородах.

Греция

Суверенная страна на юге Балканского полуострова. Самый популярный кемпинг – Coralli Camping, расположенный на острове Серифос. Между прочим, территория размещается у побережья Эгейского моря.

На участке для отдыха функционирует минирынок с широким выбором продуктов. Для путешественников также обустроили сейфы, где можно хранить ценные вещи. Зону лагеря оборудовали туалетами, прачечными и душевыми кабинками с горячей водой. Кстати, за приемы пищи можете не беспокоиться, здесь с 8 утра работает ресторан самообслуживания. Если захотите немного больше посмотреть окрестности, возьмите на прокат автомобиль. Центр аренды находится в 10 километрах отсюда.

Имейте в виду, дикие кемпинги в государстве строго запрещены.

Исландия

Островное государство в северной части Атлантического океана. На территории страны можно приобрести Iceland Camping Card, позволяющую отдыхать в кемпингах на около тридцати пяти локациях. Доступ действует в течение двадцати восьми дней.

Один из самых популярных участков для любителей активного досуга – Skaftafell Сampground. Здесь путешественники найдут все необходимое: современные туалеты, зоны с электричеством и даже частные рестораны в сезон. В общей сложности, территория рассчитана на около 400 палаток. Большие группы могут забронировать места заранее.

Еще одна живописная локация – Skógar Campsite. Она находится около одного из самых красивых водопадов – Skógarfoss. Между прочим, дикий кемпинг здесь разрешен. Однако нужно ставить не более трех палаток на одну ночь. А еще обязательно заботьтесь о чистоте после лагеря.

Эстония

Страна размещается на восточном побережье Балтийского моря. Законодательство требует получения разрешения на кемпинг, но на практике это формальность. Главное – соблюдать правила экологического туризма.

Остров Сааремаа, в частности, славится лесами, идеальными для лагеря, а пляжи возле Мурики – настоящая находка для ценителей отдыха на природе. Для тех, кто не хочет рисковать, на живописном уголке много оборудованных участков для палаток. Если предпочитаете пешие прогулки, направляйтесь в Национальный парк Лахемаа. А еще здесь можно передвигаться верхом на лошадях или на велосипеде.

Испания

Страна находится на юго-западе Европы. Государство поощряет развитие свободного туризма, однако строго запрещает разведение костров из-за высокого риска лесных пожаров. Пренебрежение этим правилом может привести к значительным штрафам.

Планируя поход к Сьерра-Неваду, следует помнить о правилах лагеря. Ставить палатку можно только на высоте от 1600 метров, на расстоянии не менее полукилометра от информационных пунктов. Кроме того, кемпинг нужно разбивать за час до заката и собирать за 60 минут после восхода. Не лишним будет получить письменное разрешение. Кстати, горные массивы характеризуются вечными снегами на вершинах.

Собирайте компанию друзей и отправляйтесь в путешествие!

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