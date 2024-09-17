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Отдых с палатками в Европе: живописные направления и основные правила

Альбина Панченко
Путешествия
3 минуты
33
Отдых с палатками в Европе: живописные направления и основные правила

Предпочитаете активный отдых или просто любите утром любоваться невероятными видами? Сегодня делимся с вами проверенными местами для кемпинга. Куда поехать, чтобы почувствовать настоящую свободу и единение с природой – рассказываем ниже.

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Норвегия

Одна из лучших стран для горного путешествия. Даже в самых отдаленных уголках можно найти оборудованные территории с электричеством, водоснабжением и бесплатным Wi-Fi. А тем, кто хочет быть поближе к цивилизации, здесь предлагают аренду уютных деревянных домиков. Чаще всего туристы выбирают участок Квалторп, расположенный неподалеку от города Молде.

Государство позволяет туристам свободно путешествовать и отдыхать с палатками. Местное законодательство следует принципу "каждый имеет право". Однако точно не стоит ставить лагерь на частных землях, например, на фермерских угодьях или огородах.

Отдых с палатками в Европе: живописные направления и основные правила

Греция

Суверенная страна на юге Балканского полуострова. Самый популярный кемпинг – Coralli Camping, расположенный на острове Серифос. Между прочим, территория размещается у побережья Эгейского моря.

На участке для отдыха функционирует минирынок с широким выбором продуктов. Для путешественников также обустроили сейфы, где можно хранить ценные вещи. Зону лагеря оборудовали туалетами, прачечными и душевыми кабинками с горячей водой. Кстати, за приемы пищи можете не беспокоиться, здесь с 8 утра работает ресторан самообслуживания. Если захотите немного больше посмотреть окрестности, возьмите на прокат автомобиль. Центр аренды находится в 10 километрах отсюда.

Имейте в виду, дикие кемпинги в государстве строго запрещены.

Отдых с палатками в Европе: живописные направления и основные правила

Исландия

Островное государство в северной части Атлантического океана. На территории страны можно приобрести Iceland Camping Card, позволяющую отдыхать в кемпингах на около тридцати пяти локациях. Доступ действует в течение двадцати восьми дней.

Один из самых популярных участков для любителей активного досуга – Skaftafell Сampground. Здесь путешественники найдут все необходимое: современные туалеты, зоны с электричеством и даже частные рестораны в сезон. В общей сложности, территория рассчитана на около 400 палаток. Большие группы могут забронировать места заранее.

Еще одна живописная локация – Skógar Campsite. Она находится около одного из самых красивых водопадов – Skógarfoss. Между прочим, дикий кемпинг здесь разрешен. Однако нужно ставить не более трех палаток на одну ночь. А еще обязательно заботьтесь о чистоте после лагеря.

Отдых с палатками в Европе: живописные направления и основные правила

Эстония

Страна размещается на восточном побережье Балтийского моря. Законодательство требует получения разрешения на кемпинг, но на практике это формальность. Главное – соблюдать правила экологического туризма.

Остров Сааремаа, в частности, славится лесами, идеальными для лагеря, а пляжи возле Мурики – настоящая находка для ценителей отдыха на природе. Для тех, кто не хочет рисковать, на живописном уголке много оборудованных участков для палаток. Если предпочитаете пешие прогулки, направляйтесь в Национальный парк Лахемаа. А еще здесь можно передвигаться верхом на лошадях или на велосипеде.

Отдых с палатками в Европе: живописные направления и основные правила

Испания

Страна находится на юго-западе Европы. Государство поощряет развитие свободного туризма, однако строго запрещает разведение костров из-за высокого риска лесных пожаров. Пренебрежение этим правилом может привести к значительным штрафам.

Планируя поход к Сьерра-Неваду, следует помнить о правилах лагеря. Ставить палатку можно только на высоте от 1600 метров, на расстоянии не менее полукилометра от информационных пунктов. Кроме того, кемпинг нужно разбивать за час до заката и собирать за 60 минут после восхода. Не лишним будет получить письменное разрешение. Кстати, горные массивы характеризуются вечными снегами на вершинах.

Отдых с палатками в Европе: живописные направления и основные правила

Собирайте компанию друзей и отправляйтесь в путешествие!

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