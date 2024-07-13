Кемпинги и глемпинги: где отдохнуть с комфортом

Активные путешествия открывают новые возможности для самопознания. Где лучшие места для единения с природой – читайте дальше.

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Белый Слон, село Дземброня, Ивано-Франковская область

Лагерь находится недалеко от горы Поп Иван Черногорский на высоте 720 метров. Здесь можно не только пойти на сплав, но и прокатиться на велосипедах и пройти один из пешеходных маршрутов. На территории обустроили участки палаток. Также здесь можно зарезервировать деревянный бунгало с бесплатным Wi-Fi.

На локации работают кафе, сауны, минимагазины. На местности есть мусорные баки, душ, туалет, кухня с плитой, микроволновой печью и холодильником. Для развлечений построили две площадки: для волейбола и детскую.

Имейте в виду, горные дороги не всегда находятся в хорошем состоянии. Иногда может пройти дождь и изрядно испортить путь. Поэтому рекомендуем заранее уточнить на рецепции этот момент.

Белый Бизон, село Лука и Хмелева, Ивано-Франковская область

Располагается на реке Днестр и состоит из двух частей. Чаще здесь можно встретить ценителей сплава. На территории располагается кафе, открытый бассейн и сад. Выбор жилья впечатляет – можно арендовать от палаток до теплых домиков.

Также здесь предлагают услуги гидов на воде, прокат лодок и снаряжения, питание и перевозки. В свободное время можно поиграть в волейбол, настольный теннис или расслабиться в сауне.

Яворник, поселок городского типа Большой Березный, Закарпатская область

Горный приют имеет шесть комнат хостельного типа и одновременно может принять 23 гостей. На территории есть множество мест для установки шатра. Также есть возможность взять напрокат спальники и карематы. Для удобства здесь разместили большую беседку, столы и мангалы.

Кстати, заведение построил Клуб чехословацких туристов еще в 1936 году. Однако во время Второй мировой войны здание ограбили. В 2015-м его полностью восстановило общество "Карпатские тропы".

Малая Река, село Корчин, Львовская область

Прекрасная отправная точка для походов на гору Параска и к водопадам Гуркало, Сопит и Каменка. На участке размещается необходимая инфраструктура для путешественников: душ, туалет, колодец, тенты, гамаки, площадки для спорта, места для разведения очага и т.д.

А еще здесь можно выбрать семь беговых маршрутов, протяженностью от 7 до 42 километров. Их разработали профессиональные спортсмены разного уровня. В глемпинге гостям выдают коврики, спальники и мягкие подушки.

Над Карпатами, село Гробище, Черновицкая область

Локация располагается возле леса с видом на горы. Для посетителей обустроили бассейн и частный пляж, провели питьевую и техническую воду, поставили мусорные баки, туалеты и умывальники.

Здесь можно прокатиться на лошадях, заняться рафтингом или джипингом. Кстати, здесь есть услуга "доставка продуктов". А если не хочется готовить, можно заказать питание на территории. А еще здесь учат стрельбе из лука.

Кемпинг на Днестре, село Старая Ушица, Хмельницкая область

Одна из самых лучших зон для палаточного отдыха в Украине. Территория аккуратна и ограждена. Имейте в виду, домиков для аренды здесь нет, проживание возможно только в шатре.

В распоряжении путешественников есть уличные туалеты, летний душ, электричество, питьевая вода, котлы и решетки для гриля. Любители активных развлечений могут взять на прокат сап или катамаран.

Село Чеховка, Черкасская область

Кемпинг размещается на левом берегу Днепра, у чистого песчаного пляжа. Берег полог и расчищен, а местность ограждена и охраняется. Атмосфера напоминает настоящий морской отдых. Здесь можно кататься на качелях, играть в волейбол и купаться.

Проживание возможно только в палатках. Но здесь доступны все базовые услуги: туалеты, холодильник и печи для приготовления пищи.

Село Зеленый Дуб, Ровенская область

Местность славится ухоженным участком, где бегают козы, овечки и куры. Все животные социализированы и дружны, так что можно смело гладить жителей и фотографироваться с ними. На локации можно приобрести сыр, свежее молоко, домашнюю медовуху.

Здесь можно жить в палатках, кемпере, домике на 11 человек или в средневековой башне для двоих. Вечером для заказа доступен горячий чан.

Полезные советы

Узнайте особенности проезда до локации и возможности парковки авто. Выясните, есть ли трансфер общественным транспортом. Уточните наличие электроэнергии и разрешено ли разводить костер (мангалы, печи). Перед поездкой ознакомьтесь с правилами и особенностями конкретного кемпинга. Будьте ответственны и берегите природу.

Устали от городской суеты? Откройте для себя красоту украинской природы! Отправляйтесь в путешествие.

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