Кемпинги и глемпинги: где отдохнуть с комфортом
Активные путешествия открывают новые возможности для самопознания. Где лучшие места для единения с природой – читайте дальше.
Белый Слон, село Дземброня, Ивано-Франковская область
Лагерь находится недалеко от горы Поп Иван Черногорский на высоте 720 метров. Здесь можно не только пойти на сплав, но и прокатиться на велосипедах и пройти один из пешеходных маршрутов. На территории обустроили участки палаток. Также здесь можно зарезервировать деревянный бунгало с бесплатным Wi-Fi.
На локации работают кафе, сауны, минимагазины. На местности есть мусорные баки, душ, туалет, кухня с плитой, микроволновой печью и холодильником. Для развлечений построили две площадки: для волейбола и детскую.
Имейте в виду, горные дороги не всегда находятся в хорошем состоянии. Иногда может пройти дождь и изрядно испортить путь. Поэтому рекомендуем заранее уточнить на рецепции этот момент.
Белый Бизон, село Лука и Хмелева, Ивано-Франковская область
Располагается на реке Днестр и состоит из двух частей. Чаще здесь можно встретить ценителей сплава. На территории располагается кафе, открытый бассейн и сад. Выбор жилья впечатляет – можно арендовать от палаток до теплых домиков.
Также здесь предлагают услуги гидов на воде, прокат лодок и снаряжения, питание и перевозки. В свободное время можно поиграть в волейбол, настольный теннис или расслабиться в сауне.
Яворник, поселок городского типа Большой Березный, Закарпатская область
Горный приют имеет шесть комнат хостельного типа и одновременно может принять 23 гостей. На территории есть множество мест для установки шатра. Также есть возможность взять напрокат спальники и карематы. Для удобства здесь разместили большую беседку, столы и мангалы.
Кстати, заведение построил Клуб чехословацких туристов еще в 1936 году. Однако во время Второй мировой войны здание ограбили. В 2015-м его полностью восстановило общество "Карпатские тропы".
Малая Река, село Корчин, Львовская область
Прекрасная отправная точка для походов на гору Параска и к водопадам Гуркало, Сопит и Каменка. На участке размещается необходимая инфраструктура для путешественников: душ, туалет, колодец, тенты, гамаки, площадки для спорта, места для разведения очага и т.д.
А еще здесь можно выбрать семь беговых маршрутов, протяженностью от 7 до 42 километров. Их разработали профессиональные спортсмены разного уровня. В глемпинге гостям выдают коврики, спальники и мягкие подушки.
Над Карпатами, село Гробище, Черновицкая область
Локация располагается возле леса с видом на горы. Для посетителей обустроили бассейн и частный пляж, провели питьевую и техническую воду, поставили мусорные баки, туалеты и умывальники.
Здесь можно прокатиться на лошадях, заняться рафтингом или джипингом. Кстати, здесь есть услуга "доставка продуктов". А если не хочется готовить, можно заказать питание на территории. А еще здесь учат стрельбе из лука.
Кемпинг на Днестре, село Старая Ушица, Хмельницкая область
Одна из самых лучших зон для палаточного отдыха в Украине. Территория аккуратна и ограждена. Имейте в виду, домиков для аренды здесь нет, проживание возможно только в шатре.
В распоряжении путешественников есть уличные туалеты, летний душ, электричество, питьевая вода, котлы и решетки для гриля. Любители активных развлечений могут взять на прокат сап или катамаран.
Село Чеховка, Черкасская область
Кемпинг размещается на левом берегу Днепра, у чистого песчаного пляжа. Берег полог и расчищен, а местность ограждена и охраняется. Атмосфера напоминает настоящий морской отдых. Здесь можно кататься на качелях, играть в волейбол и купаться.
Проживание возможно только в палатках. Но здесь доступны все базовые услуги: туалеты, холодильник и печи для приготовления пищи.
Село Зеленый Дуб, Ровенская область
Местность славится ухоженным участком, где бегают козы, овечки и куры. Все животные социализированы и дружны, так что можно смело гладить жителей и фотографироваться с ними. На локации можно приобрести сыр, свежее молоко, домашнюю медовуху.
Здесь можно жить в палатках, кемпере, домике на 11 человек или в средневековой башне для двоих. Вечером для заказа доступен горячий чан.
Полезные советы
- Узнайте особенности проезда до локации и возможности парковки авто.
- Выясните, есть ли трансфер общественным транспортом.
- Уточните наличие электроэнергии и разрешено ли разводить костер (мангалы, печи).
- Перед поездкой ознакомьтесь с правилами и особенностями конкретного кемпинга.
- Будьте ответственны и берегите природу.
Устали от городской суеты? Откройте для себя красоту украинской природы! Отправляйтесь в путешествие.
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