Отдых на Джуринском водопаде. Лучшие выходные на Тернопольщине

Отдых с масштабными впечатлениями за короткое время, за последние несколько лет, стал популярным. Туристы желают остановиться на одной локации и получить максимум, как для социальных сетей, так и для личной терапии. Мы нашли крутую локацию для тех, кто любит трендовый отдых за выходные.

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История Джуринского водопада

Украина – одна из самых богатых стран по количеству легендарных и исторических мест. Район Джуринского водопада насыщен легендами и интересными историями. Здесь есть "пища", как для глаз, так и для ушей.

Между двумя поселками Порков и Устечко, Тернопольской области, шелестит своей молочной водой 16-метровый Джуринский водопад. Его поток спадает тремя каскадами, образуя у подножия небольшое озеро, в котором можно плавать. Весна – лучший период для посещения украинских водопадов и этот мощный великан в списке первых, которые нельзя пропустить.

Первое, что слышит увлеченный видами турист – это несколько легенд о возникновении неугомонного потока, который носит и второе название – Червоногородский. Первая история рассказывает об изобретательных турках–османах, которые, ради захвата Червоногородского замка, перерезали каменный кряж, чтобы направить реку Джурину другим путем и подобраться к цели. Вторая легенда уверяет, что водопад виновен только в 19 веке, при перестройке замка во дворец. В то время вокруг исторической постройки отстраивался ландшафтный парк и водопад мог быть одним из замыслов дизайнеров.

Существует и третья теория вероятности, что поток реки сам прорвал проход на ослабленном каменном участке. Вы можете выбрать, какая вам нравится, глядя на живописный поток воды, который громко шурша рассказывает свою версию событий.

Джуринский водопад шириной 20 метров. Между его порогами обустроены смотровые площадки для удобства и красивых фотографий.

Где остановиться у Джуринского водопада

Если вы авантюрист и романтик, стоит отправляться на отдых к Джуринскому водопаду с палаткой. Учтите только, что до локации придется идти пешком, почти 5 км. Кемпинг на Джуринском водопаде организован, а значит все бытовые зоны, как туалет, зоны для очага и раздевалки будут в доступности.

Любители комфорта могут рассчитывать на ближайшие отели и частные предложения. Городок Городенка имеет много интересных вариантов отелей с включенными завтраками, бассейнами и дополнительными впечатлениями на своих территориях.

Еще одной впечатляющей локацией для остановки станет городок Залещики, который сам по себе является отдельным уникальным впечатлением для туристов. Из городка в водопад организуются туры, что значительно упрощает организацию и передвижение.

Поселок Свидова, как вариант, может предложить комфортабельный приватный сектор для отдыха.

Что добавить к впечатлениям

Район Джуринского водопада богат величественными локациями. Вы можете посещать локации в рамках туров или самостоятельно прокладывать маршруты.

Рядом можно посмотреть:

Червоногородский замок

Поселок Залещики;

Часовня Понинских;

Водопад Девичьи Слезы;

Источник св. Николая;

урочище Красное.

Если вы рассчитываете на терапевтические выходные, не стоит выбирать более двух масштабных мест.

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