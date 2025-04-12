Лучший период, чтобы увидеть знаменитые водопады Украины во всей красоте

Весна – начало активного отдыха с походами в горах, сплавами, велосипедными турами и семейными кемпингами. Выбирая направление для апрельского и майского отпуска в горах, добавьте один из знаменитых водопадов, которые весной приобретают максимальную силу и красоту.

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Водопад Ялинский – 26 м

Однокаскадный красавчик, еще известный как "Колгать". Красота ниспадающего потока больше раскрывается в начале мая, когда ее объем увеличивается в два–три раза, путем таяния снега. Сегодня, Ялинский водопад – самый высокий однокаскадный поток в Закарпатье. Водопад расположен в приграничной зоне, поэтому посетить его лучше в составе экскурсионной группы со специальным разрешением.

Говерлянские водопады – до 12 м

Подъем на Говерлу – один из самых популярных маршрутов в Карпатах весной. Не упустите возможность увидеть сразу 6 каскадов, которые разные по высоте и почти одинаково полноводны в апреле и мае. Точкой старта является турбаза "Заросляк". Часовая прогулка подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления от потоков. Самый высокий Говерлянский (Прутский) водопад высотой четырехэтажный дом.

Кудринец – 5 м

Водопад Кудринец не может составить конкуренцию по высоте, однако по уровню красоты он один из лучших. Его поток буквально шагает по ступенькам на все 3,5 м, начиная серебриться и мелькать под лучами солнца. Лучше всего начинать маршрут от поселка Зеленая.

Пробой – 8 м

Если хочется масштабов и адреналина, водопад Пробий станет лучшим выбором. Его неугомонный поток уносится под углом в 45 градусов и сносит все на своем пути. Над водопадом проведен металлический мост, который помогает безопасно насладиться одним из самых красивых природных водных достопримечательностей в Украине.

Труфанец – общая высота 36 м

Водопад Труфанец насчитывает более 5 каскадов. Самым популярным является подножие водопада, где для удобства обустроена смотровая площадка. Особенностью этого потока есть молочный цвет воды. Все потому, что из–за многочисленных порогов и каменистого пути, вода, словно сбивается в пену, пока достигает финальной точки — вход в реку Черная Тиса. Если вам хочется увидеть все пороги стоит начать свой путь с высоты 1720 м над уровнем моря, у подножия горы Близница.

Скакало – более 4 м

Преодолев почти 4 км от стм. Чинадиево, Мукачевского района можно увидеть, раскидистый, как бабушкин тюль, водопад Скакало. Его весенний поток буквально перескакивает все препятствия и с шумом падает, ударяясь о каменистую землю. Когда поток немного спадает, он напоминает радужную пружинку ( слинки ), которая так быстро спускается по лестнице.

Грохот — 5 м

Украшение и аттракция Львовской обл. – это водопад Гуркало. Поток водопада разделяет каменный выступ, разделяя его ход на два пути. Если хотите увидеть оба, весна самый лучший момент. Летом меньшая струя воды пересыхает, возвращаясь к жизни, глубокой осенью, замерзая зимой и приобретая свою силу весной.

Манявский – 20 м

Горы Горганы хранят сокровище, которое подарит атмосферу фильма "Пираты Карибского моря". Этот поток в ущелье высотой с шестиэтажку с весной способен поднимать уровень адреналина в крови и перехватывать дыхание от впечатления. Лучший способ увидеть водопад – начать свой путь из поселка Манявы, Ивано–Франковской обл.

Если вы хотите почувствовать, как "жизнь бьет ключом", попробуйте зачерпнуть энергию у весенних водопадов.

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