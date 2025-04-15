Озера, которые стоят ленты Instagram. Несколько из них в списке "7 чудес Украины"

В поисках "место силы", для следующего отпуска, рассмотрите отдых на одном из самых красивых озер Украины. Вода – это терапевтическая субстанция, которая может поделиться энергией, вдохновить и подарить быстрое восстановление. Кроме этого, вы получите возможность заполнить свои соцсети удивительными пейзажами без фильтров.

Видео дня

Озеро Неистовое — Карпаты

Чтобы увидеть высокогорное пейзажное озеро "Неистовое" в Карпатах, спланируйте свои выходные в Яремче, Татарове, Яблунице или Полянице. Отсюда ежедневно отправляются туры, во время которых можно насладиться комфортабельным путешествием и узнать интересные легенды о местности, и самом озере. Водоем имеет ледниковое происхождение, его вода холодная, даже в жаркий летний период. Однако, озеро всегда прозрачно и чисто. Подъем к озеру средней сложности, – локация подходит для семейного похода.

Озеро Берестоватое (Черное) — Кировоградщина

Если вас увлекают таинственные места и истории, озеро Берестоватое имеет несколько загадок, над которыми ученые бьются до сих пор. В болотных заводах озера можно увидеть редкие удивительные растения и весна для этого самое благоприятное время года. Водоемом дрейфуют островки, возникновение которых, пока объяснено довольно неуверенно.

Путь по болотной местности не из приятных, поэтому развлечение для выносливых взрослых, в сопровождении гида. Озеро привлекает магической атмосферой и туманными пейзажами, повышающими адреналин.

Местные гиды говорят, что вода скрывает много подземных ходов и лабиринтов, а жители района поговаривают о русалках и непостижимых звуках. Что касается последнего, то ученые убеждены, что это выход метана на поверхность.

Озеро Свитязь — Волынь

Самое глубокое и невероятное живописное, озеро Свитязь, привлекает туристов на протяжении всего года. Отдых на Свитязе знаменит своим оздоровительным эффектом, интересными эко-маршрутами Шацкого Национального парка, зимней рыбалкой, катанием на байдарках и лодках, велотурами, виндсерфингом и кайт–серфингом.

Целебная вода озера используется в косметических и лечебных целях. Это и есть одно из "7 чудес Украины", которое стоит увидеть, ощутить на ощупь, вдохновляясь масштабами и пейзажами. Закаты на Свитязи дарят особое наслаждение и неповторимость. Каждый день новый цвет неба и воды, которые хочется зафиксировать. Место туристически ориентировано, можно найти жилье и комфорт на любой бюджет.

Озеро Синевир – Закарпатская область

В этом огромном водоеме, кроме своего отражения, можно увидеть разнообразие рыб и "настроение" неба. Сегодня, озеро Синевир — это идеалистическая декорация для фото и дорога, по которой вы с удовольствием будете проплывать на лодке. Купаться в воде глубиной 22 м запрещено и рыбачить тоже, однако, можно не прятать фотоаппарат, пока не заполнится его память. Второе название озера — "Морской глаз", хорошо передающее всю мощь и красоту высокогорного водоема. Самая интересное развлечение на озере: экскурсия на деревянном плоту к островку посередине.

Рядом с озером много баз отдыха, некоторые из них имеют бассейны и другие развлечения для активного времяпрепровождения. Ближайшая к озеру остановка – это одноименная турбаза "Синевир". Вход к самому озеру стоит символических денег, которые идут на развитие заказника.

Базальтовое озеро — Ровенская область

Несмотря на свое искусственное возникновение, этот водоем привлекает уникальностью, в виде базальтовых столбов и изумрудного оттенка воды. Это вторая локация, признанная одной из "7 чудес Украины". Самое романтическое занятие на озере — путешествие к "острову Любви", который протянулся посередине и имеет форму сердца. Именно здесь лучшая точка для идеалистической фотосессии.

Скоро сезон отпусков у воды. Стоит подобрать лучшую локацию, чтобы привезти с собой много хороших фотографий и воспоминаний. Читайте также: какие знаменитые водопады Украины стоит увидеть весной и самые лучшие кемпинги для отдыха этой весной.