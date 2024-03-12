Ниагарский водопад на Тернопольщине: удивительная локация для туристов

На территории нашей страны размещено множество природных и рукотворных шедевров, которые могут составить конкуренцию достопримечательностям со всего мира. К примеру, Джуринский водопад, находящийся на Тернопольщине. О его величии и красоте сегодня и расскажем.

Как возник водопад: основные версии

История появления водопада до сих пор точно не известна. Но можно с уверенностью сказать, что он появился благодаря человеку. Ранее недалеко от его месторасположения находился древний город Червоноград. Это была несокрушимая крепость, о которую "спотыкалось" множество завоевателей, которые хотели силой взять украинские земли. Сейчас это название вы не найдете ни на одной карте. К сожалению, твердыню стерли с лица земли.

Историки выделяют три наиболее правдоподобных по их мнению гипотезы. Одни считают, что памятка появилась на свет во время реконструкции замка. Она стала дополнением к парку, окружавшему дворец. Согласно второй версии, фонтан сделали для защиты бастиона от турок, которые в 1672 году пытались завоевать неприступное сооружение.

Но большинство исследователей склоняются к мнению, что Джуринский был необходим для поддержания нормального функционирования местной мельницы. Доказательством этого служит ветряная мельница, изображенная на картах XVII.

Основные сведения

Червоноградский водопад – самый высокий на равнинной территории Украины. Его высота составляет 16 метров, а ширина каскадов – целых 20 метров. Его бурные потоки занимают площадь 0,7 гектара.

По внешнему виду он сильно напоминает известный на весь мир Ниагарский водопад. Поэтому здесь постоянно толпятся туристы. Летом в нем можно купаться, но очень осторожно. Особенно будьте осмотрительны во время ныряния, ведь на дне лежат камни.

Кстати, на территории природной достопримечательности функционирует киоск, где можно взять кофе или что-нибудь на перекус. Но если в планах остаться здесь на несколько дней, лучше по дороге заехать в магазин и запастись провизией. Ближайший находится в соседнем селе, в 4 километрах от объекта.

Важно! Мы советуем приезжать к Джуринскому рано утром. Тогда здесь не так много людей, так что можно рассмотреть его во всей красе.

Интересные факты

Земля в окрестностях фонтана имеет красную окраску. Особенно это заметно после дождя. Именно из-за этой диковинки бывшая крепость получила название Червоноград. К сожалению, крепость полностью не сохранилась до наших дней, но остались ее руины.

Необычный цвет объясняется наличием определенных химических элементов, находящихся в скалах. Вы только представьте, лужи здесь похожи на кровь или вино.

Что посмотреть рядом

На территории Тернопольской области есть множество мест, куда следует попасть. И большинство из них расположены неподалеку от Джуринского водопада.

В 10 минутах ходьбы возвышаются руины оборонительного сооружения и Доминиканского костела. Точные координаты развалин: урочище Червоное, Залещицкий район, в нескольких километрах от Ныркова.

Если тридцатиминутная прогулка вас не пугает, отправляйтесь к еще одному водопаду – Девичьи слезы. Кстати, природный объект скрывает грот – Пещеру Отшельника. По легендам в ней жил монах, занимавшийся резьбой по камню. К сожалению, все его работы были изъяты. Осталась только одна – статуя Святого Онуфрия. И обязательно прогуляйтесь к Днестровскому каньону. Он входит в список 7 природных чудес Украины. Так что даже не имеет смысла описывать его красоту.

В часе езды, в селе Шутроминцы Чертковского района, расположен еще один водопад. Главный плюс аттракции – сюда редко приезжают туристы. Здесь можно спокойно полюбоваться природой и отдохнуть от суеты.

Как добраться

Вариантов действительно немало. Можно доехать общественным транспортом или же на собственном авто. Имейте в виду, в обоих случаях придется пройтись, ведь въезд на территорию природного комплекса запрещен.

Необходимо доехать до Тернополя, оттуда до Ныркова, а там – рукой подать. Из "файного города" в поселок дорога занимает около трех часов. Можно сесть на электричку и доехать до железнодорожной станции "Ворвулинцы". Если выберете этот вариант, лучше возьмите с собой велосипед. В этом случае направляйтесь в поселок Городенки, затем поверните в сторону Ныркового.

На территории нашей страны существует множество достопримечательностей, которые даже лучше зарубежных. Спланируйте этой весной путешествие к Джуринскому водопаду, чтобы своими глазами увидеть эту красоту. Приятного вам путешествия!

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