Самые удивительные пещеры Украины: о них вы точно не знали

Спелеотуризм в последние годы все больше привлекает любителей активного отдыха. Экстрималы самостоятельно или с группами исследуют самые длинные и глубокие пещеры по всему миру, пробираются через узкие щели и подводные проходы, чтобы увидеть то, что скрыто от обычных людей.

К счастью, у Украины есть, что предложить фанатам такой активности.

Озерная

В селе Стрелковцы Тернопольской области расположена небольшая карстовая пещера. Впервые ее заметили в 1943 году, когда местные жители искали убежище от войны. Находка стала настоящим спасением. В тот период она спасла не одну жизнь.

После боевых действий подземные проходы начали исследовать. Но не так быстро, как хотелось бы. На сегодняшний день она изучена не более чем на 40%. Туристам разрешается пройти 130 километров, дальше – нельзя. Но немногие решаются преодолеть даже такое расстояние.

В Озерной есть все виды геоморфологических образований: органные трубы, гипсовые фигуры, галереи, кристаллизационные формы. Здесь можно увидеть даже термальные источники. К слову, температура в пещере не превышает 12 градусов. Так что одеваться стоит тепло и удобно.

Хрустальная

В селе Кривче Тернопольской области находится вход в еще одну безопасную пещеру. Она постоянно открыта для туристов, но попасть внутрь можно только в составе экскурсионной группы.

Свое название подземный лабиринт получил их-за стен, обильно покрытых кристаллами гипса. Температура внутри обычно не превышает отметки +12. Но и меньше не опускается.

Кстати, здесь постоянно стоит новогодняя елка. Ее сменяют раз в несколько лет. Из-за высокой влажности она очень медленно высыхает.

Атлантида

А это единственная на Подолье трехуровневая пещера. Находится она в селе Завалье Хмельницкой области. Красавица кристаллизована почти на 80%. Она имеет просторные галереи, извилистые полости и узкие ходы.

Еще несколько лет назад каждый желающий мог попасть сюда. Сегодня это возможно только в составе экскурсионной группы. Дело в том, что люди своим невежеством чуть не уничтожили все кристаллы. Большинство туристов в память отламывали "сосульки". Никто даже подумать не мог, что такие действия разрушают Атлантиду. Лед в ней нарастает очень медленно. Один сантиметр слоя появляется за 5 тысячелетий. Поэтому сейчас трогать стены категорически запрещено.

Оптимистическая

А это самая известная пещера в Украине. Большинство из нас знают о ней еще с уроков географии, ведь это самая большая гипсовая пещера во всем мире. Ее протяженность достигает более 240 километров.

Оптимистическая делится на десять районов. Они совсем разные. Некоторые из них серые и неприметные, другие завораживают своим видом. Здесь есть и озера, и кристаллы необычной формы, и галереи.

Кое-где ходы пещеры очень опасны, так что попасть в нее можно только в сопровождении профессионального гида. Вход в лабиринт расположен в селе Королевка Тернопольской области.

Угринская

Эту пещеру нашли благодаря любопытству местного учителя. Во время добычи гипса рабочие пробили небольшое отверстие. Расширять его не стали, но рассказали об этом здешним жителям. Один из мужчин решил изучить находку. Он самостоятельно сделал вход, которым до сих пор пользуются туристы.

Пещера имеет несколько очень тесных залов. Ее протяженность составляет около 2 км. В нем можно увидеть гипсовые кристаллы, находящиеся в западном и северном районах.

Посетить Угринскую можно самостоятельно, но только если имеете соответствующий опыт. Новичкам лучше заказать экскурсию.

Золушка

Это третья по длине в мире рукотворная пещера. Большая ее часть находится на территории Украины, в селе Подворное Черновицкой области. Однако вход находится в соседней Молдове, вблизи поселения Кривая.

Внутри Золушка полностью покрыта разноцветной глиной. Кстати, природный материал помогает ориентироваться первопроходцам. Из него спелеологи изготовили разнообразные фигуры, направляющие путешественников в нужные локации.

Пещера имеет несколько глубоких озер, два колодца, многочисленные ходы и галереи. Здесь даже обнаружили минерал берсенит. Как правило, он встречается только на дне океанических впадин. А вот кристаллов и вторичных образований здесь нет. Все дело в воде. Пещера очень долго была затоплена.

Если вы любите активный досуг и экстремальные виды отдыха, то этот чек-лист вам пригодится. Но занимайтесь этим делом исключительно под наблюдением профессионалов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых красивых ледовых пещерах мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!