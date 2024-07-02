Не за все деньги мира: как экономно отдохнуть на Бали в 2024 году

Райский уголок манит путешественников отовсюду. Однако многие считают, что тур на остров доступен только для состоятельных людей.

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Действительно ли это так — рассказываем ниже.

Перелет

Наибольшую сумму средств туристы тратят на дорогу. И этого, к сожалению, никак не обойти. Самый распространенный способ добраться до архипелага – авиатранспорт. Из Варшавы в Денпасар (главный город на Бали, где располагается единственный на острове аэропорт) нужно лететь с пересадкой от 15 часов и больше. Цены стартуют от $850 до $1070 в одну сторону.

Планируя путешествие заранее, можно значительно сэкономить на билетах. Некоторые авиакомпании предлагают скидки (до 50% или больше) за билеты, забронированные за несколько месяцев или даже за год до вылета.

Жилье

На Бали предлагают широкий спектр вариантов размещения на любой кошелек – от бюджетных хостелов до роскошных отелей. Стоимость номера может варьироваться от $6 до $50 за ночь, включая завтраки. За одно спальное место в общежитии можно заплатить от $5 до $20, в гостевом доме – от $2 до $8.

Виллы отлично подойдут для компании друзей или семей. Они обеспечивают больше приватности и пространства и часто имеют собственные бассейны и джакузи. Сутки обойдется от $100 до $1000.

Еда

Здесь находится множество кафе и ресторанов. За обед в хорошем заведении придется заплатить $30, за ужин на двоих – $25. По напиткам: капучино будет стоить $2,30, вода — $1,20.

Также рекомендуем попробовать местный фастфуд. Самое популярное блюдо – писанг горенг (банановые пирожки). На десерт рекомендуем полакомиться местными фруктами: маракуйя, манго, рамбутан. В супермаркете бюджетный набор продуктов составляет около $7: хлеб — $1,70, молоко — $1,90, 12 штук яиц — $1,70, килограмм бананов — $1,60.

Транспорт

Автобусы – главный способ передвижения. Дорога из аэропорта в Денпасар обойдется в $0,44 и продлится 15 минут. О прибытии маршрутки можно узнать у местных или найти информацию на табло. Обычно рейсы осуществляются с пяти утра до девяти вечера с интервалом в пол часа.

А еще можно взять в аренду скутер. Такое удовольствие стоит недорого, всего $5,5 в сутки, а мотоцикл – $27,4. Однако, если вы еще неуверенно чувствуете себя за рулем, лучше отказаться от этой идеи. Ведь движение на дороге хаотично, а правил мало кто придерживается.

Для отдыха с семьей или компанией, рекомендуем взять напрокат автомобиль. Машина обойдется от $39 до $55 в день, зависимо от марки. Для справки: литр бензина на Бали стоит $0,9.

Отдых

Обязательно посетите Убуд. Город построен в горной местности, в окружении рисовых полей, джунглей и рек. Здесь следует посетить Дворец Живописи, Галереи ювелирных украшений и женского искусства. Для любителей активного досуга, предлагаем заняться серфингом. Аренда доски обойдется в $10. Лучшие места для катания – Кута (для новичков) и Улувату (для профессионалов).

Обязательно сходите в храм Пура Бесаких — главную святыню острова. Кстати, пагода одна из самых больших в Индонезии. Чтобы хорошо расслабиться, запишитесь на все возможные процедуры в SPA-центрах. Они славятся специальными программами, помогающими снять стресс и улучшить кровообращение.

Покормить слонов и посмотреть спектакли можно в Сафари-парке Таро.

Итоги

Наибольшую сумму из бюджета потянет перелет (в обе стороны от $1700). Отдыхать на Бали можно на $25 в день. За эти средства можно снять отель, купить еду в местном магазине и побывать в самых популярных местах. Если рассчитываете на комфортабельный номер в апартаментах, обеды в кафе, экскурсии и пляжные развлечения, придется заплатить $130 и выше.

Кстати, в несезон, с мая по октябрь, цены на перелеты, проживание и другие услуги значительно ниже. А жилье отдаленное от популярных туристических зон стоит гораздо дешевле.

Наш совет: планируйте путешествие заранее. Это поможет получить желаемый отдых за умеренную плату.

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