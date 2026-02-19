Пятый год подряд: назван самый привлекательный город мира

Аналитическая компания Euromonitor International обнародовала результаты ежегодного исследования, определяющего 100 наиболее привлекательных туристических направлений мира. По итогам 2025 года, европейские мегаполисы в очередной раз подтвердили свой доминантный статус, заняв четыре из пяти самых высоких позиций в глобальном списке.

Такой успех региона специалисты связывают с гармоничным сочетанием исторического наследия и современных стандартов сервиса, пишет Travel + Leisure.

Первое место рейтинга

Париж уверенно сохранил за собой первую строчку, приняв за прошлый год более 18 миллионов иностранных гостей. Высокая популярность "Города света" обусловлена не только развитой инфраструктурой, но и особым акцентом на экологических инициативах и культурном возрождении. В частности, огромный всплеск интереса путешественников вызвало долгожданное повторное открытие собора Нотр-Дам, который стал главным магнитом для туристов.

Второе место в рейтинге занял Мадрид, который получил признание благодаря эффективным программам городской мобильности и внедрению принципов устойчивого развития. Тройку лидеров замыкает Токио – единственный представитель Азии в топ-5, который поразил экспертов высоким качеством обслуживания и проведением масштабных спортивных ивентов. Замыкают пятерку Рим, где активно открываются новые премиальные отели, и Милан, который традиционно держит статус глобального центра моды.

США в первой десятке представляет только Нью-Йорк, который занял шестую позицию в общем зачете. Эксперты отмечают, что для дальнейшего продвижения в рейтинге американским городам необходимо больше инвестировать в экологичность и создание уникального клиентского опыта. Конкуренция на рынке растет, поэтому привлечение посетителей теперь требует более персонализированного подхода и инновационных решений.

Новые тренды и рост Азии

Несмотря на уверенные позиции Европы, Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует стремительную динамику, показав в 2025 году наибольший прирост турпотока – на уровне 10%. Значительное оживление наблюдается также на Ближнем Востоке и в Африке, где количество визитов выросло на 7%. Такие показатели стали возможными благодаря упрощению визовых режимов и активному развитию событийного туризма, что сближает различные культуры.

Интересно, что по чистому количеству посетителей мировым лидером стал Бангкок, который посетили более 30 миллионов человек.

В перечень самых посещаемых локаций также попали Гонконг, Лондон и Макао, что свидетельствует о высокой популярности мегаполисов, которые являются крупными транспортными и финансовыми узлами. Это подчеркивает смещение интересов путешественников в сторону динамичных азиатских направлений.

По мнению представителей Euromonitor, туристическая отрасль входит в фазу активного внедрения искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Сегодня города соревнуются не только по количеству достопримечательностей, но и по способности обеспечить безопасную, устойчивую и технологическую среду для каждого гостя. Именно те направления, которые инвестируют в будущее уже сейчас, станут новыми ориентирами для глобального туризма в последующие десятилетия.

