Не берите с собой в путешествие эти 3 вещи: советы опытной туристки

Многие любят путешествовать, но ненавидят собирать вещи из-за постоянных сомнений: хватит ли всего, ничего ли не забыли и не будет ли чемодан слишком тяжелым. Если в путешествие отправляются дети, отвечать на эти вопросы приходится еще и за них.

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Опытная путешественница Кортни Карвер назвала вещи, от которых она отказалась при сборе чемодана, чтобы меньше нервничать и путешествовать с комфортом. Более простое путешествие начинается с уменьшения стресса еще на этапе сборов.

Лишняя обувь

Раньше Карвер часто брала в поездки слишком много вещей. Однажды она отправилась в Мексику менее чем на неделю и положила в чемодан пять пар обуви, не считая той пары, в которой была. Впрочем, на протяжении всего путешествия она носила только вьетнамки.

Теперь путешественница берет с собой только ту обувь, в которой может комфортно пройти много километров. Она также не советует класть в чемодан новые туфли, кроссовки или босоножки, ведь неразношенная обувь может вызвать боль и дискомфорт.

Красивые вещи на всякий случай

Еще одно распространенное заблуждение – брать одежду и аксессуары, которые человек обычно не носит, в надежде, что в отпуске вдруг появится особый повод.

Раньше Карвер клала в чемодан нарядные вещи на случай, если придется посетить изысканное мероприятие. Теперь она берет их только тогда, когда такое событие запланировано заранее. В остальных случаях путешественница выбирает ту же одежду, которую с удовольствием носит в повседневной жизни.

Попытки подготовиться к каждому возможному сценарию не уменьшают стресс, а лишь усложняют сборы. Поэтому лучше ориентироваться на реальные планы и погоду в месте назначения.

Если во время поездки произойдет что-то неожиданное, решить проблему можно будет на месте. В большинстве случаев лишние вещи так и остаются в чемодане. Карвер советует брать с собой любимую одежду, подходящую для местного климата, а не пробовать в путешествии новый стиль или неразношенную обувь.

Вещи для разнообразия образов

Карвер не считает, что во время путешествия нужно каждый день создавать новый образ. Дома она постоянно носит одни и те же вещи и не видит причин отказываться от этого принципа в отпуске.

Вместо того чтобы тратить время на сортировку большого количества одежды, туристка предпочитает исследовать новый город или страну и наслаждаться поездкой.

Чтобы научиться брать с собой меньше вещей, она советует сначала взять вещи только на половину продолжительности путешествия. Например, для недельной поездки можно собрать одежду на три-четыре дня, а затем повторно комбинировать те же вещи. Сама Карвер во время двухнедельного путешествия собирала одежду только на одну неделю.

Не стоит бояться повторять образы. Люди редко внимательно следят за тем, что другие носят в повседневной жизни, а во время путешествия это тем более вряд ли кого-то побеспокоит.

Как понять, что в чемодане слишком много вещей

После следующей поездки Карвер советует обратить внимание на вещи, которыми вы так и не воспользовались. Это могут быть лишние рубашки, обувь или предметы, которые на протяжении всего путешествия не доставали из чемодана.

После этого можно составить в приложении для заметок простой список для следующей поездки и не добавлять в него ненужные вещи.

Путешественница также напоминает: если вы вдруг забудете зубную щетку, футболку или другую простую вещь, скорее всего, её можно будет купить уже по прибытии. Меньшее количество багажа помогает меньше волноваться и больше наслаждаться путешествием.

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