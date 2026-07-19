Где в Европе больше всего карманников: памятка для туристов

Италия заняла первое место среди европейских стран по количеству упоминаний о карманных кражах в отзывах туристов. Большинство таких сообщений касалось популярных достопримечательностей в Риме, Милане и Флоренции.

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Особенно опасным местом в исследовании назвали фонтан Треви. Второе и третье места заняли Франция и Испания, где туристам советуют быть осторожными возле Эйфелевой башни и на бульваре Ла-Рамбла. В то же время результаты не означают, что от поездок в эти страны стоит отказываться – в людных местах достаточно оставаться внимательными и беречь свои вещи, сообщает Travel and Leisure.

Где в Европе больше всего карманников

Эксперты проанализировали данные за 2024 год. Исследователи изучили отзывы о пяти самых популярных туристических местах в разных странах Европы и подсчитали, как часто в них упоминались карманные кражи.

Первое место заняла Италия. В анализ вошли отзывы о Колизее, фонтане Треви и Пантеоне в Риме, Миланском соборе, а также галерее Уффици во Флоренции.

Больше всего упоминаний о возможных кражах обнаружили в отзывах о фонтане Треви. Это одно из самых многолюдных туристических мест Рима, поэтому посетителям советуют особенно внимательно следить за сумками, кошельками и телефонами.

На втором месте оказалась Франция, а на третьем – Испания. Среди мест, где туристы чаще всего упоминали карманников, выделили район Эйфелевой башни в Париже и бульвар Ла-Рамбла в Барселоне.

Стоит учитывать, что исследование основано именно на количестве упоминаний в туристических отзывах, а не на официальной статистике преступности.

Как действуют карманники

Ведущая программы Dream of Italy на PBS Кэти Маккейб объяснила, что одним из самых распространенных приемов карманников является отвлечение внимания.

Незнакомец может случайно толкнуть туриста, уронить что-то рядом с ним, предложить цветок или браслет или попросить подписать петицию. Пока человек сосредотачивается на этой ситуации, сообщник незаметно вытаскивает кошелек или телефон.

По словам эксперта, всё может произойти в течение нескольких секунд. Именно поэтому не стоит позволять незнакомцам слишком близко подходить к сумке или карманам, особенно в большой толпе.

Где нужно быть особенно внимательными

Повышенную осторожность следует соблюдать в общественном транспорте и на вокзалах. Маккейб отметила, что кражи могут происходить в поездах во время длительных остановок.

Воры успевают зайти в вагон, воспользоваться суматохой среди выходящих или входящих пассажиров, похитить вещи и покинуть поезд до его отправления.

Особенно внимательными туристам рекомендуют быть на крупных вокзалах Рима, Флоренции, Венеции, Неаполя и Милана. Еще один опасный момент – закрытие дверей в общественном транспорте. Вор может выхватить телефон или кошелек и быстро выйти до того, как двери закроются.

Как защитить деньги и телефон

Кэти Маккейб советует хранить самые ценные вещи в поясной сумке, которую можно носить под одеждой. Для повседневных прогулок лучше выбирать сумку через плечо с устойчивыми к порезам ремнями.

Кошелек и телефон не стоит класть в задние карманы брюк. В толпе такие вещи легко вытащить незаметно для владельца.

Сумку желательно держать перед собой, особенно в транспорте, очередях и возле популярных достопримечательностей. Не следует оставлять телефон на столе в уличном кафе или вешать сумку на спинку стула.

Что делать после кражи

Если вещи все же похитили, эксперт советует прежде всего сохранять спокойствие и обратиться в ближайшее отделение полиции. В Италии заявление о краже называется denuncia. Такой документ понадобится для обращения в страховую компанию. Во многих популярных туристических районах работают полицейские пункты, а в некоторых городах есть специальные отделения для помощи иностранным путешественникам.

После потери банковских карт необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать их. Если украли паспорт, нужно как можно быстрее обратиться в посольство или консульство своей страны, где помогут оформить временные документы для путешествия.

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