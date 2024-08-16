На море в Бельгию: топ пляжных курортов страны

Маленькому королевству есть, чем удивлять туристов. Государство может похвастаться не только вкусным шоколадом, но и зонами отдыха. Какое направление выбрать летом – читайте ниже.

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Остенде

Поселок располагается на берегу Северного моря. Из Брюсселя дорога сюда занимает больше часа. В разгар сезона населенный пункт превращается в настоящий туристический центр.

Главный пляж протяженностью 9 километров покрыт мелким золотым песком. Здесь можно не только позагорать и поплавать, но и активно провести время: прокатиться на водных аттракционах, сыграть в волейбол или крикет. Для путешественников обустроили туалеты, душевые и раздевалки. Также здесь работают спасатели, которые заранее сообщат об изменении погоды и течении. Вечером побережье оживает. Здесь постоянно организуют музыкальные фестивали, театрализованные представления и лазерные шоу.

Если путешествуете с детьми, то обязательно пойдите в Disney Sand Magic – парк песчаных скульптур. Здесь малыши смогут поближе познакомиться с героями любимых мультфильмов.

Во время прогулки по городу посетите церковь Святых Петра и Павла. В ее чертах прослеживаются линии и характер Кельнского собора. Она также славится неоготическим интерьером с украшенными шпилями. Внутри находится гробница первой королевы Бельгии – Луизы Марии Орлеанской. Стены святыни украшают витражи почти всех правителей королевства. Нет только портретов Филиппа I и Альберта II.

А еще советуем посетить Атлантический вал — большой комплекс бункеров и тоннелей. Его создавали во время Второй мировой войны с 1940 по 1944 годы. Протяженность оборонительного сооружения впечатляет. Она вьется вдоль Античного побережья на 4000 километров.

Также рекомендуем поехать к музейному судну "Меркатор". Его сделали в Шотландии и впоследствии передали бельгийцам. Когда-то на нем учились молодые стажеры-офицеры, ныне посещают туристы. Здесь можно зайти в каюту матросов, камбуз, рубки управления и машинное отделение.

Любителям искусства точно понравится в Mu.Zee. Здесь представлена коллекция выдающихся художников с 1830 года.

Де Панне

Поселок находится на побережье Северного моря в провинции Западная Фландрия. Это один из популярнейших курортных центров страны. Одноименный пляж располагается недалеко от французской границы. Что интересно, вдоль береговой линии курсирует трамвай, конечная остановка которого находится у таможни Нидерландов.

Здесь часто можно встретить ценителей серфинга и яхтинга. А еще локация отлично подойдет для пешеходных маршрутов и велопрогулок.

Несмотря на мягкий морской климат, здесь не бывает жарко. Температура воды не превышает 20°C. Территория пляжа оборудована лежаками, зонтиками, детскими и спортивными площадками. А еще здесь есть зоны для гольфа. На набережной, как и полагается, размещаются частные виллы, изысканные гостиницы и рестораны.

Обязательно посетите Plopsaland De Panne – парк аттракционов. Впервые его открыли в 1935 году, тогда здесь была тематика пчел. Аттракция проработала до 1999-го и закрылась на ремонт. Но ненадолго. Впоследствии, в 2000-м, она снова начала принимать гостей. В настоящее время комплекс состоит из 62 видов развлечений.

А еще рекомендуем пойти в аквапарк Plopsaqua De Panne. Здесь есть множество горок, открытых и закрытых бассейнов, а также кафе. Непременно рекомендуем поехать в музей Art Center Ten Bogaerde. Сарай XIII века был переоборудован в художественный центр. Здесь хранятся работы Жоржа Грарда – известного бельгийского скульптора.

Поклонникам военной тематики предлагаем посетить Museum Cabour Adinkerke. В выставочном зале представлены разные виды экспонатов, касающиеся событий Первой и Второй мировых войн. В частности одежда, оружие, палатки под открытым небом, транспорт и т.д.

Кнокке-Гейст

Муниципалитет находится в провинции Западная Фландрия. Это самый дорогой и знаменитый курорт страны. Пляж простирается на 12 км. Здесь есть отдельные дикие зоны, где можно не только прогуляться, но устроить пикник. Некоторые участки побережья обустроили палатками от ветра. Также на территории работает несколько кафе.

Если вы ищете более изысканные места, отправляйтесь в Zoutestrand, Yello Sail или Riverwoods. Локации находятся рядом с роскошными гостиницами, ресторанами и казино. Для туристов доступны лежаки, зонтики и ди-джей, отвечающий за музыкальную атмосферу. Вечером здесь часто устраивают вечеринки.

За активными развлечениями отправляйтесь в Surfers Paradise. Здесь можете полетать на параплане, заняться серфингом, а также пообедать в тематическом тропическом кафе.

Для пешей прогулки или велопутешествия советуем выбрать заповедник Звен. Его создали еще в 1952 году. Здесь находится удивительный сад бабочек, которых насчитывается около 400 экзотических видов. Рекомендуем взять экскурсию у профессионального гида-орнитолога. Он расскажет об особенностях и образе жизни проживающих здесь морских птиц.

Если предпочитаете исторические локации, езжайте в For Freedom Museum. Здесь представлены экспонаты времен Второй мировой войны: униформа, транспорт, части самолетов и т.п.

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