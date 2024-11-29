Музеи Украины, разрушающие все шаблоны и стереотипы

Никаким локациям так не хватает внимания туристов, как выставочным залам. Их обходят стороной, посещают только тогда, когда нет выбора. А хуже всего считают скучными и неинтересными. Но на самом деле множество таких достопримечательностей могут похвастаться необычной концепцией. О них сегодня и поговорим.

Видео дня

Музей костюма и стиля

Находится в Киеве в историческом здании конца XIX века. Он посвящен городской европейской моде 1830–1920 годов. Здесь обустроили 7 демонстрационных комнат по международным стандартам. Учли все до мелочей: современные технологии освещения, вентиляции и фильтрации воздуха.

В музее хранятся мужские и женские аутентичные наряды. Их здесь больше 100. А еще 800 экспонатов дореволюционного периода.

Кстати, основательницей исторической усадьбы стала Виктория Лысенко. Она покупала выставочные предметы на аукционах и блошиных рынках Европы.

Адрес: переулок Бутышев, 23

Музей истории туалета

Размещается в Киеве в историческом здании "Башня №5", которое является частью комплекса оборонных сооружений "Киевская крепость". Аттракция входит в топ 10 самых популярных в Украине.

Музей посвятили развитию туалетной культуры с давних времен до настоящего времени. Здесь туристы смогут посмотреть крупнейшую в мире выставку сувенирных унитазов. Также здесь хранятся и другие гигиенические предметы: биде, умывальники и кувшины. Во время лекции рассказывают, как возникли зубная щетка, туалетная бумага и мыло.

В выставочном зале часто проводятся различные мероприятия, такие как благотворительные арт-ярмарки или видеоэкскурсии. Обратите внимание, вторник – выходной.

Адрес: улица Рыболовная, 22

Музей гуцульской магии

Находится в Ивано-Франковской области. Экспозиция посвящена уникальным местным традициям и мастерству здешних колдунов – мольфаров. Здесь хранятся инструменты и атрибуты, которые использовались для создания целебного снадобья и проведения обрядов. Также посетители узнают о жизни и деятельности известных знахарей Андрея Атаманюка и Михаила Нечая.

В музее проводят мастер-классы по игре на дрымбе.

Аттракция работает ежедневно с 11:00 до 16:00.

Адрес: улица Жабьевский поток, 66а.

Музей писаночной росписи

Расположен в Ивано-Франковской области в городе Коломыя. Он считается единственным в мире с такой тематикой.

Экспозицию создали на основе коллекции пасхальных яиц Коломыйского музея народного искусства Гуцульщины.

В помещении хранится более 12 тысяч расписанных и декоративных экспонатов из разных регионов Украины и мира.

Особый экземпляр – писанка на гусином яйце, разрисованная природными красителями.

Понедельник – выходной.

Адрес: проспект Вячеслава Чорновола, 43Б

Музей мусора

Размещается в Виннице. В течение 15 лет работы кладовщиком на сортировочном заводе, Вячеслав Воеводин собирал выброшенные, но ценные вещи. Благодаря его настойчивости и острому глазу, сейчас здесь собрана коллекция из более чем 2 тысяч экспонатов.

Здесь туристы смогут осмотреть медали, статуэтки, кувшины, фонарики, традиционные подстаканники и т.д. Самый ценный предмет – немецкая бритва 1695-го.

Адрес: ул. Ватутина, 19

Музей пивоварения

Единственный культурный комплекс в Украине, освещающий историю хмельного напитка. Его открыли в 2005-м по случаю празднования 290-летия промышленного предприятия Львоварни.

Здесь хранятся около 200 экспонатов, старейший из которых – оригинал диплома пивовара 1796-го. А еще здесь путешественники смогут создать собственный пенный сорт и попробовать дегустационный сет.

Адрес: проходная завода, улица Клепаровская, 18

Музей семейных профессий

Находится в Ивано-Франковске. Его создал журналист Роман Фабрика во дворе собственного дома.

Здесь размещаются разнообразные атрибуты, инструменты, устройства, механизмы и т.д. Все они касаются около 150 профессионалов, которыми за годы владели члены семьи.

Адрес: ул. Киевская, 6А

Откройте для себя уникальные достопримечательности! Путешествуйте по Украине!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о хуторах Украины, которые стоит посетить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!