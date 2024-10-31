Хутора Украины: аутентичные исторические места нашей страны

Колоритные сельские поселения, ставшие свидетелями многовековой истории. С казацких времен до современности они сохранили уникальную атмосферу и традиции. Сегодня рассказываем о древних центрах, которые отлично подойдут для ценителей экотуризма.

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Казацкая Сечь

Находится в Днепропетровской области. В начале XVII века здесь проживали запорожцы. Здесь есть несколько старинных усадеб, которые обустроили башнями, боевыми орудиями и заборами. В одной из хижин открыли Музей креста. На территории комплекса туристы смогут осмотреть предметы обихода, мебель и коллекцию казацкого оружия: сабли, копья и пулеметы.

А еще путешественники отведают традиционные блюда: кулеш, сало и соление. Также здесь можно заняться верховой ездой, метанием ножей и булавы, прокатиться на телеге или санях и пострелять из лука или арбалета.

Из центра Днепра сюда курсируют автобусы дважды в день. Направление – "Китайгород".

Савки

Размещается в селе Новые Петровцы у урочища Межигорье Киевской области. Этнографический музей под открытым небом рассказывает о сельской жизни XVIII – XIX веков. Здесь стоят две аутентичные хижины из региона Полесья. Также сюда завезли ульи, цыганскую кузницу, телегу чумаков и двухкамерный погреб.

Здесь можно прикасаться ко всем предметам быта. Экспонаты представлены в открытом доступе. Туристы увидят глиняные изделия (горшки, миски, кувшины) и ремесленные орудия труда (пряди, гончарный круг).

Советуем посетить дом зажиточного крестьянина. Его построили в 1786-м из тесаных сосновых бревен. Здесь в традиционной хозяйственной части украинского жилья находится цех столяра со станком. Кстати, станку уже более 90 лет. А еще здесь находится мастерская сапожника со всеми необходимыми для работы инструментами.

Путешественники смогут попробовать блюда из печи: борщ, пончики, деруны, вареники, жаркое и т.д.

Мриги

Хутор находится на южной окраине Киева в Голосеевском районе. Вероятно, он возник в конце XIX века. В 1900 году его внесли в "Список населенных мест Киевской губернии", где указывали мельчайшие поселения. В то время здесь размещалось 6 подворий и проживало 37 человек. Жители занимались земледелием.

В 1913-м здесь планировали построить узкоколейную железную дорогу Германовка-Пост-Волынский. Однако из-за Первой мировой войны так и ничего не удалось.

В 1941-м в районе Мриги велись ожесточенные бои за столицу. Операция считалась частью наступательного плана "Барбаросса".

В настоящее время здесь можно осмотреть более 14 оборонительных точек. Фортификационные постройки использовали для прикрытия артиллерийского оружия.

Никольский

Находится по Литовскому проспекту в Оболонском районе Киева. Локация возникла ориентировочно в начале XX века. Сначала она принадлежала Покровскому женскому монастырю. Тогда здесь процветало хозяйство, а жители занимались пчеловодством. В 1924 здесь проживало 17 человек, в 1932 — более 80. Во время Голодомора 1932-1933, к сожалению, 10 хуторян умерло.

По состоянию на 2020-й здесь осталось 12 усадеб. Кстати, рядом с поселением видна одна из самых высоких точек северных городских лесов. Ее высота достигает 171 метра над уровнем моря.

Косень

Располагается недалеко от села Повча на Волыни. Место характеризуется обрывистым ландшафтом, крутыми склонами и холмами. Раньше здесь стояли дома и росли чащи. Впоследствии супруги из Луцка выкупили землю и заложили агроусадьбу. Также пара выстроила террасу и комнаты для туристов.

Поговаривают, что сам центр существует уже более 400 лет. Когда-то его обустроили для работников, которые добывали камни для строительства Дубенского замка. Здесь находилось около 40 дворов.

Сейчас Радчуки занимаются овцеводством. А в старой хижине оборудовали баню. А еще здесь можно пройти курс терапии с овцами: пообщаться с животным и приобрести вещи из шерсти.

В 2,5 километрах отсюда находится Австрийская стела. Ее соорудили в честь победы над русскими войсками во время Первой мировой войны.

Также рекомендуем съездить в Таракановский форт — архитектурный памятник XIX века. Систему оборонных укреплений возвели для защиты западных рубежей. Когда-то здесь размещались складские помещения, жилые и хозяйственные здания для артиллерийской роты и штаб-квартира коменданта.

И, конечно, посетите дворец в Дубно. Он появился на свет еще в X веке. За годы его неоднократно меняли и реконструировали. В свое время здесь хранили золото, бриллианты, оружие и продовольствие. А еще ценные архивы князей Острожских, Заславских и Любомирских.

Старый

Располагается в селе Опишня Полтавской области. Этнопространство со старинными домами 1914, 1928, 1930 и 1960 годов, в которых туристы смогут остаться на ночь. Здесь путешественники отведают традиционные блюда региона: шпундру, клецки, верещаку и кочанную кашу.

Также рекомендуем посетить различные мастер-классы. Их здесь несколько: гончарство, лепка и кулинария.

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