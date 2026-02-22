УкраїнськаУКР
Много солнца и отличная еда: названо лучшее место для летнего отпуска в Европе

Валенсия является настоящей жемчужиной Средиземноморья, где на одном пространстве гармонично сосуществуют футуристические сооружения и памятники с 2000-летней историей. Город славится своим плоским рельефом, что делает его чрезвычайно удобным для пеших прогулок, а также разветвленной сетью зеленых парков и высоким уровнем медицинского сервиса.

Это идеальное направление для тех, кто ищет мягкий климат, ведь даже весной температура здесь держится на комфортных 20°C, позволяя наслаждаться архитектурой без летней жары, пишет express.co.uk.

Согласно исследованию компании AllClear, которая специализируется на туристическом страховании, именно Валенсия стала лучшим местом для путешествий в 2026 году. Эксперты оценивали города по критериям безопасности, доступности инфраструктуры и удобства передвижения для людей разного возраста. Статистика подтверждает этот выбор: имея в среднем 343 солнечных часа в месяц, город предлагает стабильную ясную погоду, что является критически важным для качественного отдыха.

Культурное наследие и кулинарные шедевры

Старый город, известный как Сьютат-Велла, поражает посетителей наслоением эпох — от римских руин до готических соборов с изысканными мозаиками. Однако настоящим сердцем Валенсии является Центральный рынок — крупнейшее в Европе торговое пространство, где гурманы могут устроить настоящий гастрономический тур. Здесь готовят аутентичную паэлью по старинным рецептам, а многообразие тапас и местных вин удовлетворяет самых требовательных посетителей.

Кроме исторических улочек, город предлагает погружение в будущее через Город искусств и наук (Ciudad de las Artes y las Ciencias). Этот комплекс поражает своей архитектурой в форме скелета кита или человеческого глаза, вмещая самый большой океанариум, планетарий и оперный театр. Вечерняя программа во Дворце искусств королевы Софии предлагает выступления мирового уровня, от классического балета до современной живой музыки.

Пляжный отдых на любой вкус

Для тех, кто предпочитает море, Валенсия предлагает несколько вариантов с разным характером. Самым популярным среди туристов является Плайя-дель-Кабаньяль, расположенный недалеко от центра: его золотые пески и оживленная набережная с ресторанами морепродуктов создают классическую атмосферу средиземноморского курорта. Это место идеально подходит для тех, кто хочет совместить городские развлечения с купанием в чистом лазурном море.

Если же вы ищете спокойствия и нетронутой природы, стоит отправиться на несколько миль на юг в природный парк Альбуфера. Там расположен пляж Плайя-Эль-Салер, окруженный сосновыми лесами и живописными песчаными дюнами. Это дикое побережье предлагает тишину и уединенность, оставаясь при этом легкодоступным для жителей и гостей города.

Таким образом, Валенсия подтверждает статус универсального направления, где каждый найдет свой формат отдыха – от спокойных прогулок по паркам до активного изучения современной науки и культуры.

OBOZ.UA писал о городах, которые предлагают отдых без дождей и ветра.

