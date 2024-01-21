Между традициями и технологиями: топ-3 красивейшие столицы Азии

Столицы азиатских стран существенно отличаются от европейских. Здесь совсем другая культура, обычаи и религия, отражающиеся в исторических достопримечательностях. Это касается не только старинных построек, но и современных. Поэтому давайте исследовать главные города другой части нашей планеты.

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Токио, Япония

Сердце страны удивляет туристов контрастами. Здесь рядом расположены здания с традиционными крышами и мощные небоскребы. Здесь шумные кварталы переходят в парки, где тихо и спокойно. Здесь обычные заведения питания не уступают мишленовским ресторанам.

Токио – центр японской культуры и научного прогресса. Мегаполис имеет множество достопримечательностей, которые стоит увидеть каждому путешественнику. Одной поездки вам точно не хватит, чтобы познакомиться со столицей, поэтому для начала рекомендуем обратить внимание на самые известные достопримечательности.

Советуем сначала посетить храм Кинрюдзан Сенсо-дзи. Это древнейшее буддийское святилище, которое построили еще в 628 году. Сооружение возведено в характерном для Японии стиле: красные фасады, колонны, украшенные символами с позолотой, четырехугольная крыша. Во дворе есть небольшой пруд, сад и скульптуры. Здесь на миг забываешь обо всем на свете, и, как модно говорить, находишься в моменте.

Чтобы полностью почувствовать сочетание современного и прошлого, рекомендуем отправиться в MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless. Это пространство цифрового искусства, где посетителей ждет более 470 анимированных проектов. В помещении двигается все: пол, потолок, стены. Дополняет картину игра света и звуковое сопровождение. Каждый гость здесь становится частью экспозиции. Обязательно зайдите сюда, вам точно понравится.

Для детей обустроены Tokyo Disney Resort и Tokyo DisneySea. Диснейленд имеет 7 тематических зон, разделенных на категории. Здесь можно полететь в космос, погрузиться в увлекательные приключения, нырнуть в джунгли, побывать на Диком Западе, превратиться в сказочную принцессу или отважного рыцаря. Людей развлекают профессиональные аниматоры. А еще здесь предлагают прокатиться на любом аттракционе или посмотреть театрализованные шоу. Оценят не только малыши, но и взрослые.

Также советуем съездить в Tokyo Skytree – самую высокую башню страны, занимающую второе место в мире. Не забудьте зайти в торгово-развлекательный центр Tokyo Solamachi, расположенный у подножия башни. Кроме того, стоит сходить в район Akihabara, пройтись по подземной улице Рамен-стрит и заглянуть в Национальный парк Синдзюку-Гьоэн.

Пекин, Китай

Эта страна тоже не отстает от передовых технологий. Куда ни глянь – китайцы всегда первые. Здесь отшивается более 70% мировых брендов и производится почти вся бытовая техника: от знакомых нам названий до ноунеймов. Но не только этим может похвастаться Поднебесная. Она, как и Япония, смогла соединить свое прошлое и настоящее, сделав их одним целым.

И первое, куда следует отправиться, это Запретный город. Даже из названия ясно, что туда нужно идти. Ведь, согласитесь, любознательность иногда побеждает здравый смысл. Локация расположена в самом сердце города. Когда-то здесь находилась резиденция императоров, сейчас на территории комплекса обустроен музей, где можно прикоснуться к истории края. Узнать, какие принадлежности пользовались монархи, что они одевали и как жили.

Впишите в маршрут и Большую китайскую стену. Она простирается практически через всю страну. Съездите сюда обязательно, чтобы потом не жалеть, что не увидели одно из чудес мира.

Советуем посетить храм Неба. В Пекине построено множество святынь, но это наиболее уважаемое. Здесь нет ничего лишнего, ведь каждая ее деталь наполнена содержанием. Сюда идут, чтобы обрести гармонию между мыслями и чувствами. Если вас что-то беспокоит, отправляйтесь сюда – вам должно стать гораздо лучше.

Обязательные локации, в которые еще нужно сходить: площадь Тяньаньмэнь, парк Бэйхай, озеро Куньминху, Национальный музей Китая, дворец князя Гуна и Шелковый рынок.

Сеул, Южная Корея

Этот город считается одной из ведущих столиц Азии. Корейцы, как и предыдущие народы, смогли сохранить обычаи предков и вплести их в динамичное развитие современности. Днем туристы обожают знакомиться с историческими достопримечательностями и любоваться природными чудесами, а ночью отдыхать в молодежных заведениях. Рекомендуем ощутить этот контраст.

Начать свое путешествие лучше с Букчхона – колоритной фольклорной деревни, где возведены традиционные домики "ханок". Эти сооружения появились здесь в эпоху династии Чосон, в XIV веке. Именно здесь можно как можно лучше погрузиться в культуру страны. Приятным бонусом станет возможность научиться играть на корейских музыкальных инструментах или овладеть аутентичным ремесленничеством.

Далее поезжайте в центр Сеула и пройдитесь по торговой улице Муэндон. Здесь можно приобрести сувениры на память, зайти в кафе, чтобы полакомиться блюдами национальной кухни, а также пройтись по магазинам. Не забудьте посетить местный рыбный рынок Норянчжин. Покупать морепродукты не обязательно. Хотя, если вы хотите отведать настоящее сашими, то все же стоит остановиться у одной из торговых лавок.

Какие еще локации нужно вписать в свой туристический вишлиста? Конечно, сеульская башня N, культурный центр Тондемун Дизайн Плаза, храм Бонгеунса, парки Лотте Уорлд и Пукхансан, резиденция "Голубой дом" и Ихва – поселок настенной живописи.

Страны Азии проникнуты традициями и древними обычаями, гармонично вписанными в современный образ жизни. И их столицы тому доказательство. Убедитесь на собственном опыте, отправляйтесь в незабываемое путешествие по главным городам Японии, Китая и Южной Кореи.

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