"Мама миа": топ-7 городов Италии, которые стоит посетить этим летом
Страна вина и сыра. Родина Ромео и Джульетты. Многие локации государства пользуются популярностью среди других. Однако не следует недооценивать малоизвестные места. Они готовы удивлять. Куда отправиться этим летом — читайте дальше.
Болонья
Здесь красуются домики с бархатной черепицей и фасадом с оранжевыми, персиковыми и красными плитами. Такие цвета создают атмосферу тепла и уюта. Город признан кулинарной столицей, где можно отведать пасту и вяленое мясо.
Для создания фотографий подойдет площадь Маджоре. Творческие души обретут вдохновение на многочисленных выставках здешней художественной школы Scuola bolognese di pittura. Кстати, ее основали братья Каррачи.
Для справки: стоимость проживания в отелях стоит от 40 до 120 евро.
Интересные факты
- Здесь возвышается старейший университет в мире, построенный в 1088 году.
- Есть и многочисленные портики, общая протяженность которых более 35 километров.
- Также здесь построено множество выставочных заведений, посвященных брендам Lamborghini, Ferrari, Ducati и Maserati.
Турин
Расположен в Альпах на западном берегу реки По. Туристический сезон здесь начинается в июле-августе, и даже в сентябре погода не отличается от летней. Ночь в апартаментах будет стоить €80-140. Мы рекомендуем посетить следующие архитектурные достопримечательности:
- Собор "Duomodi Torino". Внутри имеет форму креста. Здесь хранится оригинал плащаницы, в которую свернули тело Иисуса Христа после его смерти.
- Площадь Кастелло. Обязательно зайдите в Палаццо Мадам, Королевский театр и Придворную библиотеку. Кстати, в библиотеке висит автопортрет Леонардо да Винчи. А еще пройдитесь Виа Гарибальди – самой длинной пешеходной улицей в Европе.
- "Museo dell'Automobile". Самый большой музей страны, и не только. Идея основания принадлежит владельцам компании Fiat. Здесь размещено около 200 автомобилей.
Интересные факты
- Родной край ореховой пасты Nutella, Kinder Chocolate, Raffaello.
- В 2006 здесь проходили Олимпийские игры.
- Ежегодно здесь производят 80 тонн шоколада.
Амальфи
Город расположен на скалистом побережье. Лучшее время для путешествия – весна или осень. Но имейте в виду важно бронировать жилье заранее. Кстати, исследовать окрестности можно не только на автобусе, но и на лодках.
Что посмотреть:
- Duomo di Amalfi — храм, украшенный аутентичными мозаиками. Посвящён апостолу Андрею Первозванному.
- Cloister of Paradise – монастырь, из которого открываются великолепные виды на город.
- Древняя фабрика – комбинат по производству бумаги для свадебных приглашений, визиток и документов. В 1969 году здание было переоборудовано в музей.
- Здание старого арсенала Gli Arsenali della Repubblica. Когда-то здесь хранили и ремонтировали боевые корабли, сейчас проводят художественные выставки.
Модика
Муниципалитет уже более 20 лет входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фасад домов, как и уличное освещение, украшен теплыми цветами. Этот удалённый уголок идеально подходит для спокойного и тихого отдыха.
Здесь есть возможность отведать сладости с разным наполнением: перец, корица, ваниль и вино. Кстати, если планируете поездку зимой, следуйте сюда в декабре. Именно в этот период здесь проходит фестиваль "Шокобарокко".
Альберобелло
Коммуна уникальных построек с купольной крышей. Интересно, что здесь до сих пор проживают люди. Среди этих необычных труллей есть не только "женские". "Мужские" украшены макушкой с символом мастера и фамилией хозяина. Сейчас домики реставрируют.
Монорало
Настоящее убежище от толпы туристов. Здесь есть возможность отведать уникальное вино Sciacchetrà, упоминаемое в римских писаниях. А еще посетить Дорогу любви, с живописными тропинками, проложенными через виноградники.
Существует легенда, что во время засухи жители двух городов делили один источник. Это привело к стычкам. Юноши Риомаджоре мужественно защищали ручей от нападающих. Впоследствии одна влюбленная пара поскользнулась на скалах и упала в море. Их смерть заставила местных обоих портов осознать ужас вражды. После чего они построили тропу, соединившую два села.
Снаружи дома разноцветные: розовые, желтые, оранжевые и красные. Для отдыха оборудованы удобные пляжи для плавания и дайвинга.
Киоджа
Хорошая альтернатива Венеции. Когда-то через город проходили все иностранные корабли и лодки. А еще эта местность — былое убежище для контрабандистов и мошенников.
В водоеме раскинулся биозаповедник Le Tegnue. Здесь прячутся рыбы-скорпионы, угри, крабы-отшельники, лобстеры и морские звезды. Для тех, кто погружается на глубины, проложен специальный маршрут.
Малоизвестные города Италии достойны вашего внимания. Поэтому исследуйте следующие локации. Они обязательно подарят особые незабываемые воспоминания.
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