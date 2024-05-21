'Мама миа': топ-7 городов Италии, которые стоит посетить этим летом

Страна вина и сыра. Родина Ромео и Джульетты. Многие локации государства пользуются популярностью среди других. Однако не следует недооценивать малоизвестные места. Они готовы удивлять. Куда отправиться этим летом — читайте дальше.

Болонья

Здесь красуются домики с бархатной черепицей и фасадом с оранжевыми, персиковыми и красными плитами. Такие цвета создают атмосферу тепла и уюта. Город признан кулинарной столицей, где можно отведать пасту и вяленое мясо.

Для создания фотографий подойдет площадь Маджоре. Творческие души обретут вдохновение на многочисленных выставках здешней художественной школы Scuola bolognese di pittura. Кстати, ее основали братья Каррачи.

Для справки: стоимость проживания в отелях стоит от 40 до 120 евро.

Интересные факты

Здесь возвышается старейший университет в мире, построенный в 1088 году. Есть и многочисленные портики, общая протяженность которых более 35 километров. Также здесь построено множество выставочных заведений, посвященных брендам Lamborghini, Ferrari, Ducati и Maserati.

Турин

Расположен в Альпах на западном берегу реки По. Туристический сезон здесь начинается в июле-августе, и даже в сентябре погода не отличается от летней. Ночь в апартаментах будет стоить €80-140. Мы рекомендуем посетить следующие архитектурные достопримечательности:

Собор "Duomodi Torino" . Внутри имеет форму креста. Здесь хранится оригинал плащаницы, в которую свернули тело Иисуса Христа после его смерти.

. Внутри имеет форму креста. Здесь хранится оригинал плащаницы, в которую свернули тело Иисуса Христа после его смерти. Площадь Кастелло. Обязательно зайдите в Палаццо Мадам, Королевский театр и Придворную библиотеку. Кстати, в библиотеке висит автопортрет Леонардо да Винчи. А еще пройдитесь Виа Гарибальди – самой длинной пешеходной улицей в Европе.

Обязательно зайдите в Палаццо Мадам, Королевский театр и Придворную библиотеку. Кстати, в библиотеке висит автопортрет Леонардо да Винчи. А еще пройдитесь Виа Гарибальди – самой длинной пешеходной улицей в Европе. "Museo dell'Automobile". Самый большой музей страны, и не только. Идея основания принадлежит владельцам компании Fiat. Здесь размещено около 200 автомобилей.

Интересные факты

Родной край ореховой пасты Nutella, Kinder Chocolate, Raffaello. В 2006 здесь проходили Олимпийские игры. Ежегодно здесь производят 80 тонн шоколада.

Амальфи

Город расположен на скалистом побережье. Лучшее время для путешествия – весна или осень. Но имейте в виду важно бронировать жилье заранее. Кстати, исследовать окрестности можно не только на автобусе, но и на лодках.

Что посмотреть:

Duomo di Amalfi — храм, украшенный аутентичными мозаиками. Посвящён апостолу Андрею Первозванному.

— храм, украшенный аутентичными мозаиками. Посвящён апостолу Андрею Первозванному. Cloister of Paradise – монастырь, из которого открываются великолепные виды на город.

– монастырь, из которого открываются великолепные виды на город. Древняя фабрика – комбинат по производству бумаги для свадебных приглашений, визиток и документов. В 1969 году здание было переоборудовано в музей.

– комбинат по производству бумаги для свадебных приглашений, визиток и документов. В 1969 году здание было переоборудовано в музей. Здание старого арсенала Gli Arsenali della Repubblica. Когда-то здесь хранили и ремонтировали боевые корабли, сейчас проводят художественные выставки.

Модика

Муниципалитет уже более 20 лет входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фасад домов, как и уличное освещение, украшен теплыми цветами. Этот удалённый уголок идеально подходит для спокойного и тихого отдыха.

Здесь есть возможность отведать сладости с разным наполнением: перец, корица, ваниль и вино. Кстати, если планируете поездку зимой, следуйте сюда в декабре. Именно в этот период здесь проходит фестиваль "Шокобарокко".

Альберобелло

Коммуна уникальных построек с купольной крышей. Интересно, что здесь до сих пор проживают люди. Среди этих необычных труллей есть не только "женские". "Мужские" украшены макушкой с символом мастера и фамилией хозяина. Сейчас домики реставрируют.

Монорало

Настоящее убежище от толпы туристов. Здесь есть возможность отведать уникальное вино Sciacchetrà, упоминаемое в римских писаниях. А еще посетить Дорогу любви, с живописными тропинками, проложенными через виноградники.

Существует легенда, что во время засухи жители двух городов делили один источник. Это привело к стычкам. Юноши Риомаджоре мужественно защищали ручей от нападающих. Впоследствии одна влюбленная пара поскользнулась на скалах и упала в море. Их смерть заставила местных обоих портов осознать ужас вражды. После чего они построили тропу, соединившую два села.

Снаружи дома разноцветные: розовые, желтые, оранжевые и красные. Для отдыха оборудованы удобные пляжи для плавания и дайвинга.

Киоджа

Хорошая альтернатива Венеции. Когда-то через город проходили все иностранные корабли и лодки. А еще эта местность — былое убежище для контрабандистов и мошенников.

В водоеме раскинулся биозаповедник Le Tegnue. Здесь прячутся рыбы-скорпионы, угри, крабы-отшельники, лобстеры и морские звезды. Для тех, кто погружается на глубины, проложен специальный маршрут.

Малоизвестные города Италии достойны вашего внимания. Поэтому исследуйте следующие локации. Они обязательно подарят особые незабываемые воспоминания.

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