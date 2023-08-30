Топ-5 лучших городов Италии для осеннего путешествия

Италия – страна моря, античной архитектуры, пиццы и моды. Самый яркий сезон здесь, конечно же, лето. Но, как показывает практика, осень тоже не отстает по популярности среди туристов со всего мира.

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Что интересного Италия предлагает осенью?

Рим

Город, где каждая стена и улица – ценные достопримечательности. Посещая Рим, готовьтесь к долгим прогулкам, ведь нужно исследовать каждый уголок колыбели могучей цивилизации.

Рекомендуем начать путешествие с обзорной экскурсии, во время которой вы за несколько часов увидите большинство жемчужин этого края – Капитолийский холм, фонтан Треви и величественный Колизей.

Также советуем заглянуть в менее известные районы города, такие как Сан Лоренцо и Пиньето. Здесь вы почувствуете настоящую итальянскую атмосферу и сможете насладиться прекрасными моментами без толп шумных путешественников.

Must see локации:

Колизей;

Римский форум;

Ватикан;

Пантеон;

Фонтан ди Треви;

Капитолий;

Базилика Санта Мария Маджоре;

Площадь Навона.

Милан

Известная на весь мир европейская столица шопинга. Однако, наряду с модной индустрией, город также славится своими культурными и архитектурными жемчужинами.

Чтобы не упустить ни одной детали, стоит хорошо постараться, ведь настоящая душа Милана скрыта глубже, чем во многих других туристических локациях. Чем дольше вы будете блуждать по улочкам центра, тем чаще будете встречать старинные здания и церкви.

Советуем начать с площади Дуомо. Это абсолютный центр Милана, окруженный не только уникальными сооружениями, но и множеством ресторанов, бутиков и кинотеатров.

Must see локации:

Миланский собор;

галерея Витторио Эмануэле II;

театр Ла Скала;

замок Сфорца;

Пьяцца Мерканти;

пинакотека Брера;

базилика Святого Амвросия;

Навильо-Гранде.

Венеция

Одно из самых необычных мест не только в Италии, но и во всей Европе. Город на воде с волшебной архитектурой и увлекательной историей давно стал "меккой" для путешественников.

Венеция – рай для романтиков. Здесь практически каждое здание имеет свою особую легенду. Исторический центр города густо застроен старинными зданиями и расположен на 120 небольших пешеходных островах, которые соединяются с помощью 400 мостов и пересекаются 170 каналами.

Получить незабываемые впечатления можно встретив рассвет на площади Сан-Марко. Медленно прогуляйтесь по пустому утреннему городу, почувствуйте свежий аромат моря, услышьте приглушенный перезвон и наблюдайте, как солнечные лучи наполняют Венецию светом и приносят с собой бурную жизнь.

Must see локации:

Собор Святого Марка;

Дворец Дожей;

Гранд-канал;

мост Риальто;

церковь Санта Мария делла Салюте;

музей Коррер;

острова Мурано и Бурано.

Верона

Небольшой городок на севере Италии, который стал хорошо известен благодаря Шекспиру. Несмотря на то, что все связано с Ромео и Джульеттой, здесь не подлинно, а создано только для туристов, край не теряет своего волшебного колорита и атмосферы.

Верона богата многочисленными историческими зданиями эпохи Средневековья и Ренессанса, прекрасными видами и узкими улочками с разноцветными веселыми домиками.

Лучший способ познакомиться с городом – это неспешные прогулки с возможностью тщательно рассмотреть все старинные постройки и почувствовать их дух. Советуем начинать экскурсию со Старого города.

Must see локации:

Пьяцца Бра;

Веронская Арена;

дворик Джульетты;

Пьяцца дель Ебре;

башня Ламберти;

готический замок Кастель;

мост Понте Петра.

Неаполь

Очень живописный и оживленный уголок, насыщенный историческими достопримечательностями и волшебными пейзажами. Этот город, лежащий у подножия вулкана Везувий, является самым большим на южном побережье Италии.

Неаполь похож на огромный улей, наполненный энергией, колоритом и разноцветностью. Здесь смешались культуры и традиции многих национальностей.

Кроме дворцов и замков, край славится своей гастрономией. Неаполитанская кухня известна пастой, которую едят ежедневно и даже по несколько раз. Также Неаполь является родиной пиццы "Маргарита". Она готовится в каменной печи на дровах со свежей моцареллой, базиликом и помидорами.

Must see локации:

Королевский дворец;

театр Сан Карло;

замок Кастель-дель-Ово;

Анжуйский замок;

замок Сальм Эльмо;

Собор Святого Януария;

Национальный парк Везувия.

Осенью климат Италии идеально подходит для туристических маршрутов, прогулок и экскурсий: не слишком жарко, но еще не холодно. Отправляйтесь в путешествие, чтобы насладиться старинными сооружениями, загадочными улочками, незабываемым колоритом и непревзойденными блюдами местной кухни.

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