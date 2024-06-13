Лучшие курорты Турции: куда отправиться летом

Мечтаете о безупречном отдыхе и сказочных пляжах? Отправляйтесь в Турцию. А какое направление выбрать – читайте ниже.

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Анталия

Располагается на юге в зоне так называемой Ривьеры. Это не только центр одноименной провинции, но и причалище. Особенность этого места – сервис, работающий по системе "все включено".

Здесь преобладает типичный средиземноморский климат. Чаще всего туристов можно встретить с апреля по ноябрь. Однако, даже зимой температура воды колеблется в пределах 17°C. Поэтому люди купаются в море круглый год. Конечно, стоимость путевок не в сезон гораздо ниже.

Если захотите рассмотреть архитектурные памятники, направляйтесь в Старый город. А чтобы поужинать в ресторане или развлечься, идите в портовую часть.

Белек

Курорт был создан практически с нуля. Здесь быстро построили современные гостиничные комплексы. Он находится в 30 километрах от аэропорта. Здесь преобладают сосновые и эвкалиптовые леса. А еще можно встретить гигантских черепах – каретта.

Если вы путешествуете вместе с семьей и детьми, здесь предложат все необходимые условия. Персонал говорит не только на нескольких языках, но и умеет работать с малышами. Для детей разместили игровые комнаты, площадки и миниклубы для занятий.

А еще поездка в Белек хорошо повлияет на состояние вашего здоровья. Воздух в городе насыщен ароматами сосновой хвои и апельсиновых садов. Они растут прямо на территории гостиничных комплексов.

Рекомендуем съездить в Национальный парк и Каньону Кепрюлю, древний город и амфитеатр Аспендос. А также сходить в городскую мечеть.

Кемер

Пейзажи здесь поражают – вокруг горы и море. Туристы могут арендовать разные номера — от бюджетных до ВИП-апартаментов.

Лучший сезон для путешествия длится с мая по октябрь. Вода здесь кристально чистая, поэтому купаться — одно удовольствие. Советуем посетить парк развлечений "Лунный свет". На его территории построен дельфинарий, куча аттракционов и обустроен цитрусовый сад.

Кстати, тех, кто любит погружение, ждет затонувший французский корабль и пещеры.

А чтобы прикоснуться к небу, покатайтесь на канатной дороге Олимпос. Она простирается на 4350 метров. Весь путь длится 10 минут.

Сидет

Настоящий музей под открытым небом. Здесь находится много археологических, природных и исторических памятников. Обязательно стоит сходить в храм Аполлона, Антический театр, фонтан Нимфеум и Базилику и дворец епископа.

В переводе город означает "гранат". Здесь много внимания уделяют охране природы, поэтому флора и фауна поражает. Кстати, дайверам понравится затонувшая военная реликвия — американский самолет.

А еще для гостей в Сиде часто организуют выездные экскурсии на реку Манавгат. Здесь можно полюбоваться водопадом и отведать свежеприготовленную пресноводную форель.

Алания

Популярный курорт и самый отдаленный от аэропорта. Находится в 140 километрах. Среднегодовая температура не опускается ниже +20°C.

Здесь есть несколько интересных городков. Если нужно бюджетно отдохнуть, поезжайте в Махмутлар. За спокойным и тихим уикендом, направляйтесь в Окурджалар. Любители активного досуга оценят Авсаллар. Тем, кто ищет уют, рекомендуем отправиться в Инжекум.

А еще в Алании работает морской парк Сиаланья. Здесь можно посетить аттракционы, увидеть крокодилов в вольере и зайти в дельфинарий.

Бодрум

Когда-то рыбацкая деревня, сейчас — место для отдыха многих туристов. Провинция располагается на полуострове, где раньше сотворили одно из Семи чудес света. Речь идет о Галиканарском мавзолее царя Мавсола.

Советуем сходить на самую большую в Европе дискотеку "Галикарнас диско". Кстати, название локации означает "подвал". Да и неудивительно. Ведь она является частью природного котлована. Кстати, здесь находится музей подводной археологии, где хранится золотая печать Нефертити.

Мармарис

Курорт известен благоприятным климатом. Изнурительная жара отсутствует даже в июле-августе. А еще в городе построено немало исторических памятников. Обязательно посетите городской музей, караван-сарай султана Хафсы, мечеть Ибрагима Паши, острова Клеопатры и Дальян.

Обратите внимание: местные пляжи отдалены от отелей. Все они делятся на несколько линий. Конечно, чем ближе к морю, тем выше стоимость проживания.

Фетхие

Это место отлично подойдет для яхтинга и экскурсионного туризма. Здесь поражают удивительная природа и яркие закаты. Кстати, береговая линия в курортной зоне достаточно узкая.

Рекомендуем исследовать руины замка рыцарей ордена святого Иоанна. Побродить по заброшенному городу Каякей, а также подняться к Ликийским гробницам.

Вообще локация подойдет тем, кто ищет покоя и гармонии. Но здесь тоже работают ночные клубы. Если любите танцы, сходите на дискотеку "Ликия Диско".

Кушадасы

Этот "Птичий остров" привлекает внимание своим пиратским колоритом. Если любите активно отдыхать, обязательно посетите парки развлечений "Аквафентези" и "Адаленд".

Хотите узнать, где родился и провел детство Пифагор? Отправляйтесь на Самос. А чтобы вернуться в античное время, поезжайте исследовать Эфес.

Чешме

Славится развитой туристической инфраструктурой, чистейшими пляжами и теплым Эгейским морем. Название городка означает "фонтан". Здесь есть множество природных источников, а также целебные минеральные воды и грязевые ванны.

Каждый турист должен сходить в Генуэзскую крепость. Она возвышается на холмах еще с XVI века. А еще советуем съездить в село Алачаты. Там уцелели деревянные ветряные мельницы.

Кстати, от аэропорта до города достаточно далеко. Примерно 100 километров. Поэтому учитывайте этот факт при планировании поездки.

Летний сезон начат! Собирайте чемоданы! И, наконец, отправляйтесь в солнечную Турцию.

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