Отдых у моря: 14 лучших курортов Европы

Когда начинают изменяться климатические условия, мы ощущаем запах лета в воздухе. Конечно, это пробуждает желание путешествовать, а мысли об отпуске все чаще раздаются в голове. Так куда же можно отправиться в последний месяц весны — читайте дальше.

Португалия

Популярное туристическое место славится пляжами, едой, вином и историей. В мае-июне здесь царит отличная погода, а воздух прогревается до 20-24 °C. Какие же локации любят путешественники?

Алгарве

Город известен чистым морским побережьем и водой цвета аквамарин. Тихие и уединенные или живые и многолюдные пляжи — выбирать вам. Вы можете играть в гольф, заниматься серфингом, дайвингом или ездить на велосипеде. Здесь преобладает средиземноморский климат с долгим жарким летом и теплой зимой. Идеально для досуга в течение всего года.

Мадейра

Архипелаг в Атлантическом океане, расположенный примерно в 900 километрах от страны. Известен субтропическими условиями, горными пейзажами и цветочными садами. С начала июня по август температура здесь колеблется в пределах 25°C, а в холодные времена года — 18°C. С апреля по октябрь – лучшее время для отдыха на оазисе.

Азорские острова

Невероятно красивая и богатая флора на всей территории. Славится естественными чудесами: вулканическими кратерами, озерами, зелеными лугами и водопадами. Здесь можно наблюдать за китами и дельфинами или нырять с аквалангом. Преобладает низкий уровень преступности, а жители дружелюбны и готовы помочь.

Поздняя весна считается началом высокого сезона, поэтому цены быстро растут.

Испания

Многочисленные песчаные берега на любой вкус. Испанская кухня – это наслаждение для гурманов. Паэя, тапас, гаспачо – известные блюда в каждом уголке Земли.

Ибица

Мечтаете о зажигательных танцах, бесконечной музыке и самых крутых ночных заведениях? Тогда вам сюда! Эту локацию по праву считают столицей клубной жизни. Здесь вас ждут легендарные дискотеки, где выступают самые известные диджеи мира. Кроме вечеринок есть и тихий вид релакса. Живописные зоны для купания, пейзажи и зеленые рощи. Город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Майорка

Жемчужина Балеарского архипелага, где роскошь совмещается с доступностью. Здесь предлагаются разные виды жилья – от уютных бунгало до грандиозных пятизвездочных комплексов. Курорт славится высоким уровнем обслуживания и вниманием к каждой детали. Мягкий климат позволяет наслаждаться отпуском в любое время года. Отдых доступен для людей с разным бюджетом.

Тенерифе

Райский уголок, где даже зимой температура воздуха не опускается ниже 21°C. Именно поэтому его второе название – "Вечная весна". Здесь стоит посетить величественный вулкан Тейде – наивысшую точку страны.

А еще посетить другие известные курорты: Коста-дель-Соль, Сан-Себастьян, Бенидорм.

Крит

Считается одним из красивейших островов в мире. Здесь находится самый большой в Европе горный каньон.

Ханья

Славится старинной архитектурой и чистым побережьем. Для любителей водных развлечений предлагаются различные виды занятий: серфинг, каякинг и снорклинг. Если хотите увидеть розовые пески, отправляйтесь на Элафонисе.

Ретимно

Регион для тех, кто хочет не только позагорать, но и познакомиться с культурными достопримечательностями. Обязательно сходите к фонтану Римонди, вратам Гуора и мечети Нерантзе. Кстати, ныне святыня используется как сцена для театральных представлений, концертов и лекций.

Ираклион

Столица острова. Главная зона отдыха, где и находятся все популярные места для досуга: Кносский Дворец, лабиринт Минотавра и Венецианская лоджия.

Кипр

Основным преимуществом этого направления является легкость получения визы. Оформить ее можно онлайн/по почте или в аэропорту. Температура воды в конце весны колеблется в пределах 20-22°C, а воздух прогревается до 26°C. Идеальные условия, чтобы полежать под солнцем или отправиться на экскурсию.

Сезон начинается чуть позже майских праздников.

Айя-Напа

"Священный лес" расположен на восточном побережье в 40 километрах (45 минут езды) от аэропорта Ларнаки. Когда-то здесь размещалась тихая рыбацкая деревня. Сегодня же это оживленный курорт с множеством ресторанов, гостиниц и дискотек. Здесь кипит бурная ночная жизнь, которая не стихает ни на минуту.

Пришло время перезагрузки. Выбирайте маршрут, бронируйте билеты и отправляйтесь наконец греть косточки!

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