Лучшие курорты Словении, которые стоит посетить этим летом

Словения – откровенно недооцененная страна среди украинских туристов. Так что пора это исправлять. Где спасаться от жары в сезон – рассказываем ниже.

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Копер

Самый прибрежный город страны располагается на полуострове Истрия. Его считают настоящими морскими вратами. Здесь преобладает умеренно теплый климат с обилием осадков. Температура воздуха колеблется от 24°C до 27°C. Курорт славится развитой инфраструктурой, а пляжи чистые и комфортные. Городская набережная Жустерна находится в 1 километре от центра. Сразу через улицу размещается аквапарк: бассейны под открытым небом, горки и зоны для детей.

В начале июля можно посетить фестиваль Festa Kalmarov. Прекрасное событие для тех, кто любит вкусно поесть. Туристы смогут попробовать кальмары гриль, различные виды пиццы и салатов и продегустировать местное вино. В последний день месяца рекомендуем посетить празднование Rumena Noc. Его посвятили культурным особенностям региона.

Архитектурные достопримечательности Словении расскажут путешественникам богатую историю государства. В XII веке возвели кафедральный собор Успения Богоматери. Через 200 лет достроили башню и колокольню. Если подниметесь на смотровую площадку крепости, то увидите невероятную панораму на город.

Посмотреть как жили настоящие вельможи можно в Преторийском дворце. Сказочный замок был выполнен в стиле ренессанса и готики. Сегодня здесь размещаются Музей истории города, старинная аптека, мэрия и зал для торжественных церемоний.

Порторож

В переводе с итальянского название города звучит как Порт роз. Любителям этих цветов здесь точно понравится. Они растут почти повсюду.

Развитая инфраструктура дает туристам неограниченные возможности для прогулок на природе, отдыха и развлечений. А еще здесь есть спа-центры и уникальные источники с лечебными грязями. Еще в XII веке монахи монастыря святого Ловренца использовали морскую соленую воду для лечения ревматизма, ожирения и водянки. С этого времени Порторож развивает эту традицию. Здесь специализируются на заболеваниях органов дыхания, кожи, неврологии, гинекологии и травмах опорно-двигательного аппарата.

Поклонники активного отдыха могут попробовать различные виды спорта: парусный, серфинг, катание на водных лыжах и банане, прыжки с парашютом. А еще на побережье доступна аренда яхт или других судов. Недалеко от центра находятся прогулочные и велосипедные маршруты, теннисные корты, спортивный зал и площадки для пляжного волейбола.

Обязательно посетите выставку современных скульптур под открытым небом Forma viva. Чтобы увидеть единственную в мире "человеческую рыбку", поезжайте в Струньянские и Сечовельские солеварни. Также советуем пойти в один из самых живописных замков в стране – Предяма. Его построили сразу у входа в пещеру. Существует легенда, что раньше здесь проживал рыцарь Эразм. Он вступил в конфликт с самой могущественной династией того времени – Габсбургами. После чего мужчину убили, из-за предательства одного из его людей.

Изола

Старинный город располагается на берегу Адриатики, в 10 километрах от Порторожа. Он славится чистой и комфортной набережной и большим яхт-клубом. Температура воздуха в летнее время колеблется от 24°C до 27°C. Курорт отлично подойдет для семейного отдыха с малышами. Побережье преимущественно галечное, однако для детей есть зоны с водными горками и площадками. Если ищете более спокойную и тихую атмосферу, то направляйтесь к дикому пляжу у подножия холма Бельведер.

Посетить местные рестораны можно в южной части провинции. Здесь подают блюда национальной и итальянской кухни.

Кстати, в городе можно часто встретить любителей парусного вида спорта. Поскольку местность характеризуется постоянным ветром, создающим прекрасные условия для водного развлечения. А еще от пассажирского морского вокзала курсируют корабли в Венецию.

Обязательно пойдите к центральной площади города. Здесь находится самое красивое здание – барочный дворец Бесенги-дельи-Уги. Его построили еще в XVIII веке. Из любой части провинции видна колокольня церкви Святого Мавра. Именно она считается архитектурным символом Изолы. А еще советуем посетить музей Izolana – hiša morja. Здесь выставили экспонаты 35 моделей кораблей, настоящую рыбацкую лодку и проекцию развития бывшего островного городка на 3D-модели. Благодаря интерактивности локация обрадует не только взрослых, но и детей.

Не откладывайте жизнь на потом. Путешествуйте и открывайте новые места.

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