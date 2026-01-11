Лучше Миконоса и Санторини: туристам посоветовали доступный греческий остров

Греческие острова стали синонимом летней мечты, но вместе с популярностью пришли и толпы туристов и заоблачные цены. Миконос и Санторини, когда-то уютные, сейчас часто ассоциируются с очередями и высокими затратами.

Поэтому путешественники все чаще ищут альтернативы. Эксперты по туризму уверяют: идеальный аутентичный остров в Греции существует. И он уже успел стать фаворитом тех, кто ценит красоту без лишнего ажиотажа.

По словам путешественницы Кирсти Марринс, чтобы попасть в один из самых популярных ресторанов на Миконосе, туристы вынуждены становиться в очередь минимум за час до открытия. В пляжных клубах ситуация не лучше: минимальные расходы для бронирования места у моря могут достигать более 80 евро с человека.

Из-за этого многие туристы начали сознательно обходить раскрученные локации, выбирая менее перегруженные направления. И все чаще выбор падает не на Санторини, а на другой остров Киклад.

По словам эксперта Роба ДеллиБови, все больше людей едут на Парос.

"Здесь нет десяти тысяч человек в каждом ресторане и тысяч в каждом пляжном клубе", – отметил эксперт.

Парос можно объехать на автомобиле менее чем за час. Остров в основном доступен по морю, а его аэропорт обслуживает преимущественно внутренние рейсы из Афины, что придает ощущение спокойствия и удаленности от массового туризма.

Парос считают значительно доступнее Миконоса и Санторини, при этом он не уступает им по красоте. Здесь есть песчаные пляжи, активная ночная жизнь, пешеходные маршруты и аутентичные деревни.

Рыбацкая деревня Наусса на севере острова известна лабиринтами белых домов и уютной гаванью, где таверны подают свежие морепродукты и традиционную выпечку.

Парос также удобен для путешествий между островами. Он расположен недалеко от Санторини, поэтому туристы могут посетить популярный остров на день, а затем вернуться к более спокойной атмосфере.

Порт Парикия привлекает историческим центром и венецианским замком, тогда как горные деревни, в частности Лефкес, предлагают еще более расслабленный ритм и аутентичное настроение.

Популярность Пароса стремительно растет. Мэр острова Константинос Бизас недавно заявил, что Парос демонстрирует стабильный рост туристических доходов, и эта тенденция, вероятно, сохранится.

Поэтому именно сейчас – идеальный момент для путешествия, пока остров окончательно не превратился в еще одну туристическую "мекку". Добраться до Пароса можно, прилетев в Афины и воспользовавшись паромом или внутренним авиарейсом.

