Куда сбежать от жары: 4 безопасных направления в Европе

В разгар лета от изнурительной жары и толп туристов можно сбежать на север Европы. Хельсинки, Берген, Таллинн и Гданьск предлагают мягкую погоду, историческую архитектуру и более спокойный отдых.

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Здесь можно долго гулять по городу, исследовать старинные кварталы и наслаждаться природой без средиземноморской жары. Все четыре направления имеют первый уровень безопасности согласно рекомендациям Государственного департамента США, что предполагает соблюдение обычных мер предосторожности, сообщает Travel off Path.

Помимо официальных рекомендаций, в источнике учтён Traveler Safety Index – индекс безопасности, сформированный на основе оценок путешественников и официальных данных. Он измеряется по шкале от 0 до 100: чем выше показатель, тем безопаснее чувствуют себя туристы.

В то же время ни один рейтинг не гарантирует полного отсутствия рисков. Даже в безопасных городах стоит следить за личными вещами и соблюдать обычные правила осторожности.

Хельсинки, Финляндия

Хельсинки – спокойная и удобная для прогулок столица на побережье Балтийского моря. Город сочетает в себе минималистичный скандинавский дизайн, монументальную историческую архитектуру и морские пейзажи.

Благодаря близости моря воздух здесь остается свежим даже летом. Хельсинки отличается чистотой, развитой инфраструктурой и отсутствием хаотичных туристических районов. Одной из важных частей местной культуры являются сауны. После них можно освежиться в водах Балтийского моря, а затем заглянуть на набережную и попробовать жареного лосося с картофелем.

Финляндия отличается низким уровнем преступности, а насильственные преступления случаются редко. Хельсинки получил 83 балла из 100 по индексу безопасности путешественников.

Для спокойного отдыха стоит отправиться на пароме к морской крепости Суоменлинна. Это укрепление XVIII века, расположенное на островах недалеко от города. С его каменных валов открываются виды на архипелаг.

Берген, Норвегия

Берген называют сердцем норвежских фьордов. Город окружен семью горами и расположен у глубокого фьорда, благодаря чему напоминает место из фантастического романа.

Самый известный район Бергена – Брюгген. Вдоль старой гавани стоят яркие, слегка наклоненные деревянные дома, история которых связана с Ганзейским союзом. Этот район внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Погода в Бергене переменчивая, прохладная и часто дождливая, поэтому город может стать хорошим убежищем от сильной жары. Из центра можно подняться на фуникулере Флейбанен на гору Флейен, откуда начинаются пешеходные маршруты и открываются панорамные виды.

Норвегия считается в целом безопасным направлением для туристов и имеет первый уровень рекомендаций Госдепартамента США. В индексе безопасности страна получила 87 баллов из 100. Вместо заведений возле популярного рыбного рынка можно пройти несколько улиц вглубь жилых кварталов. Там стоит попробовать традиционный сливочный рыбный суп fiskesuppe со свежим хлебом.

Таллинн, Эстония

Таллинн может похвастаться хорошо сохранившейся средневековой архитектурой, но, как правило, здесь нет таких больших толп, как в Праге или Брюгге. Старый город окружен каменными стенами, оборонительными башнями с красными крышами и извилистыми мощеными улочками.

В то же время Эстония является одной из самых цифровых стран Европы. Поэтому старинная архитектура здесь сочетается с современными технологиями и быстрым доступом к интернету.

Длинные летние дни позволяют неспешно осмотреть готическую ратушу, собор Александра Невского и другие достопримечательности. Местная кухня основана на простых балтийских продуктах: тёмном ржаном хлебе, запечённых корнеплодах и мясных блюдах.

Эстония имеет первый уровень безопасности по рекомендациям Госдепартамента США. В рейтинге путешественников страна получила 84 балла из 100.

Днем Старый город может заполняться пассажирами круизных судов. В это время можно отправиться в творческий квартал Теллискиви, а в исторический центр вернуться вечером, когда улицы становятся значительно тише.

Гданьск, Польша

Чтобы спастись от летней жары, стоит обратить внимание не только на Варшаву или Краков, но и на северное побережье Польши. Гданьск – исторический портовый город на Балтийском море с мягким климатом и самобытной архитектурой.

Благодаря своему прошлому в качестве процветающего торгового центра город обладает многими чертами, характерными для голландской архитектуры. Вдоль улиц и каналов стоят высокие узкие купеческие дома с богато украшенными фасадами.

Гданьск также известен изделиями из янтаря. Их можно увидеть в лавках на Мариацкой улице – одной из самых атмосферных мощеных улиц города. Умеренная летняя температура позволяет долго гулять и отдыхать в кафе у реки Мотлавы.

Польша имеет первый уровень безопасности по рекомендациям Госдепартамента США. Туристические кварталы Гданьска хорошо освещены, поэтому подходят и для вечерних прогулок. В приведенном индексе безопасности Польша получила 94 балла из 100.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой город считается самым счастливым.

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