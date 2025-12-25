Куда поехать в январе-2026: названо самое теплое место в Европе
Январь традиционно считают самым холодным месяцем в Европе, однако даже в этот период можно найти направления с мягким климатом и весенней атмосферой. Новое исследование аналитиков туристической платформы Omio показало, какие города предлагают самые высокие температуры зимой.
Специалисты проанализировали средние погодные показатели в европейских столицах. Результаты оказались неожиданно оптимистичными для тех, кто мечтает сбежать от морозов. В рейтинге лидируют сразу два города. Именно они стали самыми теплыми направлениями для путешествий в январе 2026 года, пишет Daily Express.
Лидеры рейтинга: Мальта и Кипр
Самые высокие средние температуры в январе зафиксировали в Валлетте и Никосии — около +16 °C. Столица Мальты привлекает туристов не только приятной погодой, а и яркими пейзажами Средиземного моря и большим количеством солнечных дней. Зимой Валлетта больше напоминает раннюю весну, что делает ее идеальной для прогулок по историческим кварталам, морских путешествий к соседним островам и отдыха в ресторанах с панорамными видами. Путешественники отмечают лёгкую курортную атмосферу города и сочетание старинной архитектуры с расслабленным ритмом жизни. Один из туристов даже сравнил Валлетту с "Карибами в Европе".
Не отстает и Никосия — столица Кипра, которая также демонстрирует стабильные +16 °C в январе. Эксперты называют ее одним из лучших вариантов для зимних путешествий с прогулками под открытым небом и обедами на террасах. Город привлекает сочетанием античной истории, венецианских стен и восточной архитектуры. Благодаря удобному транспортному сообщению Никосия подходит как для коротких поездок, так и для более длинных путешествий по острову. Для туристов это возможность совместить комфортную погоду с культурным открытием.
Кроме двух лидеров, в список городов с самой теплой зимней погодой вошли и другие популярные европейские направления. Они уступают по температуре, однако все еще предлагают значительно более мягкие условия, чем северные регионы. Такие города идеально подходят для экскурсий, гастрономических туров и неспешных прогулок без сильных холодов. Аналитики отмечают, что разница температур между ними не является критической. Выбор зависит скорее от формата отдыха и личных предпочтений.
Самые теплые европейские направления в январе 2026 года:
- Валлетта, Мальта
- Никосия, Кипр
- Лиссабон, Португалия
- Афины, Греция
- Рим, Италия
- Мадрид, Испания
- Дублин, Ирландия
- Вена, Австрия
- Париж, Франция
- Брюссель, Бельгия
Эксперты советуют бронировать зимние поездки заранее, ведь интерес к теплым направлениям в январе растет с каждым годом. Сочетание комфортной температуры, меньшего туристического толпы и низких цен делает такие путешествия особенно привлекательными. Для тех, кто хочет почувствовать солнце посреди зимы, южная Европа остается лучшим выбором.
