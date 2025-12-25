УкраїнськаУКР
Куда поехать в январе-2026: названо самое теплое место в Европе

Январь традиционно считают самым холодным месяцем в Европе, однако даже в этот период можно найти направления с мягким климатом и весенней атмосферой. Новое исследование аналитиков туристической платформы Omio показало, какие города предлагают самые высокие температуры зимой.

Специалисты проанализировали средние погодные показатели в европейских столицах. Результаты оказались неожиданно оптимистичными для тех, кто мечтает сбежать от морозов. В рейтинге лидируют сразу два города. Именно они стали самыми теплыми направлениями для путешествий в январе 2026 года, пишет Daily Express.

Лидеры рейтинга: Мальта и Кипр

Самые высокие средние температуры в январе зафиксировали в Валлетте и Никосии — около +16 °C. Столица Мальты привлекает туристов не только приятной погодой, а и яркими пейзажами Средиземного моря и большим количеством солнечных дней. Зимой Валлетта больше напоминает раннюю весну, что делает ее идеальной для прогулок по историческим кварталам, морских путешествий к соседним островам и отдыха в ресторанах с панорамными видами. Путешественники отмечают лёгкую курортную атмосферу города и сочетание старинной архитектуры с расслабленным ритмом жизни. Один из туристов даже сравнил Валлетту с "Карибами в Европе".

Не отстает и Никосия — столица Кипра, которая также демонстрирует стабильные +16 °C в январе. Эксперты называют ее одним из лучших вариантов для зимних путешествий с прогулками под открытым небом и обедами на террасах. Город привлекает сочетанием античной истории, венецианских стен и восточной архитектуры. Благодаря удобному транспортному сообщению Никосия подходит как для коротких поездок, так и для более длинных путешествий по острову. Для туристов это возможность совместить комфортную погоду с культурным открытием.

Кроме двух лидеров, в список городов с самой теплой зимней погодой вошли и другие популярные европейские направления. Они уступают по температуре, однако все еще предлагают значительно более мягкие условия, чем северные регионы. Такие города идеально подходят для экскурсий, гастрономических туров и неспешных прогулок без сильных холодов. Аналитики отмечают, что разница температур между ними не является критической. Выбор зависит скорее от формата отдыха и личных предпочтений.

Самые теплые европейские направления в январе 2026 года:

  1. Валлетта, Мальта
  2. Никосия, Кипр
  3. Лиссабон, Португалия
  4. Афины, Греция
  5. Рим, Италия
  6. Мадрид, Испания
  7. Дублин, Ирландия
  8. Вена, Австрия
  9. Париж, Франция
  10. Брюссель, Бельгия

Эксперты советуют бронировать зимние поездки заранее, ведь интерес к теплым направлениям в январе растет с каждым годом. Сочетание комфортной температуры, меньшего туристического толпы и низких цен делает такие путешествия особенно привлекательными. Для тех, кто хочет почувствовать солнце посреди зимы, южная Европа остается лучшим выбором.

