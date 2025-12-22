Откройте для себя Европу: список городов, куда поехать в 2026 году

Европа — это не только знаменитые столицы и курорты, которые ежегодно привлекают миллионы посетителей. Многие города остаются в тени, хотя имеют богатую историю, уникальную архитектуру и аутентичную атмосферу.

В 2026 году самое время обратить внимание на такие места, где можно насладиться красотой без толп. Эти направления предлагают сочетание культуры, природы и гастрономии по более доступным ценам. Путешествие в менее известные уголки позволит почувствовать настоящий дух Европы. В Travel Off Path назвали семь городов, которые стоят вашего внимания в новом году.

7 недооцененных европейских городов на 2026 год

Вюрцбург, Германия Больцано, Италия Орадя, Румыния Познань, Польша Ла-Корунья, Испания Фолегандрос, Греция Тронгейм, Норвегия

Вюрцбург, Германия

Вюрцбург часто называют "мини-Прагой" благодаря живописному мосту со скульптурами святых и средневековым шпилем церквей. Этот компактный баварский город поражает барочной роскошью и спокойной атмосферой. Обязательно посетите дворец Резиденция — шедевр ЮНЕСКО с роскошными залами и садами, а также крепость Мариенберг на холме с панорамным видом на город.

Больцано, Италия

Больцано — это уникальное место, где итальянская страсть сочетается с австрийскими традициями через историческое прошлое региона. Здесь преобладает немецкий язык, тирольская кухня и альпийские пейзажи. Прогуляйтесь по старинному центру с аркадами и кафе, а сердцем города считают площадь Вальтера с готическим собором на фоне заснеженных гор.

Орадя, Румыния

Орадя — настоящая жемчужина на северо-западе Румынии с австро-венгерским наследием, напоминающая Будапешт или Вену. Главная улица Республики поражает элегантными зданиями XIX века, а площадь Унирии окружена арт-шедеврами. Не пропустите звездообразную крепость с тысячелетней историей и крытый пассаж Черный Орел для шопинга и наблюдения за местными.

Познань, Польша

Познань — яркий город со средневековым Старым рынком, цветными купеческими домами и барочными церквями. Здесь меньше туристов, чем в Кракове или Варшаве, но не меньше шарма. Ежедневно в 12:00 на ратуше происходит забавное шоу с механическими козликами, а остров Тумский скрывает готический собор.

Ла-Корунья, Испания

На атлантическом побережье Испании Ла-Корунья предлагает идеальный баланс между городской культурой и пляжным отдыхом. Исторический центр с аркадными площадями и мощеными улочками ведет к оживленной набережной с городскими пляжами. Главная изюминка — римский маяк Башня Геркулеса, один из старейших действующих в мире, откуда открываются драматические виды на океан.

Фолегандрос, Греция

Фолегандрос — тихий остров в Кикладах, где Греция сохраняет свою аутентичность без массового туризма Санторини. Главное поселение Хора с белоснежными домами и каменными тропами лежит возле византийского монастыря. Прогуляйтесь к пляжам Агали или Катерго с кристальной водой и насладитесь свежей фермерской кухней в местных тавернах.

Трондхейм, Норвегия

Трондгейм — один из древнейших норвежских городов с впечатляющим готическим собором Нидарос, построенным в XI веке. Старый город с деревянными домами, мостами и мощеными улицами идеален для прогулок. Для лучшего вида на фьорд и город поднимитесь к крепости Кристианстен, а по дороге загляните в уютную пекарню за свежими булочками с корицей.

Эти семь городов — идеальный выбор для тех, кто ищет свежих впечатлений в Европе 2026 года. Они предлагают богатую историю, уникальную культуру и спокойный ритм без туристического хаоса.

