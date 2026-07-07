Куда поехать в Германии: назван самый недооцененный регион

Саарланд – самая маленькая федеральная земля Германии после городов-земель. Туристы часто обходят ее стороной. В то же время именно этот регион на границе с Францией и Люксембургом может стать идеальным направлением для тех, кто не любит толп, но ищет природу, историю, винодельни, гастрономию и необычные достопримечательности.

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Большинство путешественников, планируя поездку в Германию, в первую очередь думают о Берлине, Мюнхене, Гамбурге или Баварии. Однако эксперты Travel + Leisure обратили внимание на гораздо менее очевидное направление – Саарланд.

Почему стоит обратить внимание на Саарланд

Саарланд расположен очень удобно: примерно в трех часах езды на поезде от Парижа и в двух часах от Франкфурта. Несмотря на это, регион принимает меньше туристов, чем любая другая федеральная земля Германии.

Когда-то Саарланд был промышленным сердцем региона. Его развитие в значительной степени определяли угольные месторождения, металлургия и борьба между Германией и Францией за влияние на этой территории. На протяжении десятилетий местные заводы и доменные печи формировали не только экономику, но и облик края.

После закрытия последней шахты в 2012 году Саарланд начал активно меняться. Регион сделал ставку на восстановление окружающей среды, природные территории и устойчивый туризм. Сегодня почти две трети его площади находятся под охраной, а более трети занимают леса.

Саарбрюкен: столица без туристической суеты

Знакомство с Саарландом стоит начать с Саарбрюкена – столицы земли, расположенной на берегах реки Саар. Это компактный город с населением около 185 тысяч человек, который не производит впечатления шумного туристического центра. Именно в этом его преимущество.

Одной из самых известных достопримечательностей города является Людвигскирхе – барочная церковь, настолько важная для немецкого архитектурного наследия, что её изображение даже появлялось на монете в два евро. Однако возле храма не встретишь толп туристов: площадь часто остаётся почти пустой.

Саарбрюкен также отличается неожиданно насыщенной культурной жизнью. В Музее Саарланда, в частности в Галерее современного искусства, можно увидеть работы Моне, Гогена, Пикассо, Макса Эрнста. Часть представленных художников относилась к тем, кого нацисты клеймили как представителей "дегенеративного искусства".

Еще одна важная достопримечательность – Schlosskirche, церковь XV века, восстановленная после Второй мировой войны. В ней сохранились модернистские витражи Георга Майстерманна, созданные в 1950-х годах.

Вельклингенский металлургический завод: красота индустриального прошлого

Одно из самых сильных впечатлений в Саарланде производит Вельклингененский металлургический завод, расположенный в нескольких километрах от Саарбрюкена. Это огромный промышленный комплекс с доменными печами, трубами, металлическими переходами и ржавыми конструкциями, напоминающий декорацию к постапокалиптическому фильму.

Завод начал производить чугун в 1883 году и более века был важной частью экономики региона. В 1986 году производство остановили, а уже в 1994 году ЮНЕСКО внесла комплекс в список Всемирного наследия как уникальный пример индустриальной истории XIX века.

Сегодня бывший завод обрел вторую жизнь. Часть помещений стала пространством для художников, выставок и инсталляций. В то же время это место напоминает и о темных страницах истории. Во время Второй мировой войны здесь трудились принудительно вывезенные люди.

Одной из самых сильных работ на территории комплекса является инсталляция "Принудительные рабочие" французского художника Кристиана Болтански. Она состоит из ржавых архивных ящиков, темных узких проходов, кучи рабочей одежды и записанного шепота имён людей, которые были вынуждены работать на заводе.

В то же время Саарланд пытается показать не только прошлое, но и возрождение. В той части комплекса, которую называют Paradise, природа постепенно возвращает себе пространство: среди старых промышленных конструкций растут березы, бузина, маки и розы, а рядом слышны птицы и лягушки.

Регион для тех, кто любит хорошо поесть

В Саарланде часто говорят: "Главное – хорошо поесть". И эта фраза хорошо описывает местную культуру. Авторы Travel + Leisure признаются, что не ожидали от региона особых гастрономических открытий, но были приятно удивлены.

Саарланд отличается высокой долей органического земледелия, а местные повара активно используют региональные продукты.

Вино, виноградники и прогулка в Люксембург

Север и юг Саарланда также интересны своими винодельческими районами. Местные вина не слишком известны за пределами Германии, но виноделие здесь имеет давнюю историю.

Саарланд также очень ощутимо переживает климатические изменения. Местные виноделы вспоминают жару 2019 года и сильные дожди 2021-го, которые повлияли на урожай. В то же время потепление меняет и винную карту региона: теперь здесь производят вина, которые раньше считались практически невозможными для такого прохладного края, в частности Пино Нуар.

Особенно интересной точкой является Перль, где у реки Мозель расположен ресторан и отель Maimühle. Отсюда можно буквально перейти по мосту в Люксембург на обед. Посреди моста видно место, где сходятся границы Франции, Люксембурга и Германии.

Местная кухня также отражает это приграничное расположение: люксембургский хлеб, сыр из Лотарингии, саарская колбаса Lyoner с французским названием, а также viez — сухой яблочный сидр, который связывают ещё с римскими традициями региона.

Природа Саарланда

Для любителей пеших прогулок Саарланд может стать настоящим открытием. Через регион проходит множество маршрутов: они ведут через леса, виноградники, деревни, холмы и природные заповедники.

Одна из самых известных природных достопримечательностей – Saarschleife, живописный U-образный изгиб реки Саар. В хорошую погоду здесь можно гулять, любоваться пейзажами, а иногда и кататься на каяках. Рядом проложена деревянная тропа среди деревьев и расположена смотровая башня высотой около 42 метров.

Отсюда хорошо видна суть Саарланда: темно-зеленые леса, поля, река, холмы и современные ветряные турбины на горизонте. Это регион, где промышленное прошлое постепенно уступает место природе и новому образу жизни.

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