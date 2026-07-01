4 средневековых города в Европе, где провести летний отпуск

Планируя летний отпуск в 2026 году, путешественники все чаще ищут альтернативу переполненным и финансово обременительным популярным европейским курортам. Вместо дорогих мегаполисов и широко разрекламированных прибрежных крепостей стоит обратить внимание на уютные исторические уголки, сохранившие дух старины.

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Четыре уникальных средневековых города Европы предлагают идеальный баланс между захватывающей архитектурой и доступным бюджетом. Настоящая сказочная атмосфера с мощеными улочками и старинными крепостными стенами здесь доступна без заоблачных наценок на жилье или ресторанные блюда. Такой выбор позволит получить максимум незабываемых впечатлений от летнего отдыха, существенно сэкономив собственные средства, отмечает Travel Off Path.

Понтеведра, Испания

Расположенная на северо-западе Испании, Понтеведра – удивительный город, словно застывший в эпохе Средневековья.

Большинство случайных путешественников вряд ли окажутся здесь, если только они не следуют по знаменитому паломническому маршруту Камино-де-Сантьяго. Это место можно назвать настоящим музеем под открытым небом, где старинные гранитные площади гармонично соседствуют с аркадами и мощеными дорогами. В отличие от Мадрида или Барселоны, где за каждый шаг приходится платить, доступ к большинству исторических достопримечательностей здесь абсолютно бесплатный.

Среди главных достопримечательностей стоит посетить атмосферные руины готического монастыря Санто-Доминго с его изящным фасадом в стиле платереско, а также уникальный барочный санктуарий Вирхен-де-ла-Перегрина. Помимо культурного богатства, Понтеведра привлекает своей финансовой доступностью в условиях общего подорожания отдыха в Испании.

Свежий местный осьминог с паприкой (polbo á feira) и бокал разливного пива обойдутся в сумму до $10 (448 грн), а комплексный обед из трёх блюд в семейных заведениях стоит от $15 до $25 (до 1200 грн). Отдельные комнаты в традиционных гостевых домах стоят $60-90 за ночь (2700-4000 грн), тогда как место в паломническом хостеле стоит от $15 (670 грн).

Добраться сюда также довольно удобно: прямым авиарейсом до Сантьяго-де-Компостела, а оттуда – менее чем за 45 минут на поезде прямо до Понтеведры.

Тельч, Чехия

Если пражские цены на отели и постоянные очереди у замков начинают вас утомлять, чешская глубинка готова предложить прекрасную альтернативу. Живописный городок Тельч, расположенный в самом сердце страны, удивительным образом избежал разрушительного воздействия массового туризма.

Его исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря безупречно сохранившимся разноцветным домам горожан с изящными фасадами в стиле ренессанса и барокко, над которыми величественно возвышается одноименный замок.

Здесь отдыхают преимущественно сами чехи, что придает путешествию особый местный колорит. При этом Тельч остается одним из самых выгодных направлений Центральной Европы по соотношению цены и качества.

Традиционное сытное блюдо "свичкова" в ресторане стоит около $10-14 (до 670 грн), а уютные гостевые дома и бутик-пансионы в центре предлагают ночлег за $60-$100 (2600-4500 грн). Помимо финансовой выгоды, город демонстрирует чрезвычайно высокий уровень безопасности.

Монемвасия, Греция

Греческие острова обычно привлекают всё внимание отдыхающих, однако материковая часть страны скрывает настоящие сокровища, среди которых выделяется Монемвасия.

Этот уникальный средневековый город-крепость византийской эпохи расположен на скалистом острове, соединенном с материком лишь узкой насыпью. Город зажат между монументальным каменным массивом и лазурными водами Эгейского моря, и в нём полностью отсутствует автомобильное движение.

Все транспортные средства остаются за пределами старинных ворот, позволяя пешеходам наслаждаться тишиной среди каменных домов медового оттенка, маленьких церквей и украшенных цветами двориков. Главный ритуал здесь – подъем по каменной зигзагообразной лестнице к старой византийской цитадели, чтобы встретить закат на вершине скалы.

Цены в Монемвасии приятно напоминают аутентичную Грецию прошлых десятилетий: порция нежного запеченного ягненка в таверне стоит около $15 (672 грн), а бокал известного местного вина "Мальвазия" — от $5 (220 грн). Остановиться непосредственно внутри крепости в аутентичном каменном доме можно за $90-$150 за ночь (4000-6700 грн), тогда как за пределами крепостных стен цены на жилье снижаются до $50 (2240 грн).

Яйце, Босния и Герцеговина

Пока большинство путеводителей рекомендуют Мостар и Сараево, опытные путешественники выбирают Яйце – древнюю столицу Боснийского королевства.

Это, пожалуй, единственный город в стране, где средневековая крепость на холме, оборонительные стены и башни сохранились в почти идеальном состоянии. Главной достопримечательностью и уникальной особенностью города является каскадный водопад, который падает прямо у подножия старого центра, где сливаются изумрудные реки Плива и Врбас.

Яйце идеально подходит для тех, кто ищет максимальную экономию за пределами Европейского Союза, где инфраструктура ещё не испорчена коммерциализацией. Огромная порция традиционных мясных колбасок (чевапи), нежная телятина или свежевыловленная речная форель обойдутся всего в $10-$12 (447-537 грн), а бочковое пиво редко превышает $3 (135 грн). Поскольку крупных сетевых отелей здесь практически нет, путешественники останавливаются в семейных гостевых домах или частных апартаментах, стоимость которых даже в разгар летнего сезона колеблется в пределах привлекательных $45-80 в сутки (2015-3600 грн).

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