Куда поехать в апреле: в этой красивой маленькой стране почти нет туристов, а температура достигает +31°С

Если вам надоели банальные направления для путешествий, где в течение всего года не скрыться от толпы других туристов, то идеальным решением станет Гренада. Это живописное островное государство – настоящая жемчужина Карибского моря. Она состоит из главного острова и нескольких меньших островов.

В апреле в Гренаде обычно стоит теплая и приятная погода, что делает ее особенно привлекательной для путешественников в этот период. Впрочем, к удивлению, страна не пользуется бешеной популярностью среди туристов, что, на самом деле, является еще одним ее преимуществом. Сюда стоит ехать тем, кто хочет наконец-то спрятаться от суеты и насладиться спокойствием. OBOZ.UA более подробно расскажет об отдыхе на острове.

Средняя максимальная температура здесь в апреле колеблется от 29°C до 31°C, тогда как средняя минимальная температура обычно составляет от 23°C до 25°C. В общем, как отмечают путешественники, уже познакомившиеся с преимуществами этого направления, днем здесь комфортно тепло, а ночью прохладно, что делает его идеальным местом для отдыха.

Несмотря на прекрасную погоду, Гренада, как мы уже отметили, не испытывает такого же наплыва туристов, как другие карибские острова. Ежегодно страну посещают около 300 тысяч гостей.

Страна обладает богатым культурным наследием, на которое повлияли африканские, европейские и коренные карибские традиции. Ее культура запечатлена в музыке, танцах, кухне и фестивалях, таких как Карнавал.

Кроме своей богатой истории, Гренада является отличным местом для тех, кто ищет приключений. Здесь можно нырять с аквалангом, исследовать тропические леса, кататься на яхте, рыбачить, играть в гольф, открыть для себя парусный спорт и многое другое. Многие курорты и центры водных видов спорта предлагают аренду снаряжения и соответствующие мастер-классы.

Путешественники, побывавшие на Гренаде, оставляют о ней только положительные отзывы. В частности, в сети можно найти следующие комментарии: "Первый визит, только на один день из круизного лайнера, но просто влюбился в эту прекрасную страну. Люди чрезвычайно вежливые и дружелюбные. Нас покатали островом на часовой поездке на такси, которая длилась гораздо дольше, и показали пляж Гранд Анс (совершенно великолепный, где играют местные жители) и знаменитый Университет. Хорошее, спокойное место для обучения со множеством счастливых студентов вокруг. Цветы и деревья в полном расцвете, а водитель такси Рональд невероятно осведомлен с политической историей острова", "Набережная красивая, и здесь так много рыб, на которых можно посмотреть. К форту надо подниматься на серьезные холмы, поэтому надевайте удобную обувь", "Обязательно, Гренада – мой любимый западноиндийский остров, местные жители очень дружелюбны и приветливы, а местные магазины интересные и дешевые".

Что посмотреть и чем заняться на Гренаде:

Пляжи. Гренада славится своими белоснежными пляжами. Самые известные из них – Гранд Анс, Анс-Бет, Ла-Саджес и Морн-Руж.

Гренада славится своими белоснежными пляжами. Самые известные из них – Гранд Анс, Анс-Бет, Ла-Саджес и Морн-Руж. Водопад Аннандейл. Этот живописный водопад расположен во внутренней части Гренады. Вы можете искупаться в освежающем бассейне у подножия водопада или просто насладиться красотой природы.

Этот живописный водопад расположен во внутренней части Гренады. Вы можете искупаться в освежающем бассейне у подножия водопада или просто насладиться красотой природы. Форт Джордж. Этот исторический форт расположен на вершине холма с видом на город Сент-Джорджес. Отсюда открывается вид на город и гавань.

Этот исторический форт расположен на вершине холма с видом на город Сент-Джорджес. Отсюда открывается вид на город и гавань. Заповедник Grand Etang. Этот заповедник является домом для множества тропических растений и животных. Вы можете прогуляться по живописным тропам, полюбоваться водопадами и озерами.

Этот заповедник является домом для множества тропических растений и животных. Вы можете прогуляться по живописным тропам, полюбоваться водопадами и озерами. Мускатный орех. Гренада известна как "Остров специй". Вы можете посетить плантацию мускатного ореха и узнать процесс его выращивания и обработки.

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