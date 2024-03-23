Эксперт по туризму назвал красивые и 'очень дешевые' направления в Европе на 2024 год

В последние годы туризм в Европе переживал определенные изменения, связанные с ростом цен на услуги и стоимость самого путешествия. Однако имея ограниченный бюджет все же можно отправиться по живописным странам Европы, которые не "съедят" все ваши средства.

Как утверждает Daily Express со ссылкой на BBC Breakfast, эксперт по путешествиям Саймон Колдер назвал четыре "очень дешевых" и привлекательных направления для отдыха в Европе в 2024 году. Поэтому даже бюджетное путешествие может оставить кучу приятных впечатлений и ощущения максимального отдыха.

"В Западной Европе это – Португалия, а в Восточной – Болгария, очевидно, очень популярное место для пакетного тура", – сказал он.

Болгария

Эта страна в Восточной Европе поражает доступностью и разнообразием отдыха. Расположена она относительно недалеко от Украины. Всего лишь 1400 километров из Киева в столицу Болгарии – Софию. Указанный город обогащен историей и культурой и предлагает множество развлечений для туристов. А пляжи Бургаса привлекают ищущих морской отдых по умеренной цене.

"В Болгарии ваши деньги идут дальше! Мы годами говорили, что Болгария – прекрасное место для отдыха, о том, какая прекрасная погода, какие песчаные пляжи, отличные отели и, конечно, низкая стоимость жизни", – прокомментировал Колдер.

Португалия

На самом западе материка Европы разместилась Португалия, известная своей богатой историей, увлекательными пейзажами и приветливыми местными жителями.

"Я люблю Лиссабон, одну из самых красивых столиц Европы и города на его западных флангах, в частности, Кашкайш, Эштурил и Синтра", – посоветовал мужчина локации для путешествия.

Лиссабон способен очаровать своими улочками, достопримечательностями, неповторимым духом, а также низкими ценами. Ведь город имеет статус самого дешевого отдыха в Европе.

Черногория

Черногория по уровню роскоши не уступает Хорватии или Италии, но значительно дешевле их. Старый город Котор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а Будва предлагает не только прогулки по городу, но и прекрасные пляжи и увлекательные горные маршруты.

Албания

"Она хорошая и очень дружная", – кратко описал страну Колдер.

От увлекательных горных ландшафтов до приветливых городских улочек – Албания готова удивить каждого, кто выбрал ее для отдыха, тем более выгодные цены вскоре сделают ее более привлекательной, чем соседняя Италия.

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