Когда Париж приелся: топ-5 городов Франции, которые стоит посетить

Отправляясь в самую романтичную страну мира, большинство туристов выбирает столицу. Иногда Марсель, Ниццу или Канны. Но на самом деле край моды, парфюмерии и любви достаточно велик и разнообразен.

Куда отправиться — сейчас расскажем.

Лилль

Город студентов расположен недалеко от Бельгии. Здесь туристов ждет не менее высокая кухня, а еще роскошная архитектура, не уступающая Парижу.

Любителям прекрасного рекомендуем посетить Дворец изящных искусств. Он сказочный даже снаружи. А внутри хранятся шедевры Моне, Ренуара, Рубенса, Рембрандта и других.

Кстати, в городе немало музеев: госпиталя графини, естественной истории и здание национального героя Шарля де Голля. А еще советуем сходить к фондовой бирже, цитадели, собору Нотр-Дам-де-ла-Трей и ботаническому саду.

Нант

Если существует машина времени, то наверняка она стоит здесь. Гуляя по окрестностям, туристы могут путешествовать между эпохами в течение одного дня. А все благодаря зданиям из разных веков, которые жильцы бережно сохранили.

Только представьте: из средневековых кварталов Буффай и Декре путешественники попадают в 1950-е. Просто удивительно!

Тулуза

Весна – идеальное время для поездки сюда. Погода настраивает на прогулки по удивительному городу, в котором гармонично переплелись прошлое и будущее.

Ценителям истории и архитектуры советуем сходить в базилику Сен-Сернин, Кафедральный собор Сент-Этьен, Нотр-Дам де ла Дорад и Дворец Ассеза. А еще Тулуза – это центр космонавтики и авиации страны.

Чтобы поближе познакомиться со Вселенной, посетите космический городок и тематический выставочный зал. Последний, кстати, считается лучшим в Европе. Здесь можно заказать экскурсию по крупнейшему лайнеру Airbus A380.

Монпелье

Большинство достопримечательностей расположены в историческом центре, отделенном от остального района пешеходной зоной. Здесь находится прекрасная классика: Музей Фарба, Кафедральный собор, Триумфальные ворота и замок Шато-де-Флогерг.

А другая половина города – динамичная и молодежная. Здесь уже открыли модные бутики, ночные клубы, стильные рестораны и развлечения. Одна из самых интересных – океанариум, в котором есть 3D-симуляторы. Заведение предлагает понаблюдать за акулами и другими животными, словно окунувшись ко дну. Или представить себя на грузовом корабле, пробивающемся через высокие волны.

Лион

В столице Интерпола скрылась часть Всемирного наследия ЮНЕСКО. Достопримечательности здесь повсюду. Смело закладывайте на путешествие 2–3 дня, иначе не успеете увидеть главные достопримечательности.

Исторический центр почти не изменился со времен Ренессанса. Да и в других кварталах есть чем полюбоваться. Советуем посетить богемный район Круа-Русса. Когда-то здесь функционировали ткацкие мастерские, производившие изделия из знаменитого лионского шелка.

В память о них осталась фреска "Стена ткачей" и тематический музей. Сейчас здесь работает рынок, на котором можно купить свежие оливки и творог. Также открылись модные винные бары, гламурные кондитерские и художественные галереи.

Франция – это далеко не только Париж, Ницца или Канны. Здесь есть множество удивительных уголков, которые стоит посетить любому туристу. Так что планируйте путешествие и отправляйтесь исследовать неизведанные города страны.

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