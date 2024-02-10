Без Парижа и Вены: малоизвестные романтические направления Европы

Недавно мы делились с вами самыми посещаемыми направлениями, где можно отдохнуть на День Святого Валентина. Сегодня расскажем об очень тихих и неприметных городках, где можно не хуже отпраздновать 14 февраля. Куда ехать – читайте ниже.

Генгенбах, Германия

Это небольшое поселение размещается на юге страны в регионе Баден-Вюртемберг. Оно настолько сказочно и волшебно, что смогло поразить в самое сердце режиссера Тима Бертона. Здесь он снял один из своих лучших фильмов – "Чарли и шоколадная фабрика". Можем только догадываться, чем населенный пункт покорил знаменитого режиссера. Наверное, фруктовыми садами, виноградниками и лесистыми горами. Конечно, зимой этой красоты не увидишь. Но в эту пору здесь не менее прекрасно, чем летом.

Генгенбах славится своими фахверковыми домиками и средневековыми постройками. А еще здесь в воздухе постоянно витают приятные и немного соблазнительные ароматы свежей выпечки, кофе, ванили и корицы.

Как здесь провести День Святого Валентина? Бродить по извилистым улочкам Старого города, держась за руки. Совершить пешую прогулку по маршруту Weinpfad. Принять участие в бесплатном путешествии с фонарями Nachtwaechterrundgang. Попробовать в Монастырской пекарне хлеб, который выпекают в дровяной печи.

А еще сходить к Ратуше, зайти в церковь Святого Мартина, посетить музей рафтинга и транспорта и винную таверну Winzerstueble: здесь подают вкуснейшие напитки местного производства. Вам и вашей половинке они точно понравятся. Особенно если к бокалу красного закажете легкий и хрустящий пирог Flammkuchen.

Динан, Бельгия

На берегу тихой и спокойной реки Маас раскинулось это крошечное бельгийское поселение. Путешественников оно очаровывает небольшими домиками, живописными видами и уютными кондитерскими, где продается медовое печенье.

Это не обычная выпечка, к которой мы так привыкли. Пирожное очень твердое. Даже не пытайтесь его сразу кусать, потому что так можно остаться без зуба. Его нужно поломать на маленькие кусочки, а уже тогда закидывать крошки в рот, чтобы они постепенно таяли. Или же размочить в кофе, а после этого пробовать.

Динан – совсем маленький городок, однако он считается самым густозаселенным в Европе. Вот такой парадокс. А еще это место подарило миру Адольфа Сакса – изобретателя саксофона. Местные очень гордятся этим фактом. Поэтому на каждом шагу гостей ждет упоминание об этом.

В поселении возведено множество средневековых построек. Но будем откровенны, романтикой там и не пахнет. Если вам не важно, как праздновать День влюбленных, обязательно посетите их. Но если все же хочется нежностей и чего-то приятного, то рекомендуем пройтись по мосту Шарля де Голля, затем зайти в выставочный зал Maison de Monsieur Sax, где можно узнать историю жизни отца знаменитого музыкального инструмента. Центр работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Вход бесплатный как для взрослых, так и детей. И не забудьте посетить очень красивую святыню – Соборную церковь Богоматери.

Грюйер, Швейцария

Любителям сыра следует направляться именно сюда. Здесь производят самый вкусный одноименный молочный продукт, известный на весь мир. Мы уверены, что вы о нем что-то точно слышали, а возможно и пробовали его.

На этом гастрономические сюрпризы не заканчиваются. В здешних ресторанчиках можно заказать фирменные блюда региона: раклетт, фондю и десерты со знаменитыми грюерскими сливками.

Поселок располагается на берегу одноименного искусственного озера. Это идеальное место для романтики. Пройтись по живописному побережью – хорошая идея в любую погоду.

Недалеко от населенного пункта находится горнолыжный комплекс Молезон, где есть трассы разной сложности. Обязательно поднимитесь в курортную зону Шармей. Здесь можно понежиться в горячих термальных источниках. Что еще нужно для романтики?

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