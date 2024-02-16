Путешествие по маленьким курортным городками Ивано-Франковской области: где остановиться на уикенд

Когда речь заходит об отдыхе на западе Украины, большинство туристов думают о Буковеле, его невероятных горнолыжных трассах и не менее впечатляющих ценах. Однако это далеко не единственный городок в Карпатах, который можно посетить в этом году.

Где можно хорошо провести семейные каникулы – сейчас расскажем.

Яремче

Этот относительно тихий городок идеально подойдет для семейного досуга. Здесь хорошо развита инфраструктура, есть большой супермаркет, маленькие магазинчики, множество ресторанчиков и кафе. Также здесь функционируют бани, сауны и чаны. Как видите, развлечений хватает.

Есть даже горнолыжные маршруты, хотя их количество не так уж велико. Этот курорт больше подойдет новичкам и парам с детьми. А вот лыжникам со средним и высоким уровнем здесь делать нечего. Разве что, приехать сюда, чтобы просто подышать свежим воздухом, спрятаться от суеты и с головой нырнуть в центр гуцульской культуры.

Но городок имеет множество других достопримечательностей. Здесь есть два водопада: Пробой и Девичьи слезы. Над первым свисает несколько мостов, что позволяет полюбоваться гигантом с восьмиметровой высоты. Второй – значительно меньше по размерам, но так же прекрасен. Он располагается на реке Женка. Здесь можно посидеть, выпить горячий кофе и пофотографироваться. Добраться до локации можно пешком или на внедорожниках, преодолев несколькокилометровый одноименный маршрут. Он довольно прост, так что не пугайтесь.

Не забудьте посетить новый парк легенд "Гедзьо". Локация понравится фанатам культового фильма "Властелин колец". Место оформлено, как небольшая волшебная деревня с крошечными домиками и хобитскими норами.

Рядом расположен сувенирный рынок – самый большой и популярный в Карпатах. Чего здесь только нет: вышиванки, магнитики, вкусности, травы, керамические изделия и многое другое.

Коломыя

Еще один колоритный городок Ивано-Франковской области, о котором знают все. Однако зимой он не очень популярен среди туристов. Причина одна: отсутствие горнолыжных маршрутов. Так что здесь будет максимально уютно и тихо.

В первую очередь сходите в Ратушу. Ее построили на месте бывшего Доминиканского монастыря. Когда-то здесь размещались магистрат и городская управа. Каждое утро в 06:00 и каждый вечер в 21:00 у здания музыкант на трубе играл песню "Когда ранние встают звезды".

Также посетите музей Писанки. Он начал свою деятельность в 1987 году, когда в помещении заброшенной Благовещенской церкви открыли первую выставку. Никто даже и подумать не мог, что идея перерастет во что-то большее. Но уже через несколько лет на свет появилось колоритное и неординарное сооружение, которое до сих пор поражает своим видом.

Также не забудьте зайти в Кафедральный собор Преображения Христова, дворец культуры "Народный дом", сокровищницу Коломыйского времени и местный театр.

Ворохта

Туристический поселок расположен на высоте 850 метров над уровнем моря. Здесь функционирует один из самых популярных горнолыжных курортов страны, имеющий комплекс из четырех трамплинов, подъемник и канатно-кресельную дорогу.

В первую очередь нужно отправиться к виадуку. Этот гигант поражает не только своими масштабами, но и красотой. Каменный мост был построен в конце 19 века. Сейчас переправа не функционирует, так что полюбоваться можно только издалека.

Рядом с городом находится гора Кукул. Подниматься на нее относительно легко, так что даже неопытные туристы справятся с задачей. С ее самой высокой точки хорошо видны Говерлу и Черногорский хребет.

Напоследок посетите старинные гуцульские церкви. Они маленькие и совсем не изысканные, но очень своеобразные и красивые.

Верховина

Еще один городок Ивано-Франковской области, который стоит увидеть зимой. Здешние спуски подойдут для новичков и детей. Курорт имеет одну трассу и бугельный подъемник. Для тех, кто хочет большего экстрима, рекомендуем съездить в соседнее село Ильцы. В нем обустроена более длинная дорожка, имеющая довольно стремительные участки.

Рекомендуем зайти в региональный историко-краеведческий музей. Обязательно посетите выставочный зал гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов. А еще в городе есть сыроварня и дом, где снимали "Тени забытых предков".

В таких маленьких городках можно хорошо провести время, подышать свежим горным воздухом и насладиться пейзажами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о горнолыжных курортах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!